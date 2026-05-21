Что Хрущев сделал с основателем КГБ

В истории советских спецслужб мало фигур более загадочных и драматичных, чем Сергей Круглов. Он был одним из немногих высших чекистов сталинского призыва, кто не закончил жизнь под пулей в подвале или в «шарашке». Ему удалось не только выжить в мясорубке «ежовщины», но и стать министром, обыграть Берию, создать КГБ и даже... дожить до пенсии. Правда, эта пенсия оказалась нищенской, а закончил он свои дни под колесами поезда при крайне странных обстоятельствах.

Удачливый карьерист

В органы НКВД Сергей Круглов попал в конце 1938 года — в самый удачный момент, когда «ежовщина» уже закончилась, а массовые чистки самих чекистов поутихли. Двадцатого декабря, в день профессионального праздника, его утвердили особоуполномоченным по кадрам. Ему было всего тридцать два года.

Молодого, энергичного и, главное, преданного сотрудника быстро заметил Лаврентий Берия и назначил своим заместителем. Круглов пользовался доверием шефа, но никогда не входил в его ближний круг. Как оказалось позже, это расстояние спасло ему жизнь. Когда в 1953-м Берию арестовали и расстреляли, Круглов не только уцелел, но и оказался в числе тех, кто непосредственно участвовал в операции по задержанию всесильного наркома.

Правая рука палача

Впрочем, репутация у Круглова была не безупречной. Именно он в годы войны курировал производственно-строительные службы ГУЛАГа — ту самую систему, которая кормила и снабжала лагеря. В 1944-м за массовые депортации чеченцев, ингушей и карачаевцев он получил орден Суворова 1-й степени. Затем — орден Кутузова 1-й степени за борьбу с украинскими националистами. К концу войны на его мундире сверкали высшие воинские награды, а в послужном списке значилось: «Образцовое выполнение заданий партии».

В декабре 1945 года Берия передал Круглову пост наркома внутренних дел. Тот занимал это кресло больше семи лет — дольше, чем кто-либо из его предшественников. Когда в 1953-м ведомства внутренних дел и госбезопасности временно объединили, Круглов остался при своём, а Берия вновь встал над ним. Ненадолго.

Ночь падения Берии

Существует множество свидетельств, что операция по аресту Лаврентия Берии проводилась при непосредственном участии Круглова. По одной из версий, он лично приехал в особняк на улице Качалова, чтобы обеспечить силовое прикрытие. По другой — именно Круглов координировал действия генералов и офицеров, которые ворвались в кабинет члена Политбюро.

Некоторые исследователи настаивают, что на самом деле никакого ареста не было: 26 июня 1953 года Берию попросту ликвидировали, а Круглов руководил этим негласным расстрелом. Так или иначе, через несколько дней из кабинета министра исчезла табличка с надписью «Улица Берии». На её месте появилась другая — «Улица Круглова». Этот эпизод позже вспоминал академик Андрей Сахаров, который работал тогда на секретном объекте.

В начале 1954 года Сергей Круглов подал в ЦК КПСС докладную записку. В ней он обосновывал необходимость выделить оперативно-чекистские управления из состава Министерства внутренних дел и создать самостоятельный орган. Идея была не просто бюрократической перестройкой — Круглов прекрасно понимал, что огромный монстр, объединяющий и лагерную систему, и разведку, и контрразведку, неуправляем.

Проект рассмотрели на заседании Президиума. Хрущёв идею поддержал, но велел убрать из названия два слова. Круглов предлагал «Комитет по делам государственной безопасности». Стало просто — Комитет государственной безопасности. Так 13 марта 1954 года на свет появился КГБ. Круглова, который это ведомство придумал и обосновал, к его созданию уже не допустили.

Отлучение от власти

В глазах новых хозяев Кремля Круглов был человеком из прошлого. Он носил погоны, отдавал честь, курировал лагеря и не сломался после смерти Сталина. Хрущёв, напротив, делал карьеру на разоблачении культа личности и развенчании «преступлений Берии». Пусть Круглов не совершал безвинных расправ, пусть даже он лично арестовывал своего бывшего шефа — сама принадлежность к старой гвардии делала его опасным свидетелем.

Постепенно, но неуклонно его начали вытеснять из большой игры.

В январе 1956 года Круглова отстранили от руководства МВД. Ему предложили должность заместителя министра строительства электростанций — унизительное понижение для человека, который ещё недавно командовал всей системой правопорядка в стране. Год спустя его отправили в Киров — помощником председателя областного совета народного хозяйства. Там он проработал недолго. В 1958-м здоровье подвело окончательно, и Круглов оформил инвалидность.

Но Хрущёв не собирался отпускать старого чекиста просто так. Круглова лишили генеральской пенсии, выселили из элитной квартиры в центре Москвы в тесную «двушку» на окраине. Взамен положенных трёхсот-четырехсот рублей он получал теперь обычную социальную пенсию — сорок рублей. Соседи не знали, что этот высокий, сутулый старик в потёртом пальто — бывший министр внутренних дел великой державы.

В июне 1960 года, когда Круглов тяжело болел, его исключили из партии. Формулировка звучала глухо и безжалостно: «За нарушение социалистической законности». Никаких конкретных обвинений, просто клеймо.

Тайна платформы «Правда»

Последние годы Сергей Круглов провёл на скромной подмосковной даче. Он почти не бывал в городе, редко выходил к людям. Поздним вечером 6 июля 1977 года он отправился в Москву. До электрички нужно было пройти немного — от дачи до платформы «Правда» Ярославской железной дороги.

Его нашли на путях уже мёртвым. Следователи установили: погиб под колёсами поезда. Официальная версия — несчастный случай, неосторожность при переходе через рельсы.

Но есть одна деталь, которая заставляет усомниться в этом выводе. Платформа «Правда» устроена так, что идущему в Москву пассажиру вообще не нужно переходить пути. Чтобы попасть на нужную сторону, достаточно спуститься по лестнице в подземный переход или пройти по специальному настилу. Зачем пожилой, больной человек в тёмное время суток полез на рельсы? Ответа на этот вопрос нет.

Многие ветераны МВД и КГБ были убеждены: Круглова убили. Месть Берии? Боязнь того, что он слишком много знал о гибели всесильного наркома? Желание окончательно замести следы — версий хватало. Но ни одна из них не была доказана.

Отказ в помиловании

После гибели Круглова его сослуживцы обратились в Политбюро с просьбой — хотя бы посмертно восстановить генерала в партии. Человек, отдавший службе полвека, прошедший войну, создавший КГБ, заслужил, чтобы его имя не предавали забвению. Просьбу отклонили. Партия не прощала даже мёртвых.

Так закончилась жизнь человека, который был удачливее многих своих коллег, переиграл Берию, пережил Хрущёва, но так и не смог пережить опалы. Его похоронили скромно, без почестей. Могила Сергея Круглова затерялась среди тысяч других — как и его имя в анналах жестокой эпохи, которую он когда-то олицетворял.