Смерть Михаила Фрунзе: как неудачная операция превратилась в детектив

31 октября 1925 года — дата, которую в советских учебниках проходили как рядовую. Умер наркомвоенмор. Но стоило копнуть глубже — и простая история о неудачной операции превратилась в детектив на сто лет.

Человек, разгромивший Врангеля и Колчака, в сорок лет ложится на плановую операцию по поводу язвы желудка. И не просыпается. Официальное заключение гласило: «паралич сердца». Но Москва уже на следующий день гудела. Слишком много странностей.

«Я чувствую себя абсолютно здоровым»

Начнём с главного: операция была не нужна. По крайней мере, так считал сам пациент.

За несколько дней до смерти Фрунзе пишет жене:

«Я сейчас чувствую себя абсолютно здоровым и даже как-то смешно не только идти, а даже думать об операции... У меня самого всё чаще и чаще мелькает мысль, что ничего серьёзного нет».

Язва, мучившая его ещё с царской каторги, после отдыха и лечения перестала давать о себе знать.

Но консилиум, а потом и второй, и третий — постановили: резать. Причём врачи признавали: язва зарубцевалась. На столе, когда пациента уже вскрыли, обнаружили лишь небольшой рубец — след зажившей язвы. Но операцию почему-то продолжили.

Кто настаивал?

И тут мы подходим к главному. Вопрос о болезни Фрунзе выносили на Политбюро. И именно Сталин с Ворошиловым якобы давили на хирургов. По воспоминаниям современников, Фрунзе говорил знакомым:

«Сталин настаивает на операции, говорит, что надо раз и навсегда освободиться от язвы желудка».

Почему? Версий несколько.

Первая, растиражированная «Повестью непогашенной луны» Бориса Пильняка, — Сталин убирал конкурента. Якобы Фрунзе, которого на Западе называли «русским Наполеоном», имел бонапартистские замашки.

Вторая — наоборот: это Троцкий устранил своего преемника. У Фрунзе и Льва Давыдовича были старые счёты. Ещё в Гражданскую они спорили о стратегии на Восточном фронте. А в 1925-м именно Фрунзе занял пост Троцкого — председателя Реввоенсовета. Обиднее некуда.

Хлороформ и давление

Но была и третья, менее романтичная, но пугающая версия: чудовищная врачебная ошибка под давлением сверху.

Операцию делал профессор Розанов. Наркоз — хлороформ. Фрунзе никак не засыпал. Ему увеличили дозу вдвое — 60 граммов вместо обычных 30. Сердце не выдержало. При вскрытии обнаружили даже зобную железу — детский признак, который указывал на слабую сопротивляемость организма.

Вопрос: зачем продолжать операцию, когда стало ясно — язва зажила, а пациент плохо переносит наркоз? Ответа нет. Есть только догадки: либо врачи боялись ослушаться «решения партии», либо кто-то очень хотел, чтобы Фрунзе не проснулся.

Послесловие

Тело Фрунзе кремировали и поместили в урне в Кремлёвской стене. Урна — редкий случай для военачальника, обычно хоронили в землю. Тоже странность.

Через год не стало и его жены Софьи. Официально — от туберкулёза. Но ходили слухи, что женщина, убеждённая в убийстве мужа, покончила с собой. Их детей — Таню и Тимура — забрал к себе Климент Ворошилов.

А версии множатся. «Повесть непогашенной луны» Пильняка запретили и переиздали только в перестройку. Сталина назначили главным злодеем. Хотя прямых доказательств нет — одни косвенные. Но в истории, как в хирургии: иногда важнее не то, что видишь, а то, о чём молчат.