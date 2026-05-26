«Мистическая аура»: почему имя Дмитрий стало новым «ред-флагом»

Имя Дмитрий теряет свою популярность в России. Родители стали реже давать это имя своим детям, и оно все чаще оказывается в списке «ред-флагов» наряду с Никитами и Настями. Какую энергетику несет в себе это имя для мужчины — в материале «Вечерней Москвы».

По словам нумеролога, эксперта в сфере магии Евгении Беловой, управляющее число имени — семерка. Мужчины числа семь обычно бывают мягкими и добрыми.

— Они готовы на все ради своих близких, открыты миру, плохо умеют хранить тайны и секреты. Несмотря на это, мужчины-семерки привлекают к себе людей: обычно они окружены большим количеством друзей, которым начинают доверять сразу и безоговорочно. Однако недобросовестные «друзья» часто пользуются мягкостью семерок и обманывают их доверие самыми циничными способами, — рассказала эксперт.

Тем не менее Димы отходчивы и не мстительны, они любят и умеют прощать даже самые глубокие обиды, отметила нумеролог.

Однако нумеролог предупредила, что мужчины по имени Дмитрий страдают от различных зависимостей и лени:

— К сожалению, мужчины по имени Дмитрий зачастую не могут устоять перед алкоголем или зависимостями другого рода, которые быстро подчиняют себе их сознание. Семерка как число творения призывает человека к труду, к созданию чего-то нового, к постоянному движению вперед, она требовательна и капризна. И когда ее пытаются применить в качестве талисмана лодыри, то семерка и открывает в полной мере свою оборотную сторону. Она попросту замирает в руках ленивца, превращая его жизнь в стоячее болото, из которого нет выхода. Дмитриям рекомендуется не увлекаться алкоголем и не лениться, тогда в их жизни все будет хорошо.

Как рассказала экстрасенс Дарья Миронова, имя Дмитрий имеет древнегреческие корни и происходит от имени Деметрий, что означает «посвященный Деметре»:

— Деметра — это богиня плодородия и земледелия, поэтому имя Дмитрий традиционно ассоциируется с удачей, процветанием и благополучием. Считается, что судьба Дмитрия часто складывается удачно, и он словно баловень судьбы.

По характеру Дмитрий — человек требовательный, упрямый и неуступчивый, но при этом очень позитивный и целеустремленный. Это тесно связано с трудолюбием, богатством и плодородием во всех смыслах, заверила экстрасенс.

— В браке он проявляет себя как образцовый муж и отец: трудолюбивый, ответственный, надежный и сильно привязанный к семье. Это имя несет в себе энергию успеха, стабильности и мужской силы, — подчеркнула Миронова.

С точки зрения эзотерики Дмитрий — творческая личность. Среди обладателей этого имени часто встречаются поэты, художники, мыслители, реформаторы и ученые, заметила экстрасенс.

— При всей своей мягкости и творческом начале Дмитрий обладает железной волей и внутренней стойкостью. Он любит новизну, путешествия и всегда стремится поддерживать вокруг себя некую мистическую ауру, — сообщила собеседница «ВМ».

По ее мнению, в отношениях наилучшая совместимость у Дмитрия с такими женскими именами, как София, Яна, Юлиана, Жанна, Вера, Лидия, Татьяна. А вот с Мирой, Норой, Станиславой и Анастасией отношения могут быть сложными из-за несовпадения характеров.

