Как в Москве появился Китай-город

В облике городов часто фантомно присутствуют некие сооружения, которых давно уже не существует, но которые продолжают формировать представление о поселении. Вроде уже и нет, пустота, а влияет на саму жизнь жителей. Некоторым из них довелось сыграть такую роль в общегосударственном масштабе. В России это Китай-город в Москве – произошло от знаменитого сооружения, которое продолжает свою жизнь даже в «бестелесной» форме и которая была заложена 491 год назад.

26 мая 1535 года митрополит Московский Даниил опустил первый камень в фундамент новой крепостной стены, которая должна была защитить посад. Несколько раньше правительница Елена Глинская издала указ о его строительстве. И вот теперь Даниил возглавлял крестный ход по линии запланированных стен, периодически останавливаясь и строители укладывали первые камни.

Почти все города мира в прошлом возникали вокруг крепостей. Собственно, и русское название «город» произошло от этого – огороженное место. Появлялись они как замки, в которых селилась знать. Но ей надо было что-то есть, одеваться, ей нужны были оружие и предметы роскоши.

Поэтому вскоре под стенами начинали селиться работные люди, мастера и ремесленники – поближе к платежеспособным клиентам. Так появлялся городской посад. В конце XX века российскими учеными был разработан археологический метод определения города и его отличия от замка. Если кратко — должны одновременно присутствовать крепость, посад и кладбище. Вот тогда это будет город, а не просто укрепленный форпост, где жизнь носила лишь «вахтовый» характер.

Посад как правило не был укреплен или слабо укреплен – вал, частокол. Поэтому в случае опасности, вражеского набега или осады, его жители укрывались в крепости. На Руси они назывались детинцами, что тоже указывает на то, с чего начинался город. Впоследствии стали часто именовать кремлем, как в Москве, Нижнем Новгороде, Казани.

После набега неприятеля посад, как правило, бывал уничтожен и его приходилось отстраивать заново. На Руси зодчество было в основном деревянным, а потому умели делать это быстро. Но все равно потеря жилья и имущества — дело неприятное. А когда город становится большим, еще и очень накладное как для самих горожан, так и для властей, которым эти горожане должны платить подать.

Москве, столице нового мощного государства, досаждали набеги крымских татар. Сам город, если крымчане умудрялись до него доскакать, они взять не могли, но посад грабили и выжигали полностью. В 1521 году войско крымского хана Махмет-Герея особенно усердно «повеселилось». Это начало утомлять.

Поэтому Елена Глинская в 1535 году распоряжается возвести крепостную стену, которая бы защитила жителей московского посада. Поручают это дело «фрязину», то есть итальянцу, Пьетро Франческо Анибалу, которого у нас прозвали Петрок Малый. Вот 26 мая он и приступил к практической реализации своего проекта.

Он использовал передовые для того времени европейские принципы фортификации. Общая протяженность стены была вполне себе приличной – свыше 2,5 км. Высота стен достигала 8-12 метров. Это было несколько меньше, чем высота кремля, но зато стены оказались значительно толще – до 6 метров. Сделано это было для устойчивости от артиллерийского огня.

Уже в наше время, в 2017 году, археологи в остатках Китайгородской стены обнаружили пять потайных комнат. Предполагают, что их использовали для подслушивания разговоров противника на другой стороне при осаде. Таких «карманов» делалось не так много, чтобы не снижать устойчивость стен, а сами «тонкие места» тщательно скрывались от непосвященных.

Строительство Китайгородской стены завершилось в 1538 году, ее концы примыкали к угловым башням кремля – Беклемишевой и Арсенальной. Шла вдоль Москва-реки, поднималась к Новой площади, у Лубянки изгибалась влево и по реке Неглинной вновь упиралась в кремль.

Стена получила шесть ворот по названиям некоторых легко понять местоположение – Неглинные, Сретенские, Троицкие, Всехсвятские (Варварка), Космодемьянские (Зарядье). Шестыми (или первыми) воротами были Спасские, которые, естественно, располагались у Спасской башни кремля.

Помимо ворот были возведены башни и их оказалось довольно много – историки называют их количество от 12 до 14. Кто-то считает башнями все возвышающиеся сооружения, кто-то причисляет проездные башни к воротам. Они имели три ряда бойниц, в подвалах имелись амбразуры, которые позволяли вести огонь вдоль рвов.

Боевые действия Китайгородская стена видела всего дважды. В 1572 году при набеге крымского хана Давлет-Герея, который хорошо пожег Москву, она уберегла Китай-город – штурмовать эти стены хан не решился. Но зато ее сумели взять войска ополчения Трубецкого и Пожарского в 1612 году – оборонявшие стену поляки не смогли удержать.

Укрепляли стену, когда ждали похода шведского короля Карла XII на Москву. Видела она и Наполеона. При императоре Александре I было предложение снести Китайгородскую стену, поскольку она начала мешать развитию города, но он не разрешил.

Сделали это уже в советское время в 1933-1934 году и снова под предлогом необходимости расширения улиц. На сегодня сохранились лишь некоторые фрагменты стены и одна башня – Птичья.

Стоит сказать несколько слов о названии. Китай-город никакого отношения к современному Китаю не имеет и это уже большинство знают. Но вот точное происхождения названия этого района исследователям до сих пор непонятно.

Среди версий рассматривается восточное происхождение – «китай» во многих тюркских языках означает «стена». Если учесть, что в пластичном русском языке много тюркизмов, то такой вариант вполне вероятен. У монголов «китай» означает «средняя часть города». Версия тоже имеет право на жизнь.

Есть производственная версия – на Руси, бывало, строили оборонительные сооружения из двух плетеных стен, пространство между которыми заполняли камнями и землей. Называлось это «кита». А возможно название имеет итальянские корни – там город называют «читта», а как известно архитектор Петрок Малый был итальянцем и вполне мог называть свое сооружение так. Одним словом, исследователям еще предстоит понять эту загадку, и кто знает, может к 500-летию Китайгородской стены в 2035 году мы будем иметь уже уверенную версию.