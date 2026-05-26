Почему граждане США бежали в СССР и просили убежища

Во времена Советского Союза вся планета была разделена на два враждующих лагеря. Разумеется, находились люди, которых не устраивало то место, где они оказались по воле судьбы. Бежали из СССР. Тех, кто решался на такое, хвалила западная пресса и клеймили позором на родине. Но были и другие, кто, наоборот, менял капиталистические джунгли на социалистический рай. И некоторые из них ни разу не пожалели.

Самоубийство в обмен на паспорт

Самый странный и известный перебежчик в истории СССР — Ли Харви Освальд. В двадцать лет разочарованный американец через Великобританию и Финляндию бежал в Советский Союз. В Москве не поверили бывшему морскому пехотинцу и отказали в гражданстве. В ответ Освальд вскрыл себе вены и угодил в психиатрическую больницу.

После выписки он публично отказался от американского гражданства — в обмен на советский паспорт. В 1959 году агентство Associated Press с прискорбием сообщило об этом. Освальд получил пособие, квартиру в Минске и работу токарем на радиозаводе.

Но со временем советские реалии ему наскучили. Он стал проситься обратно в США. Как ни странно, его отпустили. А дома сразу арестовали как предполагаемого убийцу Джона Кеннеди. При перевозке из полиции в тюрьму Освальда застрелил владелец ночного клуба. Настоящие убийцы президента, очевидно, заметали следы.

Актерская династия

В 1932 году гражданства СССР попросил участник популярной негритянской труппы Джеймс Хьюз. Его приняли с распростёртыми объятиями. Как носителя английского языка, Хьюза определили диктором на радио — в отдел вещания на Северную Америку. Женившись на украинской художнице, он перешёл на Московскую киностудию.

Миллионам советских граждан запомнился не сам Джеймс Хьюз, а его сын Джим — очаровательный негритенок из легендарного фильма «Цирк». Отец скончался в марте 1942 года. Сын прожил всю жизнь в СССР и покинул страну только в 1994 году — глубоким стариком.

Несостоявшийся агент

Особняком стоят двойные агенты, которые меняли страну, боясь разоблачения. Эдвард Ли Говард работал в ЦРУ, но был уволен за наркотики. Вскоре перебежчик из КГБ заявил американцам, что Говард много лет был советским шпионом.

Говард спешно покинул США и через Хельсинки перебрался в СССР. В 1995 году он издал мемуары, где признался: готов был пойти на сделку с ЦРУ, но бежал, опасаясь, что с ним даже не станут разговаривать. В 2002 году при странных обстоятельствах перебежчик умер на даче в России — будто бы сломав шею.

Шпион, получивший Госпремию

Совсем другое дело — люди вроде Джоэла Барра, ведущего сотрудника Western Electric. Он регулярно снабжал СССР ценными научно-техническими сведениями. После разоблачения и ареста четы Розенбергов он бежал в Чехословакию, сменил имя на Иосифа Берга и в 1956 году перебрался в Советский Союз.

Учитывая его заслуги, разведчик мог не работать. Но Берг помог советским учёным развить отечественную микроэлектронику. Благодаря ему появилась первая в стране настольная ЭВМ УМ-1. За это бывший шпион получил Государственную премию СССР. Умер выдающийся учёный в Москве в 1998 году.

«Это хорошие люди»

Большинство перебежчиков не разочаровались в своём выборе. Аннабель Бюкар до 1946 года работала мелким клерком в американском посольстве в Москве. Со временем вышла замуж за оперного певца Константина Лапшина и заявила, что хочет навсегда остаться в СССР.

На вопрос о причинах такого поступка она ответила: «Это хорошие люди. Они делают всё возможное, чтобы сделать этот мир лучшим местом для жизни». Вскоре в Москве вышла её книга «Правда об американских дипломатах». Бюкар яростно обличала бывших коллег, обвиняя их во множестве ужасных пороков.