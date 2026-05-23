Приметы и поверья на 23 мая: почему в Симонов день гадают на яйцах?

23 мая по народному календарю отмечают Симонов день. На Руси к земле относились с особым почтением: не брались за плуг, не вбивали колья и не копали ямы, чтобы не тревожить кормилицу. Православные вспоминают апостола Симона Кананита — одного из двенадцати учеников Христа.

© Мир24

Что можно делать в Симонов день

В этот день впервые после зимы собирали целебные травы, кору, цветы и коренья. Верили, что 23 мая растения обретают особую силу. Из них готовили настои и заготавливали лекарственное сырье на весь год. Уборку старались сделать заранее. Многие гадали на яйцах: хозяйки пересчитывали все яйца в доме, и если число оказывалось чётным, ждали прибавления в семье.

Что нельзя делать в Симонов день

В Симонов день не стоит тратить много денег и совершать крупные покупки. Мужчинам не следует самостоятельно гладить одежду — это может помешать созданию семьи. Не рекомендуется посещать парикмахерскую и стричься слишком коротко. Запрещены ссоры, агрессия и тяжелый физический труд без необходимости. Также нельзя наказывать детей. Запрещалось копать землю и пересаживать растения, то они не приживутся.

Приметы в Симонов день

Согласно приметам, дождь 23 мая, то к дождливому лету. Пчёлы активно летают с утра, то день будет солнечным. Птицы поют до рассвета, то к дождю. Вечером большие кучевые облака — к хорошей погоде на следующий день. Березовые сережки лопаются — пора сеять хлеб. Одуванчики закрылись после трёх часов дня, то к ливню. Сон с 22 на 23 мая, если не сбудется через 710 дней, считается пустым.