Советский кинематограф подарил стране целую плеяду блистательных артистов. Их лица знала каждая семья, их реплики разлетались на цитаты, их любили — искренне, по-настоящему, всенародно. Тем страшнее было узнавать, что кто-то из них ушёл не просто рано, а при обстоятельствах, которые до сих пор не получили внятного объяснения. Официальные версии нередко вызывали вопросы у современников и продолжают вызывать их у исследователей. Несколько таких историй заслуживают отдельного разговора — без домыслов, но и без замалчивания того, что действительно остаётся неясным.

Зоя Фёдорова: выстрел, которого никто не слышал

11 декабря 1981 года народную артистку РСФСР Зою Фёдорову нашли мёртвой в её московской квартире на Кутузовском проспекте. Выстрел в затылок. Дверь заперта изнутри. Следов борьбы нет. Ничего не похищено — во всяком случае, по первоначальной версии следствия.

Фёдоровой было 74 года. Её биография сама по себе читалась как сценарий к остросюжетному фильму. В 1940-х у неё был роман с американским военно-морским атташе Джексоном Тейтом. В 1946 году она родила от него дочь Викторию. В 1947-м была арестована — обвинение в шпионаже и «связях с иностранцами». Провела в лагерях и ссылке почти девять лет. После освобождения вернулась в кино, снималась много и успешно.

В конце 1970-х дочь Виктория эмигрировала в США, нашла своего отца. Зоя Алексеевна оформляла документы на выезд к дочери. И именно в этот момент — убийство.

Дело расследовалось более 30 лет. Официально оно так и не раскрыто. Среди рассматривавшихся версий — бытовое убийство, связь с криминальными кругами (Фёдорова, по некоторым данным, занималась перепродажей антиквариата), месть за некие невыполненные обязательства. Высказывались и предположения о причастности спецслужб — якобы актриса слишком много знала о связях между советской номенклатурой и западными дипломатами. Ни одна из версий не получила неопровержимых доказательств.

Лев Перфилов: странная смерть «вечного злодея»

Лев Перфилов — актёр, которого зритель знал в лицо, но далеко не всегда по имени. Он сыграл десятки ролей в советском кино — преимущественно бандитов, жуликов, шпионов. Его Лёнчик из «Места встречи изменить нельзя» стал классикой экранного злодейства.

В последние годы жизни Перфилов жил в Киеве, практически в нищете. Он скончался 16 января 2000 года. Формально — от сердечной недостаточности. Но обстоятельства его последних месяцев вызывали вопросы у коллег и друзей. Актёр жаловался на то, что его квартирой интересуются посторонние люди, что на него оказывают давление. В 1990-е годы квартирный вопрос в постсоветских городах стоил жизни многим одиноким пожилым людям. Была ли смерть Перфилова действительно естественной — этот вопрос поднимался в прессе неоднократно, но расследования по существу не проводилось.

Юрий Богатырёв: сердце, не выдержавшее жизни

Юрий Богатырёв — один из самых талантливых актёров своего поколения. «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Родня», «Неоконченная пьеса для механического пианино» — каждая его работа была событием. Никита Михалков считал его своим любимым артистом и снимал практически в каждом фильме.

2 февраля 1989 года Богатырёв скончался в своей квартире. Ему было 41 год. Официальная причина смерти — острая сердечная недостаточность, вызванная передозировкой лекарственных препаратов. Богатырёв страдал от тяжёлой депрессии, принимал сильнодействующие успокоительные, злоупотреблял алкоголем.

Загадка здесь не в самом факте смерти — к сожалению, подобный исход при таком образе жизни медицински объясним. Загадка — в том, что происходило вокруг Богатырёва в его последние годы. Друзья рассказывали о его невыносимом внутреннем конфликте, о давлении, которое он испытывал. В позднесоветском обществе человек его склада — тонкий, ранимый, не вписывающийся в рамки — был обречён на мучительное существование. Некоторые коллеги впоследствии говорили, что Богатырёва можно было спасти, если бы окружающие вовремя забили тревогу. Но не забили.

Талгат Нигматулин: убийство в секте

Пожалуй, самая жуткая история в этом ряду. Талгат Нигматулин — звезда фильма «Пираты XX века», первого советского боевика, собравшего рекордную аудиторию (около 90 миллионов зрителей). Красивый, атлетичный, владевший карате — он был настоящей кинозвездой в западном понимании этого слова.

11 февраля 1985 года Нигматулин был найден мёртвым в Вильнюсе. Ему было 35 лет. Обстоятельства гибели ужасали: множественные побои, следы систематического насилия. Как установило следствие, актёр попал под влияние некоего Абая Борубаева — самозваного «целителя» и лидера псевдорелигиозной группы, действовавшей в Прибалтике и Средней Азии. Борубаев и его приближённые подвергали Нигматулина жестоким «ритуальным» избиениям, которые и привели к гибели.

Убийцы были осуждены. Борубаев получил смертный приговор, впоследствии заменённый на длительный срок заключения. Казалось бы, дело раскрыто. Но вопросы остались. Каким образом знаменитый актёр, физически сильный человек, мастер боевых искусств, оказался в полной психологической зависимости от шарлатана? Почему его коллеги по кино и друзья не смогли вовремя вмешаться? И — главное — насколько широкой была сеть Борубаева, сколько ещё людей пострадали от его деятельности? На эти вопросы исчерпывающих ответов нет до сих пор.

Андрей Миронов и Анатолий Папанов: два ухода за одну неделю

Строго говоря, смерти Андрея Миронова и Анатолия Папанова не являются загадочными в криминальном смысле. Но их обстоятельства настолько необычны, что не упомянуть о них невозможно.

14 августа 1987 года Андрей Миронов потерял сознание прямо на сцене Рижского оперного театра во время спектакля «Женитьба Фигаро». Через два дня он скончался, не приходя в сознание. Разрыв аневризмы сосудов головного мозга. Ему было 46 лет.

Спустя всего четыре дня, 5 августа (по другим данным — 7 августа) того же года, ушёл из жизни Анатолий Папанов — ближайший друг и бессменный партнёр Миронова по сцене и экрану. Папанова нашли в его московской квартире. Он вернулся со съёмок, принял холодный душ — и сердце не выдержало. Ему было 64 года.

Два великих артиста, связанные многолетней дружбой и совместной работой, ушли практически одновременно. Медицинские причины обеих смертей установлены и сомнений не вызывают. Но сам факт такого трагического совпадения породил множество разговоров — о том, что Папанов не перенёс известия о гибели друга, о мистической связи между партнёрами по сцене, о «проклятии» последних гастролей. Разумеется, всё это относится к области эмоций, а не фактов. Но совпадение от этого менее поразительным не становится.