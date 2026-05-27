27 мая: что празднуют и кого вспоминают в этот день

27 мая свой профессиональный праздник отмечают российские библиотекари, а жители Санкт-Петербурга празднуют День города. Православные чтут память священномученика Исидора Хиосского. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 27 мая и кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

Общероссийский день библиотек

27 мая 1795 года в Петербурге открылась Императорская публичная библиотека — первая в России. Именно к этому событию приурочен профессиональный праздник библиотекарей, который учредили в 1995 году. 27 мая поздравления принимают все работники библиотек, книжные эксперты и критики.

День библиотек 27 мая отмечают и в Кыргызстане. А вот в других странах этот праздник не имеет фиксированной даты и, как правило, отмечается в последний понедельник октября — это Всемирный день библиотек.

День города Санкт-Петербурга

27 мая 323 года исполняется Северной столице России — Санкт-Петербургу. Город был основан в 1703 году по приказу императора Петра I. Изначально его задумывали как город-крепость, укрепленный морской порт, который мог бы стать базой Балтийского флота. Со временем Санкт-Петербург превратился в экономический, промышленный и культурный центр России.

Праздники в мире

День изобретения шпрот

Год рождения этого блюда отсчитывается от 1890-го, когда в коптильне на окраине Риги придумали уложить копченую рыбу в жестяные банки и залить маслом. Однако права на изобретение шпрот также оспаривают Германия, Дания и Норвегия.

Какие еще праздники отмечают в мире 27 мая

День памяти святой Рипсимэ в Армении.

Какой церковный праздник 27 мая

День памяти священномученика Исидора Хиосского

Святой Исидор жил в III веке на греческом острове Хиос. Будучи высоким юношей с крепким телосложением, он поступил на службу в полк Римского военачальника. Следуя христианским законам, Исидор всячески избегал языческих обычаев.

Когда указ императора потребовал, чтобы все солдаты поклонились языческим божествам, святой демонстративно отказался, за что его обрекли на муки. Даже во время истязаний Исидор продолжал прославлять Христа и ругать языческих идолов, так что в итоге ему отрезали язык. После этого, согласно преданию, сам римский военачальник потерял дар речи. В конце концов святого казнили, но свою кончину он принял спокойно.

Какие еще церковные праздники отмечают 27 мая

Праздник Иконы Божией матери «Теребенская»;

День памяти святителя Никиты, затворника Печерского;

День памяти блаженного Исидора Твердислова.

Приметы на 27 мая

Сколько туч на небе 27 мая — столько дождливых дней будет в июне.

Если поют соловьи, урожай будет богатым.

Если прилетели стрижи и ласточки, стоит ждать потепления.

Кто родился 27 мая

Айседора Дункан (1877-1927)

Основоположница свободного танца Айседора Дункан родилась 27 мая (по некоторым данным, 26 мая) 1877 года. Всемирную известность она обрела благодаря своеобразной манере танца босиком с чертами древнегреческой пластики.

В России Айседора Дункан известна как жена и муза Сергея Есенина. Отношениям не помешали ни языковой барьер (Айседора почти не говорила по-русски), ни разница в возрасте — на момент знакомства Есенину было 27, а Дункан — 43. Правда, брак с поэтом продлился всего два года.

Александр Башлачев — советский рок-музыкант и поэт. В годы обучения на факультете журналистики в Уральском госуниверситете он начал писать песни для местных рок-групп, а потом — и для себя. С начала 1980-х Башлачев выступал со своими песнями в Москве, Петербурге и других советских городах.

За недолгую жизнь Башлачев написал порядка 60 песен-баллад, самые известные из них — «Ванюша», «Время колокольчиков», «Влажный блеск наших глаз», «Егоркина былина».

