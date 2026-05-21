21 мая: как наши предки проводили день Ивана Долгого

В православном календаре на 2026 год 21 мая значится важный церковный праздник - Вознесение Господне. Это один из двунадесятых праздников, посвященных событиям, описанным в Новом Завете. Оно отмечается на 40-й день после Пасхи. Согласно Писанию, после Воскресения Иисус Христос сорок дней являлся ученикам своим и наставлял их. Только после этого, благословив апостолов, он вознесся на небо. Также в этот день вспоминают Иоанна Богослова, одного из 12 апостолов.

А в народном календаре - Иван Долгий. Прозвище он получил за то, что сейчас начинаются самые длинные дни в году. Во многих семьях хозяйки в этот день пекли хлебцы и пряники в форме лесенок. Эти же угощения не только давали родным и близким, но и относили в поле. Считалось, что такие дары помогут увеличить урожай льна и ржи. Эти же угощения давали гостям, собиравшимся уходить домой. Но не делились хлебом и солью, верили, что так можно отдать с продуктами и благополучие семьи. Хорошей приметой в этот день было сделать доброе дело, помочь кому-то. В некоторых деревнях собирали утреннюю росу, считалось, что она поможет выздороветь тем, кто сейчас болен.

В этот день было запрещено ссориться, выяснять отношения. Все это могло надолго изгнать мир из дома. В этот день не занимались рукоделием или хозяйственными работами, считали, что так можно серьезно заболеть. Плохой приметой было ходить в грязной одежде, считалось, что так может пристать нищета.

Если в этот день акация цветет - лето будет теплым, но коротким. Цветки акации перестали пахнуть - жди засуху, а источают сильный аромат - скоро дождь пойдет. У сирени много соцветий - лето будет мокрым. Вечером месяц спрятался в дымке - скоро придет затяжная непогода.