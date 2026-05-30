Как мужчина пережил собственную казнь

История Джона Ли похожа на викторианскую легенду, но в ее основе лежит реальное уголовное дело. Молодого человека приговорили к смертной казни, однако сама казнь трижды сорвалась. Подробнее — в материале «Рамблера».

Кто такой Джон Ли?

Джон Генри Джордж Ли родился 15 августа 1864 года в деревне Абботскерсвелл в графстве Девон. В молодости он служил в Королевском флоте, но после травмы вернулся к гражданской жизни. Тогда Ли устроился помощником по хозяйству к Эмме Энн Уайтхед Киз — состоятельной пожилой женщине, жившей недалеко от Торки.

15 ноября 1884 года Киз нашли мертвой. Ей перерезали горло, а дом попытались поджечь — вероятно, чтобы скрыть следы преступления. Под подозрение быстро попал Ли: он находился в доме, уже имел судимость за кражу и не смог убедительно объяснить порез на руке. При этом дело строилось в основном на косвенных уликах: прямого свидетеля убийства не было, а сам Ли до конца отрицал вину. Но в конце концов суд признал Джона виновным и приговорил к смертной казни через повешение.

Что произошло в день казни?

Казнь назначили на 23 февраля 1885 года в тюрьме Эксетера. Палачом был Джеймс Берри — один из известных британских исполнителей смертных приговоров того времени. Перед казнью виселицу проверили, и механизм казался исправным. Но когда Ли поставили на люк и попытались привести приговор в исполнение, створки под его ногами не открылись.

После первой неудачи механизм снова проверили. Без осужденного он работал. Ли снова поставили на люк, но попытка опять не удалась. Затем процедуру повторили в третий раз — и люк снова не открылся. После этого врач отказался участвовать в дальнейших попытках, а исполнение приговора остановили. Именно так Ли получил свое прозвище: «человек, которого не смогли повесить».

Чем в итоге закончилась несостоявшаяся казнь?

Громкий провал быстро дошел до министра внутренних дел Уильяма Харкорта. В итоге смертный приговор Ли заменили на пожизненное заключение, не рискнув повторять процедуру повешения в четвертый раз.

Позже выяснилось, что причина неудавшейся казни могла быть технической. По данным последующих разборов дела, проблема могла возникнуть после переноса виселицы в другое помещение: механизм оказался слегка смещен, поэтому под нагрузкой люк заклинивало, хотя без человека система работала нормально.

Однако для публики конца XIX века история выглядела почти сверхъестественно. Газеты быстро превратили ее в сенсацию, преподнося произошедшее как знак свыше.

Что было дальше?

После замены приговора Ли провел в заключении 22 года и был освобожден в 1907 году. После выхода из тюрьмы он пытался использовать свою известность: выступал перед публикой и рассказывал о пережитой казни. Его история стала частью массовой культуры, а в 1912 году по ней сняли немой фильм.

Дальнейшая судьба Ли долго оставалась неясной. Раньше существовали версии, что он умер в Англии во время Второй мировой войны. Более поздние исследования предполагают, что Ли мог уехать в США и умереть в 1945 году в Милуоки под именем Джеймс Ли. Эту версию часто называют вероятной, но биография Ли после освобождения восстановлена не полностью.

Но был ли он действительно виновен? Однозначного ответа нет до сих пор. Хотя официально Ли был признан виновным в убийстве Эммы Киз, и позднейшего оправдания не последовало, тем не менее сомнения были: против него были в основном косвенные улики, прямого свидетеля убийства не было, а сам он не признавал вину.

