Кем на самом деле был богатырь Илья Муромец: что говорят историки

«Тридцать лет и три года сиднем сидел Илья на печи». Эту фразу мы знаем с детства. Потом пришли калики перехожие, исцелили богатыря, и поехал он в Киев — Соловья-разбойника ловить да землю русскую от ворогов защищать.

Красивая сказка. Но что, если мы скажем, что у неё есть документальное подтверждение? Что богатырь с парализованными ногами действительно встал и действительно стал монахом в Киево-Печерской лавре?

Его звали Илия Печерский. И его мощи до сих пор покоятся в Ближних пещерах.

Человек, ставший легендой

Начнём с главного: прямых упоминаний Ильи Муромца в древнерусских летописях нет. Вообще . От слова «совсем».

Но это ни о чём не говорит. Письменных источников XII века до нас дошло кот наплакал — татары города жгли, книги горели. А то, что уцелело, писалось людьми знатными, которым крестьянский сын был, мягко говоря, неинтересен . Зато есть другие свидетельства.

В 1574 году впервые всплывает имя «Илья Муравленин» в письме смоленского воеводы . В 1594 году посол римского императора Эрих Лясота посещает Киев и описывает гробницу Ильи Муромца в Софийском соборе — там же, где хоронили великих князей . В 1638 году инок Киево-Печерской лавры Афанасий Кальнофойский уже прямо говорит: мощи Ильи Муромца лежат в пещерах, жил он около 1188 года .

То есть люди XVI–XVII веков не сомневались: богатырь — не выдумка, а реальный человек .

Медицинское чудо XII века

Но если с реальностью Ильи более-менее ясно, то откуда взялась история про 33 года на печи?

В 1988 году советские учёные провели экспертизу мощей преподобного Илии Печерского . Результаты поразили даже скептиков.

Позвоночник святого имел множественные дефекты. Следы тяжёлого заболевания опорно-двигательного аппарата — того самого, которое в молодости могло сделать человека неподвижным . Иными словами, Илия действительно долго не мог ходить.

А потом — встал. Былины объясняют это чудом: пришли калики перехожие (по другой версии — волхвы), попросили воды, и больной, вопреки своей немощи, поднялся и подал . Современная медицина, конечно, такого не объяснит. Но сам факт: человек с серьёзной патологией позвоночника каким-то образом восстановился и стал воином.

Ростом под два метра и смерть от копья

Экспертиза 1988 года дала и другие данные. Рост Илии — 177 сантиметров . Для XII века, когда средний мужчина едва дотягивал до 160, это великан. Богатырь, одним словом.

Умер он в возрасте 40–45 лет . Причина смерти — не старость и не болезнь. На левой руке святого отчётливо видно ранение копьём, а в области сердца — схожая по форме рана . Илья закрыл грудь рукой, но удар был такой силы, что копьё пробило руку и дошло до сердца.

Он погиб в бою. Былины, как видите, ничего не придумали — они лишь облекли суровую правду в поэтическую форму.

Монах, который плакал о крови

Самое неожиданное в этой истории — финал. Могучий воин, георгиевский кавалер XII века (в тогдашнем понимании) не доживал свой век в почёте и славе. Он ушёл в монастырь. Принял постриг в Киево-Печерской лавре и стал иноком Илией .

В библиотеке лавры хранилась рукопись XVII века, где рассказывалось:

«Преподобный Илия обладал слезным даром, и когда его спрашивала братия: "Что ты, отче, плачешь?" — он отвечал, что, будучи воином, много пролил крови, а теперь сожалеет об этом» .

Вот вам и былинный богатырь, который «не боится смерти в чистом поле». Оказалось, боялся. Не смерти — греха.

В 1643 году Илию Печерского канонизировали. Он стал святым Русской православной церкви. И его мощи, в отличие от многих других, нетленны: православные паломники могут приложиться к ним и сегодня .

Что осталось от сказки

Конечно, былины не исторический документ. Соловей-разбойник — не реальная личность, а образ разбойничьей вольницы, перекрывавшей дороги на Киев . Идолище поганое — собирательный портрет кочевников. А князь Владимир Красное Солнышко правил на триста лет раньше, чем жил Илья .

Но в главном народная молода не солгала. Был на Руси человек. Крестьянский сын из-под Мурома. Долго болел, не вставал. Потом встал. Сражался, убивал, защищал. А под конец — ушёл в монахи и плакал о пролитой крови.

Это не сказка. Это судьба, из которой сказка и родилась.