Как по фамилии распознать потомка казака

Казачья фамилия — та же боевая сабля: с виду как у всех, а приглядишься — и рукоять не та, и закалка особая. Попробуй сейчас отличи по документу, где Донсков, а где просто Иванов, — сразу и не сообразишь.

Хотя внешне фамилии потомков казаков почти неотличимы от обычных русских, внутри них зашифрована целая история — с вечными соседями-тюрками, ушлыми писарями и отчаянными прозвищами. Узнать казака по фамилии можно, но это целое расследование.

«Чей ты будешь?»: коварство русских окончаний

Казачество — не отдельный народ, а русский субэтнос. Поэтому и фамилии у них в массе своей такие же, как у всех русских: на -ов, -ев или -ин. Вот тут и кроется первая сложность. Попробуй догадайся, где казак, а где крестьянин из Тамбова, если оба — Чумаковы или Поповы.

Однако одна деталь всё же выдаёт. Владимир Даль подметил: если спросить уральского казака «Чей ты?», он ответит «Карпов, Казаргин, Донсков», причём ударение всегда будет падать на «-ов». Но главное тут не в ударении, а в том, что фамилия прямо отсылает к роду. По сути, она отвечала на вопрос: «Чей ты сын?».

Степные гены: восточный след в славянской фамилии

Казаки веками жили на границе русских и тюркских миров, поэтому в крови у них много восточной крови, а в фамилиях — тюркских корней.

Возьмём всем известную фамилию Харламов. Казалось бы, ну что тут думать — имя Харлампий и всё тут. Нет. На самом деле «хар лам» с калмыцкого переводится как «чёрный священник». А фамилия Боков — от мурзы Бока. Туроверов — вообще конструктор из тюркского слова «тур» («неправильный») и русского «вера». А самые внимательные наверняка помнят знаменитого казачьего поэта Николая Туроверова, чья фамилия этот гибрид как раз и закрепила.

Встречаются и прямые потомки кочевников, полностью обрусевшие, но сохранившие фамилию. Так, Галдаевы, Менделеевы и Кунделековы происходят из калмыцкой среды. А родоначальник Мержановых и вовсе был арабом, бежавшим из турецкого плена к донским казакам.

Когда «-ко» превращается в «-ов»: работа писаря

С юга, из запорожских и малороссийских земель, на Дон и Кубань пришла ещё одна традиция. Типично украинская фамилия вроде Сулацкий или Демченко казалась московскому писарю неправильной. Вот он и добавлял к ней русский суффикс. Так простой Сулацкий превращался в Сулацкова, а Демченко — в Демченкова.

Эта же участь постигала и польские фамилии, оканчивавшиеся на «-ий» и «-ой». Поэтому если ваша фамилия заканчивается на «-ов», но имеет нерусское звучание в основе, у вас есть все шансы обнаружить в роду казака.

Беспредел прозвищ: за что казаки друг друга обзывали

Самое интересное в казачьих фамилиях — это их основа. Фамилии не выбирали, их давали. И давали так, чтобы сразу было понятно, с кем имеешь дело. Поэтому огромный пласт казачьих фамилий пошёл от прозвищ, которые были настолько меткими и яркими, что перекрывали всё остальное.

Одним давали «портретные» фамилии, фиксируя внешность на века. Скажем, был далёкий предок худой — фамилия Сухой или Щепин. Очень большой — Жиров, Пузанов или Пухлой. Косой, хромой или горбатый — получал фамилию Косой, Хромушин или Горбатой. Некоторых записывали и вовсе без цензуры — Вислоухов, Кривоперстов или Гнилопуз.

Но самая интересная категория — событийные фамилии и запорожские «шедевры» (в хорошем смысле слова). Тут фантазия казаков была безгранична. Фамилии Тюрморезов (сбежавший из тюрьмы), Дерикозов, Костоломов, Нестреляев красноречиво повествуют о поступках их первых носителей.

Но венец всего — это запорожские фамилии, которые официально существуют и по сей день. Подопригора, Покиньборода, Убийбатько, Нетудыхата — это не позорные клейма, как может показаться на первый взгляд, а гордые прозвища. Убийбатько, к примеру, не «отцеубийца», а «сын, превзошедший отца» в удали. Подопригора — «очень сильный человек». А вот фамилия Нетудыхата и вовсе переводится как «не дурак» или «смышлёный». Так что обижаться тут не на что — это был настоящий казачий «бренд».