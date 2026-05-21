За что Иван Грозный убил своего сына

19 ноября 1582 года (по старому стилю — 9 ноября) в Александровской слободе умер наследник русского престола, царевич Иван Иванович. Ему было 28 лет. Он был образованным человеком, участвовал в Ливонской войне, входил в опричнину, считался одним из самых богатых людей своего времени и, по свидетельствам современников, пользовался любовью подданных. Его смерть — а вернее, обстоятельства, при которых она наступила, — до сих пор остаётся одной из самых запутанных загадок русской истории. Иван ли Грозный проломил сыну череп? Или царевича отравили? А может быть, и то и другое?

Версия первая: удар посохом

Самая известная версия принадлежит перу Антонио Поссевино, папскому легату, который был в Москве в 1581–1582 годах. По его словам, Иван Грозный застал жену своего сына Елену в неподобающем виде: беременная царевна лежала в одной сорочке, а царю показалось, что она нарушает правила приличия. Он ударил её, а потом и вбежавшего на крики сына ударил посохом в висок. Царевич упал и через несколько дней умер.

Эту версию, несмотря на всю её драматичность, историки воспринимают с осторожностью. Поссевино был в Москве, но свидетелем сцены не был — о ней ему рассказали приближённые. К тому же папский легат имел явный интерес очернить русского царя, показав его жестоким тираном, который убивает собственных детей. На таком фоне европейская инквизиция выглядела бы куда более гуманной.

Версия вторая: политический спор

Николай Карамзин в своей «Истории государства Российского» излагает другую версию: царевич пришёл к отцу и потребовал послать его с войском на защиту Пскова от поляков. Иван Грозный заподозрил сына в заговоре с боярами, закричал: «Мятежник! Ты вместе с боярами хочешь свергнуть меня с престола!» — и ударил посохом. Борис Годунов попытался удержать царя, но получил ранения сам, а царевич упал замертво.

Проблема в том, что Карамзин, создавая эту патриотическую сцену, опирался на того же Поссевино, украсив его рассказ деталями из других источников. Никаких независимых подтверждений у этой версии нет. Но в ней есть зерно истины: обстановка при дворе в те годы была взрывоопасной, а конфликт между царём и наследником нарастал.

Версия третья: не убивал

Обер-прокурор Святейшего Синода Константин Победоносцев, увидев знаменитую картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван», пришёл в ярость. Он писал императору Александру III: «Нельзя назвать картину исторической, так как этот момент… чисто фантастический». Победоносцев считал, что Грозный не убивал сына, а картина Репина — клевета на русского царя.

Косвенно его правоту подтверждает тот факт, что царевич умер не сразу, а через несколько дней после удара. При проломе черепа человек либо умирает мгновенно, либо впадает в кому. Царевич же, по свидетельствам, успел причаститься, попрощаться с отцом и даже продиктовать завещание. Это больше похоже на отравление, чем на черепно-мозговую травму.

Аргументом в пользу этой версии можно считать и тот факт, что картина Репина подвергалась нападкам не только в XIX веке, но и в XXI. В 2013 году православные активисты требовали убрать её из Третьяковской галереи, считая, что она оскорбляет память русского царя. В 1913 году старообрядец Абрам Балошов трижды полоснул картину ножом, за что отправился в психиатрическую лечебницу. Кому-то эта версия была очень неудобна.

Версия четвёртая: отравление

В 1963 году в Архангельском соборе Московского Кремля вскрыли гробницы Ивана Грозного и царевича Ивана. Медико-химическая экспертиза показала: допустимое содержание ртути в останках царевича превышено в 32 раза, а мышьяка и свинца — в несколько раз. Это достоверный признак хронического отравления. Мать Ивана Грозного, Елена Глинская, и его первая жена, Анастасия Романова, тоже умерли от отравления. Версия о том, что царевич Иван Иванович был отравлен, выглядит не менее обоснованной, чем версия о посохе.

Но кто и зачем мог отравить царевича? Обычно называют имя Бориса Годунова, который после смерти царевича стал фактическим правителем при слабоумном Фёдоре. Убийство наследника открывало ему дорогу к власти. Однако прямых доказательств этому нет. Зато есть странная заминка с захоронением: царевича положили в гробницу уже после того, как гроб был заколочен. Кто-то торопился скрыть следы.

Примирение с Богом

Как бы то ни было, смерть сына сломила Ивана Грозного. Царевич умер без покаяния и без причастия (или, по другим данным, причастившись уже в бессознательном состоянии), а значит, его душа была обречена на вечные муки. Такой покойник назывался «заложным» — он не мог найти упокоения.

В 1583 году Иван Грозный предпринял беспрецедентный шаг: он ввёл в богослужебный обиход монастырей Московской митрополии «Синодик опальных» — поминальный список жертв опричнины. Фактически царь предложил Богу сделку: поминая замученных, можно облегчить муки души погибшего сына.

Царь истово молился. В последние годы он тысячами посылал вклады в монастыри, заказывал сорокоусты, стоял на коленях часами. Но Бог не простил. 18 марта 1584 года, играя в шахматы с Борисом Годуновым, Иван Грозный упал замертво. Сердце 50-летнего мужчины не выдержало.

Потомок Ивана Грозного, Фёдор Иванович, был слаб умом и слаб здоровьем. Он правил всего 14 лет и умер бездетным. Династия Рюриковичей, правившая Россией почти 750 лет, пресеклась. Началось Смутное время. И во многом — из-за того, что в ноябре 1582 года в Александровской слободе при обстоятельствах, которые мы не можем прояснить до сих пор, скончался царевич Иван Иванович. Кем бы он ни был убит — отцом, Годуновым или неизвестным отравителем, — его смерть стала поворотным моментом русской истории. Точкой невозврата.