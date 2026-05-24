При каком правителе Россия потеряла больше всего территорий

Россия — страна, которая веками прирастала землями. Но история территориальных приобретений неотделима от истории потерь. Границы государства не раз сжимались — иногда в результате военных поражений, иногда по итогам дипломатических уступок, а иногда — вследствие распада самой государственности. И если спросить, при каком правителе Россия потеряла максимум территории, ответ может показаться очевидным. Но только на первый взгляд.

Потому что за этим вопросом скрывается целая система оговорок: что считать Россией, что считать потерей, как относиться к землям, которые ушли вместе с государственным строем. Разберёмся по порядку — с цифрами и без иллюзий.

Ленин и Брестский мир: 900 тысяч квадратных километров одним росчерком

3 марта 1918 года Советская Россия подписала Брестский мир с Германией и её союзниками. Условия договора были чудовищными. Россия теряла Прибалтику, Финляндию, Польшу, часть Белоруссии, Украину, Бессарабию, Карсскую и Батумскую области на Кавказе.

В цифрах это выглядело так: около 780–900 тысяч квадратных километров территории, на которой проживало порядка 56 миллионов человек — примерно треть населения бывшей Российской империи. Страна лишалась значительной части промышленного потенциала, почти всех угольных запасов Донбасса и развитой железнодорожной сети западных губерний.

Ленин настоял на подписании мира, преодолев сопротивление значительной части собственной партии. Логика была прагматичной: армия разложена, воевать нечем, революция важнее территорий. Знаменитая формула — «мир любой ценой» — в данном случае была реализована буквально.

Правда, Брестский мир просуществовал недолго. После поражения Германии в ноябре 1918 года договор был аннулирован. Часть территорий — Украину, Белоруссию, Закавказье — удалось вернуть в ходе Гражданской войны и последующих советских операций. Но Финляндия, Прибалтика, Польша и Бессарабия были потеряны надолго, а некоторые — навсегда.

Так что если считать по моменту подписания — Ленин отдал больше всего за один раз. Но если считать по итоговому результату, картина сложнее.

Горбачёв и распад СССР: 5,3 миллиона квадратных километров

26 декабря 1991 года Советский Союз официально прекратил существование. Вместо единого государства площадью 22,4 миллиона квадратных километров на карте появились 15 независимых республик. Российская Федерация унаследовала 17,1 миллиона квадратных километров — крупнейшую долю, но всё же на 5,3 миллиона меньше, чем было.

5,3 миллиона квадратных километров — это территории Украины, Белоруссии, Казахстана, республик Прибалтики, Закавказья и Средней Азии. Для масштаба: потерянная площадь — это полторы Индии или вся Западная Европа от Португалии до Финляндии.

Формально Горбачёв не подписывал акт о передаче территорий. Беловежские соглашения подписали Ельцин, Кравчук и Шушкевич. Но именно при Горбачёве — в результате его политических решений, неспособности удержать центробежные процессы и отказа от силового сценария — единое государство распалось. Парад суверенитетов, начавшийся в 1990 году, Горбачёв остановить не смог и, по большому счёту, не стал.

Потери 1991 года колоссально превышают всё, что Россия теряла прежде, — и по площади, и по населению, и по экономическому потенциалу. Другой вопрос — можно ли считать это «потерей территорий Россией» в строгом смысле. Ведь распался Советский Союз, а не Российская Федерация. Россия сама была одной из республик, объявивших суверенитет.

Однако если рассматривать историю как непрерывную линию — от Российской империи через СССР к Российской Федерации, — то правитель, при котором страна потеряла наибольшую территорию, это именно Горбачёв. Спорить с арифметикой сложно.

Николай II: потери, которые начались до отречения

Формально Николай II не подписывал территориальных уступок (если не считать Портсмутского мира 1905 года, по которому Россия потеряла южную часть Сахалина и арендные права на Ляодунский полуостров). Однако именно крах монархии запустил цепочку событий, которая привела к грандиозным территориальным потерям.

Финляндия, получившая широкую автономию ещё при Александре I, воспользовалась революцией и объявила независимость в декабре 1917 года — менее чем через год после отречения Николая. Польша, прибалтийские губернии, Бессарабия — все эти потери стали возможны потому, что государственный механизм, скреплявший империю, развалился. А развалился он при последнем императоре.

По Портсмутскому миру Россия потеряла сравнительно немного — около 36 тысяч квадратных километров южного Сахалина. Но символический ущерб был огромен: впервые за долгое время Россия проиграла войну азиатской державе, и это поражение нанесло удар по престижу монархии, от которого она уже не оправилась.

Александр II: Аляска и не только

Продажа Аляски в 1867 году — пожалуй, самая известная территориальная потеря в русской истории. Площадь проданной территории — 1,5 миллиона квадратных километров. Сумма сделки — 7,2 миллиона долларов, то есть примерно 4,7 цента за гектар.

Решение о продаже было принято при Александре II по инициативе великого князя Константина Николаевича и поддержано канцлером Горчаковым. Логика была такой: Аляска убыточна, оборонять её невозможно, Российско-Американская компания близка к банкротству, а отношения с США нужно укреплять — на фоне напряжённости с Великобританией после Крымской войны.

С точки зрения тогдашней геополитики решение выглядело рациональным. С точки зрения последующей истории, когда на Аляске нашли золото, нефть и газ, — оно выглядит катастрофой. Впрочем, это тот самый случай, когда потомки всегда умнее предков: в 1867 году никто не знал, что лежит под аляскинской мерзлотой.

Кроме Аляски, Александр II уступил Японии Курильские острова по Санкт-Петербургскому договору 1875 года (в обмен на признание полного суверенитета России над Сахалином). Площадь Курильской гряды — около 10,5 тысяч квадратных километров. Суммарно при Александре II Россия лишилась более 1,5 миллиона квадратных километров.