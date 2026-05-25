Как гибель царевича Дмитрия изменила историю России

435 лет назад погиб младший сын Ивана IV — царевич Дмитрий Иванович. Тайну его смерти до сих пор не смогли разгадать ни историки, ни юристы, ни криминалисты. Одни считают, что его гибель — результат несчастного случая, другие подозревают убийство, а третьи и вовсе верят, что наследнику русского престола удалось спастись. Его смерть не только породила массу слухов, но и лишила Россию потенциального наследника престола и спровоцировала наступление Смутного времени.

Потенциальный наследник престола

По наиболее распространённой версии царевич Дмитрий Иванович родился 29 октября 1582 года в Москве у царя России Ивана IV и его шестой жены — Марии Нагой. Так как церковь признавала законными только три последовательно заключённых брака, формальный статус царской семьи был спорным. Это позволяло «обвинить» царевича в том, что он был незаконнорожденным и поднять вопрос о его исключении из очереди претендентов на престол.

Когда Дмитрию было всего полтора года, Иван IV умер. На престол взошёл третий (и старший среди выживших к тому времени) сын царя — Фёдор Иванович. Большое влияние на молодого правителя имели родственники его жены Ирины — Годуновы. Новый царь, согласно ряду свидетельств, был достаточно слаб здоровьем, и это делало чрезвычайно актуальным вопрос дальнейшего престолонаследия.

Дмитрий Иванович был отправлен вместе с матерью в Углич, получив его в княжение и став формально последним в России удельным князем. Но, согласно свидетельствам современников, княжение Дмитрия было номинальным. Его власть сводилась к наличию официального статуса и получению части доходов с уезда.

По мнению историков, советники Фёдора просто опасались, что вокруг фигуры малолетнего царевича могут сплотиться оппозиционные силы, поэтому держать его в столице было небезопасно.

«После смерти Ивана Грозного Дмитрий невольно стал важной фигурой в борьбе придворных партий за власть. Одна часть аристократии связывала с ним надежды на будущий карьерный рост. Дело в том, что у правящего царя Фёдора Ивановича не было детей, поэтому его младший брат рассматривался как следующий глава государства. Другая часть правящей элиты расценивала Дмитрия как помеху. Имеются в виду Борис Годунов — шурин царя Фёдора — и его сторонники», — рассказал в беседе с RT кандидат исторических наук, доцент исторического факультета Тверского государственного университета Олег Усенко.

Реальной властью в Угличе обладали присланные из Москвы чиновники во главе с дьяком Михаилом Битяговским, который был назначен правителем земским дел и параллельно распоряжался хозяйством вдовствующей царицы Марии Нагой.

Тайна смерти царевича

25 мая 1591 года князь Дмитрий Углицкий погиб при загадочных обстоятельствах, которые, несмотря на множество сохранившихся документов, порождают массу вопросов.

«Дмитрий в этот день, по словам очевидцев, играл в популярную народную игру свайку», — поделился с RT профессор МПГУ и Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова Владимир Волков.

Юный князь вместе с детьми придворных кидал на дальность нож или заострённый железный стержень — «свайку».

Относительно дальнейших событий существует несколько версий. Согласно официальной, у Дмитрия произошёл приступ эпилепсии, во время которого он случайно заколол себя «свайкой» (по некоторым свидетельствам — ножом). Именно так опишут в дальнейшем смерть царевича несколько очевидцев. Но Мария Нагая и её брат Михаил заявили, что Дмитрия зарезали и что в убийстве участвовали в том числе сын и племянник Михаила Битяговского.

В Угличе начались беспорядки. Восставшие горожане растерзали как предполагаемых убийц, так и самого дьяка Битяговского, которого в момент гибели Дмитрия в дворцовом дворе не было.

Четыре дня спустя из Москвы в Углич приехала следственная комиссия в составе митрополита Геласия, главы Поместного приказа думного дьяка Елизария Вылузгина, окольничего Андрея Петровича Луп-Клешнина и будущего царя Василия Шуйского. Участников беспорядков сослали в Сибирь. А уже в июне собранные комиссией материалы были представлены на рассмотрение совместного заседания Боярской думы и Освящённого Собора. Большая часть документов из следственного дела сохранились до наших дней.

«До нас дошли только документы, в которых излагается официальная, удобная Борису Годунову, версия гибели Дмитрия. Формально она подкреплена показаниями свидетелей, но историки и юристы знают множество примеров, когда следователи фальсифицировали и подтасовывали факты, получали «нужные» показания и оставляли без внимания «неудобную» информацию. Поэтому среди историков до сих пор нет единого мнения о причинах смерти Дмитрия», — подчеркнул Олег Усенко.

В официальной версии есть несостыковки, отмечают специалисты. Так, по словам Владимира Волкова, современные эпилептологи утверждают, что больной эпилепсией человек во время приступа не способен зафиксировать в ладони рукоять колющего предмета и удерживать его. А это говорит о том, что царевич Дмитрий физически не мог нанести себе роковой удар сам.

«Похоже, царевич всё-таки был устранён. Но непонятно, по чьему именно приказу, — Бориса Годунова или местных властей», — говорит Волков.

Существует также версия о том, что Дмитрия могли спасти, а вместо него предъявить следователям другие останки. Окончательно тайну смерти юного князя Углицкого разгадать до сих пор не удалось.

В любом случае события 25 мая 1591 года имели масштабные исторические последствия.

«Происшествие в Угличе породило слухи, что царевич был убит по приказу Бориса Годунова, и это подорвало его авторитет в народе. Негативное отношение к Борису усилилось в 1598 году, после того как он взошёл на трон. Этот акт был воспринят как доказательство того, что он планировал стать царём и заранее расчищал путь. Враждебность к Борису стала массовой в 1601—1603 годах, когда стихийные бедствия породили страшный голод. В народном сознании сформировалось убеждение, что голод — это кара Божья за преступление Бориса Годунова. Имя и образ царевича Дмитрия породили такой интересный и важный феномен, как монархическое самозванчество в России. Это, в свою очередь, стало одной из причин Смуты», — рассказал Олег Усенко.

Власть семьи Годуновых пала. В России и соседних странах появилось множество людей, объявивших себя представителями московской ветви Рюриковичей. Из них как минимум пятеро выдавали себя за спасшегося царевича Дмитрия.

По словам историков, у большинства самозванцев были группы поддержки, порой достаточно многочисленные. Особенно велики были масштабы деятельности Лжедмитрия I и Лжедмитрия II. Воспользовавшись кризисом, в Россию вторглись поляки и шведы.

Смута унесла множество жизней. Ряд населённых пунктов России лежал в руинах. Резко сократились площади обрабатываемых сельскохозяйственных угодий. Соседи отторгли у России ряд пограничных территорий. Социально-экономические последствия Смуты удалось преодолеть только к середине XVII века, а внешнеполитические — в XVIII. Представители российской элиты пришли к выводам, что страна нуждается в сильной централизованной власти.

История жизни и трагической гибели Дмитрия Ивановича оставила также след в духовной и культурной жизни России. Александр Пушкин написал знаменитую трагедию «Борис Годунов», в которой обвинил царя в гибели юного Дмитрия Ивановича. Фраза «И мальчики кровавые в глазах» из этого произведения стала крылатой. Её используют, описывая людей с нечистой совестью или сильные переживания.