Какую медаль Гитлер давал советским коллаборационистам

У нацистской Германии была официальная медаль для своих — и отдельная для «недочеловеков». Для советских коллаборационистов Адольф Гитлер учредил особую награду, которой не могли быть удостоены «арийцы». Она называлась «Медаль восточных добровольцев» (Tapferkeits- und Verdienst Auszeichnung für Ostvölker). Выглядела она как восьмиконечная звезда с восточным орнаментом, а её статус и символика до сих пор вызывают споры среди историков и коллекционеров.

Почему Гитлер создал «трофейную» награду?

Когда началась война с СССР, гитлеровское руководство столкнулось с парадоксом: с одной стороны — расовая теория, считавшая славян неполноценными, с другой — острая нехватка живой силы. После первых месяцев блицкрига стало ясно, что войны на изнеможение не выиграть только силами вермахта. В Германии начали создавать вспомогательные части из числа перебежчиков и военнопленных: от охранных батальонов до боевых подразделений.

Но как наградить «восточных добровольцев» (Ostvolk) за службу, если вручать им «арийские» Железные кресты было запрещено идеологией? Решение нашли 14 июля 1942 года. Гитлер учредил отдельную награду — Tapferkeits- und Verdienst Auszeichnung für Ostvölker. Таким образом предателей мотивировали, но не приравнивали к немецким солдатам.

Дизайн, который должен был скрыть свастику

Создатели медали столкнулись с дилеммой: нацистская символика, такая как свастика или имперский орёл, была обязательна, но по расовым законам «недочеловекам» не полагалось носить знаки Рейха. Выход нашли хитрый.

Автором дизайна выступил профессор Эльмар Ланг. Он убрал с лицевой стороны медали привычную свастику. В центральном медальоне, который имел форму шестилепесткового восточного цветка (похожего на стилизованную розу ветров), разместили растительный орнамент. Лишь при внимательном рассмотрении становилось понятно, что цветок вписан в знак, напоминающий «волчью свастику» (сонанрад). Лепестки обрамляли лавровые листья. Медаль имела вид 8-конечной звезды.

Степени: золото, серебро и мечи

Статут награды предполагал сложную градацию. Медаль существовала в 1-м и 2-м классе и имела два типа: «За храбрость» (с мечами) и «За заслуги» (без мечей).

1-й класс

Изготавливался в золоте и серебре.

Носился на левом кармане мундира без ленты, крепился булавкой.

Размер: 50 мм в диаметре.

2-й класс

Носился на треугольной ленте на левой стороне груди.

Существовал в золоте, серебре и бронзе.

Размер: 40 мм в диаметре.

Ленты для 2-го класса:

бронза: тёмно-зелёная;

серебро: зелёная с белыми полосками по краям;

золото: светло-зелёная с красными линиями по бокам.

В документах награда формально приравнивалась к Железному кресту: 1-й класс с мечами соответствовал Железному кресту 1-го класса, 2-й класс с мечами — Железному кресту 2-го класса, а медали без мечей — Кресту «За военные заслуги». Однако на практике эти правила соблюдались редко. В немецкой военной среде отношение к таким наградам было прохладным, их считали «эрзацем» (заменителем). Кавалеры «Остволька» в немецких частях не пользовались авторитетом.

Награда вручалась военнослужащим так называемых «восточных формирований»: солдатам РОА, туркестанских и крымско-татарских батальонов, казачьих сотен и украинских подразделений. География была широкой, поэтому немцы использовали слово «Ostvolk» в собирательном значении.

В 1943 году круг награждённых расширили. Теперь медаль могла вручаться немцам, командовавшим этими частями (но при условии наличия у них Железного креста), а в феврале 1944 года — любому персоналу, имевшему Крест «За военные заслуги».

Кто из предателей получил значок

Общее количество выданных наград составило несколько сотен тысяч, но советских граждан среди них было значительно меньше — около миллиона или полутора миллионов. Медаль была низкопробной, и большинство кавалеров погибли в боях или были репрессированы после войны.

Среди известных коллаборационистов, получивших награду, были:

Виктор Мальцев — полковник Красной армии, который, находясь в оккупированной Ялте, перешёл на сторону немцев. Служил в РОА, дослужился до генерал-майора и командующего ВВС КОНР. Был награждён медалью 1-й степени с мечами. После войны выдан американцами советской стороне, осуждён и повешен в 1946 году.

— организатор Русской трудовой национальной партии — получил медаль «За храбрость» II степени.

— полковник, впоследствии командир дивизии РОА.

— главнокомандующий РОА. Также получил медаль «За храбрость» II степени, хотя больше известен своей деятельностью, нежели этой конкретной наградой.

— советский лётчик, Герой Советского Союза, сбитый и попавший в плен в 1943 году. Согласился служить немцам, летал в составе 1-й Восточной эскадрильи Люфтваффе, за что был награждён медалью. В 1945 году перешёл на сторону американцев, передан СССР, расстрелян в 1946 году.

Гражданские лица и иностранцы

Этой медалью иногда награждали гражданских — за «спасение ценного имущества от большевиков». В декабре 1943 года бронзовых «звёзд» удостоились 17 рабочих из Житомира. Награду вручали также женщинам-медсёстрам из числа восточных народов.

С осени 1942 года к награждению допускались немцы и французы из легиона (LVF). Но официально награда никогда не приравнивалась к боевым орденам Третьего рейха — оставаясь знаком второго сорта.

Неудивительно, что после войны советские власти признавали «Оствольк» одним из доказательств государственной измены наряду с фактом службы в полиции или вермахте.