Зачем на самом деле в СССР хотели запретить кефир

Май 1985 года. Страна взяла курс на трезвость. Горбачёвская антиалкогольная кампания набирала обороты: вырубались виноградники, закрывались пивные, с прилавков исчезало даже слабое спиртное . И в самый разгар этой борьбы советские учёные нанесли неожиданный удар. Целью оказался… кефир.

Полезный кисломолочный напиток, который давали в детских садах и выписывали в больницах, вдруг заподозрили в страшном преступлении — причастности к алкоголизму нации. В правительстве всерьёз обсуждали: не пора ли изъять кефир из магазинов и запретить его производство? . История, которая сегодня вызывает улыбку, тогда едва не лишила страну одного из главных продуктов.

Письмо из Ленинграда: «В кефире есть градусы!»

Всё началось с тревожного сигнала из научной среды. Группа ленинградских учёных, вероятно, решив проявить гражданскую сознательность, написала письмо в высшие партийные инстанции . Суть послания была шокирующей: в результате исследований выяснилось, что кефир содержит этиловый спирт. Пусть в микродозах, но факт оставался фактом — любимый народом напиток имел алкогольное происхождение .

Письмо попало к Михаилу Соломенцеву, главе Комитета партийного контроля. Тот, не долго думая, переправил его Гейдару Алиеву — тогдашнему первому зампреду Совмина СССР .

Алиев, человек с опытом и житейской смекалкой, прочитав докладную, лишь руками развёл. Абсурдность ситуации была очевидна: на дворе — жестокая борьба с «зелёным змеем», а тут какой-то кефир. Но раз пришёл документ с грифом «учёные», требовалась официальная реакция.

«Серьёзно о глупом»: заседания на высшем уровне

Алиев передал дело академику Николаю Блохину, президенту Академии медицинских наук. Тот, по воспоминаниям современников, тоже посмеялся над такой постановкой вопроса. Однако формальность требовала соблюдения, и комиссия АМН СССР взялась за изучение «кефирной угрозы» .

Атмосфера в коридорах власти накалялась. Некоторые особо рьяные чиновники, стремившиеся выслужиться перед генсеком, призывали бить по кефиру со всей дури. Логика была железобетонной: раз есть алкоголь — надо запретить. И желательно прямо сейчас, вместе с пивом и вином .

Особое возмущение вызывал тот факт, что кефир давали детям. В детских садах и школах этот напиток считался чуть ли не обязательным. Одна мысль о том, что с младых ногтей в стране подрастает поколение «кефирных алкоголиков», приводила борцов за трезвость в ужас .

Взвешенный вердикт и победивший здравый смысл

Споры длились не один месяц. В ход шли научные труды, изучалась технология производства. Кефир, как известно, получают в результате молочнокислого и спиртового брожения с помощью «кефирных грибков». Дрожжи в его составе действительно вырабатывают этанол .

Но когда академики подсчитали концентрацию, стало тихо. Выяснилось, что в обычном стакане кефира содержится ничтожно малое количество спирта — от 0,2 до 0,6 процента. Это даже меньше, чем в некоторых сортах безалкогольного пива и уж точно не способно вызвать никакого опьянения .

В 1987 году журнал «Химия и жизнь» опубликовал официальное заключение комиссии АМН: этанол в кефире не может нанести вред организму, особенно детскому. Вся эта «кефирная суета» лишь дискредитирует идею здорового образа жизни .

Здравый смысл восторжествовал. Запрет не состоялся. Председатель Совмина Николай Рыжков позже вспоминал эту историю с иронией, заметив, что такое поручение Горбачёва сильно било по разуму даже опытных управленцев .

Кефир остался на полках. Учёные успокоились, чиновники выдохнули, а дети в садиках по-прежнему получали свой полезный ужин. История про «жуткий градус» стала лишь забавным эпизодом времён позднего СССР — напоминанием о том, что даже полезные привычки, доведённые до абсурда, могут обернуться войной с молоком.