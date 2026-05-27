Чему татары научили русских казаков

Само слово «казак» — тюркское. В Золотой Орде так называли вспомогательные отряды из славянских и татарских кочевых племён Подонья. Казак — это вольный, не признающий над собой начальства человек, но при этом воин.

В XIII–XIV веках ордынские казаки несли пограничную и охранную службу вместе со славянскими станицами, формируя единый «вооружённый народ». Эта совместная жизнь и общая военная задача стали основой будущего заимствования.

Военная наука: лава, лассо и лёгкая конница

Главное, чему научили татары будущих казаков — это воевать. Боевой строй. Казачья «лава» (рассыпной строй конницы для охвата противника) — прямое заимствование монгольской тактики. Не лобовая атака стенка на стенку, а манёвр, фланговый обход и ложное отступление.

Аркан. До татар на Руси не знали этого оружия — верёвки с петлей на конце. С татарского «аркан» переводится как просто «верёвка, канат». Кочевники научили им ловить лошадей, а казаки приспособили для пленения врага.

Оружие. Всё основное вооружение казака пришло с Востока: сабля-кылыш, пика, лук. Шашка также пришла на смену сабле именно с Востока, а казаки стали главными её носителями в России.

Язык власти: атаман, есаул, кошевой

Главные термины казачьего самоуправления — тюркские. Атаман. От слова «ата» (отец) — так «отцом» называли выборного главу.

Есаул. От «ясаул» — распорядитель, помощник атамана. Кошевой — глава Сечи. Курень — от «куран» (племя, отряд воинов). Станица — от «стан» (родовая земля).

Одежда, оселедец и серьга в ухе

Внешность татар и казаков до XIX века сближала этнографов в ступор.

«Чудная смесь племён отразилась в чертах казаков, в их языке, в самом образе жизни. Лица их доселе выражают нечто азиатское», — писал историк Устрялов.

Чепрак, нагайка, шаровары — всё это азиатское наследство. Запорожские казаки брили голову, оставляя оселедец — древнюю традицию степных воинов-кшатриев. А серьга в ухе, которую многие считают чисто казачьей, — обычай монголов, а затем и калмыков.

Уклад: от куреня до «крыши»

Соседство было настолько плотным, что казаки перенимали бытовые правила.

Организация Запорожской Сечи, её «рыцарские традиции» и суровый устав — копия восточных образцов. Демократическое (на самом деле жёсткое) войсковое устройство напоминало ордынские военные общины.

Институт «крышевания», знакомый по истории казачьих атаманов, появился из тюркского понятия «аманат». Им обозначали заложника, гаранта безопасности сделки. Позже это трансформировалось в систему покровительства и «дани» за защиту.

Вместо ненависти — братство по оружию

Парадокс: при внешней вражде, казаки и татары постоянно роднились и воевали бок о бок. Предки уральских, донских и сибирских казаков — в том числе служилые татары. До середины XVI века на Дону казаки и татары жили вперемешку. Царь Иоанн Грозный перевёл на Дон татар-мещеряков, которые основали ряд станиц.

Взаимопроникновение было настолько сильным, что некоторые историки считают казачество не славянским, а тюрко-славянским этносом: