Рабство на Руси: существовало ли оно на самом деле

Представьте себе древнерусский город X века. На торгу меняют меха, воск и мёд. Тут же, в стороне от основного шума, стоят несколько человек с заложенными за спину руками — пленники, захваченные в недавнем походе. Их продадут хазарским купцам или, возможно, оставят при дворе князя. Рядом свободный земледелец расплачивается с соседом частью урожая за долг — и на время становится его холопом. Так на Руси жило рабство?

Но откройте труды знаменитых историков XIX века. Сергей Соловьёв, автор монументальной «Истории России с древнейших времён», категоричен: рабства в античном смысле у славян не было. Экономика не требовала, войны не давали обилия пленных, а сами славяне «не были приучены к роскоши». Его коллега Николай Рожков добавлял: византийцы описывали славян как народ, который «пленников не держит в рабстве всю жизнь», даёт им право выкупа.

Так кто же прав — современные археологи, находившие в древних курганах рабские оковы, или историки позапрошлого века, рисовавшие идиллическую картину славянской вольности?

По «Русской правде»

Древняя Русь знала рабство. Только называлось оно иначе — «холопство» или «челядь». В «Русской правде» — своде законов, действовавшем с XI века, — холоп упоминается постоянно. За убийство чужого холопа полагался штраф в 5 гривен (за рабу — 6). Если же убитый оказывался княжеским тиуном или старшим конюхом, то есть управляющим, платили уже 12 гривен — не в пользу родственников, а в княжескую казну, потому что ценный специалист погиб.

Холопами становились не только пленники, захваченные на войне. В рабство можно было попасть по собственной воле — продать себя в голодный год. Или жениться на рабе без договора с её хозяином — тогда ты автоматически становился таким же рабом. Или совершить преступление и не иметь возможности заплатить штраф — тогда тебя выдавали «головой» потерпевшему.

Вот что пишет по этому поводу «Русская правда» в Пространной редакции (XII век):

«Аже холопъ, бегая, задолжаетъ, то господинъ за него платитъ, но если холопъ влезетъ в долгъ с ведома господина, то господинъ лишается права на него, отдавая его за долги».

Похоже на кабальную зависимость, не так ли?

Аргументы «за»

Советская историческая школа рабство признавала, но старалась не афишировать. Борис Романов в работе «Люди и нравы Древней Руси» прямо писал:

«Свободный муж на Руси не представлялся без раба».

По его мнению, к XII веку холопами владели «чуть ли не все поголовно», и это оказывало «разлагающее» действие на общество.

Евгения Колычева, специалист по средневековой Руси, шла ещё дальше: она находила черты классического античного рабства в древнерусском холопстве. А Пётр Третьяков уточнял: рабство не носило патриархального характера, было частью социально-экономической жизни.

Персидский учёный X века Ибн-Даста описывал русов как народ, который «живёт грабежами и захватом в плен рабов», а затем продаёт их в городах Хазаран и Булкар. Тот же автор добавлял, правда, что «с рабами обращаются хорошо», но если жрецы требовали человеческого жертвоприношения, брали раба и вешали «пока тот не задохнётся».

Аргументы «против»

Но историки XIX века строили свою аргументацию на иных источниках. Византийский стратег Маврикий (VI век) писал о славянах: «Пленников не держат в рабстве всю жизнь, а ограничивают его определённым сроком, после чего пленник имеет право выкупиться и вернуться на родину либо остаться у славян свободным человеком».

Арабский путешественник Ибн-Хаукаль, рассказывая о Киеве, упоминает рабов лишь вскользь: «вывозят… некоторое число рабов» — наряду с мехами и оловом. Для него рабы не главный товар.

И главное: на Руси не было специализированных рынков рабов, какие существовали в Крыму, в Булгарии или на Востоке. Если бы рабство было обыденным явлением, такие рынки неизбежно появились бы. Но их не было.

Два полюса одного явления

Кто же прав? Возможно, оба лагеря. Рабство на Руси было, но не в античном или восточном масштабе. Холопов действительно держали при княжеских дворах, в боярских усадьбах, в монастырских хозяйствах. Их труд использовали в земледелии, ремесле, в качестве прислуги.

Но одновременно действовали механизмы, ограничивавшие рабство: возможность выкупа, временный характер зависимости для многих категорий, отсутствие развитой работорговли внутри страны.

Персидские и арабские источники преувеличивали роль рабов, потому что для них самих рабство было обыденностью. Русская летописная традиция, напротив, избегала этой темы, потому что для православного христианина владеть человеком как вещью было греховно — хотя и разрешалось.

Истина лежит посередине. В X–XIII веках Русь была обществом, где рабство существовало, но не было определяющим. Свободный крестьянин-общинник составлял большинство населения, а холоп был скорее исключением, чем правилом. И массовое рабство придёт на русские земли позже — вместе с ордынским игом и, особенно, с развитием крепостного права в XVI–XVII веках, когда крестьянина, ещё вчера свободного, начнут продавать без земли.