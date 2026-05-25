Почему в Европе запрещали картины Василия Верещагина?

В 70–80-х годах XIX века в Европе и США не было более популярного русского художника, чем Василий Верещагин . Его выставки становились сенсацией, о нем писали газеты, у дверей выставочных залов толпились люди. И при этом его же полотна запрещали. В Германии — для военных. В Австрии — для всех верующих католиков. В Англии — просто старались не замечать, а если замечали — возмущались.

В чем же дело? Почему человек, который сам воевал, имел Георгиевский крест и погиб на броненосце в русско-японскую войну, вызывал такую ярость у европейских властей и церкви? Ответ прост: Верещагин писал правду. И эта правда никому не нравилась.

«Апофеоз войны»: что испугало фельдмаршала Мольтке

Начнем с главного. Верещагин — не просто баталист в классическом понимании этого слова. До него войну на картинах изображали красиво: развевающиеся знамена, стройные колонны, полководец на белом коне и поверженный враг у его ног. Верещагин эту традицию разбил вдребезги. Он показывал войну без прикрас: грязь, кровь, страдания раненых, трупы, над которыми кружат вороны .

Его знаменитая картина «Апофеоз войны» (1871 год) — это пирамида из человеческих черепов в пустыне. И подпись: «Посвящается всем великим завоевателям — прошедшим, настоящим и будущим» . Никакой романтики.

В 1880-х годах Верещагин привез свои работы в Берлин. Германский фельдмаршал Гельмут фон Мольтке, один из самых влиятельных военных того времени, был в восторге от мастерства художника. Он регулярно ходил на выставки. Но при этом издал приказ: запретить немецким солдатам посещать эти выставки .

Почему? Потому что картины Верещагина действовали на солдат разлагающе. Вместо патриотического подъема они видели бессмысленную жестокость. Вместо желания победить — ужас перед смертью.

«Картины мои способны отвратить молодежь от войны, а это нежелательно», — цитировал Верещагин мнение американских военных.

Офицерам, кстати, смотреть разрешалось. Они, видимо, считались более устойчивыми.

«Святое семейство»: как художник разозлил католическую церковь

Но если военные запреты можно понять (никто не хочет пугать призывников), то реакция католической церкви в Вене оказалась куда более громкой.

В 1885 году Верещагин привез в австрийскую столицу работы своей «Палестинской серии» — картины на евангельские сюжеты, написанные после путешествия по Святой земле. И две из них вызвали настоящую бурю: «Святое семейство» и «Воскресение Христово» .

Что же там такого?

«Святое семейство» Верещагин изобразил как сцену из обычной крестьянской жизни. Мария сидит на земле и кормит грудью младенца. Плотник Иосиф работает спиной к зрителю. А вокруг — еще шестеро детей. И один из них — отрок Иисус с книгой .

Для католической церкви это было кощунством. Во-первых, многодетная Дева Мария — это противоречило догмату о ее вечном девстве. Во-вторых, Христос, показанный как обычный ребенок среди братьев и сестер, выглядел слишком человеческим. Священнослужители увидели в этой картине влияние Эрнеста Ренана — французского философа, написавшего книгу «Жизнь Иисуса», где Христос представал не как Сын Божий, а как мудрый, но обычный человек .

Другая картина — «Воскресение Христово» — тоже шокировала. Иисус в погребальной одежде пытается выбраться из узкого прохода гробницы, а стражники в ужасе разбегаются .

Венский архиепископ кардинал Гангльбауэр пришел в ярость. Он потребовал убрать картины или закрыть выставку. А когда его не послушали, опубликовал в газетах открытое письмо. Вот цитата:

«Я пришел к горестному убеждению, что эти две картины… поражают христианство в его основных учениях и недостойным образом стараются подорвать веру в искупление человечества Воплотившимся Сыном Божьим».

Архиепископ призвал верующих не посещать выставку. А потом и вовсе организовал крестный ход, чтобы «очистить Вену от скверны» .

Верещагин в долгу не остался. Он ответил кардиналу ироничным заявлением в прессе, предложив для разрешения спора созвать Вселенский собор.

Ирония ситуации: чем громче церковь протестовала, тем больше народу шло на выставку . Скандал работал как реклама.

«Казнь из пушек»: как англичане пытались замолчать правду

Третья линия запретов касалась колониальной политики Британской империи. В 1884 году Верещагин написал картину «Подавление индийского восстания англичанами» (более точное название — «Казнь из пушек в Британской Индии») .

На полотне — сцена жестокой расправы. Британские солдаты привязывают индийских повстанцев к дулам пушек. Залп — и тела разрывает на части. Этот вид казни назывался «дьявольский ветер» и действительно применялся англичанами во время подавления восстания сипаев в 1857–1859 годах.

Когда Верещагин попытался показать эту картину в Лондоне, реакция была предсказуемой. Британская пресса предпочла сделать вид, что ничего не происходит. Один критик заметил: картина позорит стену, на которой висит.

Художник от мысли проводить выставку в Англии отказался. А легенды о судьбе самой картины ходят мрачные. Говорят, британские власти выкупили полотно и уничтожили. Есть даже версия, что расстреляли из пушек — та же казнь, которой посвящена картина.

Итог: запрещали за правду

Верещагина при жизни называли «неудобным художником» . Европейские власти запрещали его работы потому, что он показывал войну без героического флера, а религию — без высокопарного благочестия. Он писал то, что видел своими глазами. И этого ему не прощали ни немецкие фельдмаршалы, ни австрийские кардиналы, ни британские колонизаторы.

Художник погиб в 1904 году на броненосце «Петропавловск», подорвавшемся на мине у Порт-Артура . Уходил на дно вместе с адмиралом Макаровым. Был он военным и оставался им до конца.

И парадокс: человек, которого при жизни запрещали три континента, сегодня признан классиком. А те, кто его запрещал, давно забыты. Война, как он и показывал, — это всегда проигрыш. А правда, какой бы неудобной она ни была, всё равно побеждает.