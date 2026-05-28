Как Борис Годунов отобрал у шведов Ивангород и Неву

Когда Петр I отвоевывал балтийские земли у шведов, это было уже не в первый раз. До него это успешно делал князь Александр Ярославович, за что и был прозван Невским. Но всякий раз, когда Русь ослаблялась, то немедленно набегали западные хищники. Поэтому приходилось повторять раз за разом. Так за столетие до Петра войска Бориса Годунова вновь вернули балтийские отчины – 430 лет назад был подписан Тявзинский договор со Швецией.

В этот раз все случилось из-за Ливонской войны. Точнее, крайне неудачного для России последнего этапа. Историки в массе своей уверены, что Иван Грозный начал ее из-за торговли – чтобы попасть в богатые европейские страны нужно было Балтийское море. А там хозяйничали шведы и не допускали Москву.

Если начало Ливонской войны шло как хотелось России, то за четверть века пока она длилась с 1558 по 1583 годы ситуация резко изменилась. В результате шведам удалось захватить Нарву, Ям, Копорье, Ивангород и окружавшие их территории. Осталась лишь узкая полоска побережья. Но юридически эти приобретения не были закреплены, оставались за Швецией по Плюсскому перемирию, то есть даже мирного договора не было об окончании войны.

В 1584 году на престол взошел царь Федор Иоанович. Сам он был слабым правителем, но зато при нем главой правительства был умный и энергичный Борис Годунов. Он за короткий срок сумел восстановить страну, силы которой как раз и подорвала Ливонская война. И снова уперся в ту же проблему – нужен выход на Балтику, чтобы торговать с Европой и развиваться дальше. А шведы не позволяли.

При этом надо заметить, что русское правительство надеялось решить проблему дипломатическим путем. В 1583 году перемирие было продлено на четыре года и за это время должны были проговорить все спорные вопросы.

Однако Швеция не торопилась отправлять своих послов, король Юхан III рассчитывал на помощь своего сына Сигизмунда, который в 1587 году занял польский престол, и намеревался присвоить русские земли окончательно.

Годунов не стал дожидаться пока Сигизмунд Ваза закрепится на троне и решил, что пора забрать назад принадлежащие России по праву. Тем более, что и повода-то искать не пришлось — Юхан III в 1589 году совершил несколько провокаций. Хотел припугнуть и заставить Москву пойти на уступки.

Вместо этого русские собрали войско. Начиная с конца 1589 года полки стали стягивать к Новгороду Великому. Официально главнокомандующим стал сам царь Федор Иоанович. Но поскольку самодержец большую часть времени проводил в молитвах, то фактическим руководителем оказался воевода Федор Иванович Мстиславский.

По плану активная кампания должна была вестись вдоль побережья Финского залива — со стороны Карелии были поставлены только сдерживающие силы в размере двух полков. В начале 1590 года 35-тысячное войско вышло в поход. Основные силы направились к крепости Ям, а несколько более мелких отрядов под командованием А. Писемского и Л. Хрущева в Копорье.

Ям покорился почти сразу – гарнизон в 500 человек даже не стал оказывать серьезного сопротивления. Точнее, вообще никакого. 26 января 1590 года пришли русские, а на следующий день шведы согласились покинуть крепость при условии свободного прохода. При этом часть наемников перешла на русскую службу.

Войско направилось к Ивангороду и Нарве. По пути разбили 4-тысячное шведское войско. Как только в начале февраля подошла артиллерия, приступили к осаде. Несколько раз пытались взять обе крепости штурмом, но безрезультатно. Тогда стали просто обстреливать из пушек. 20 февраля шведам это дело надоело, и они запросили перемирия.

Война могла бы тогда и закончиться – русские по условиям перемирия получали все, за чем пришли, включая Нарву и Карелу, и на большее не претендовали. Ям, Копорье и Ивангород официально отдавались еще до заключения мира, остальное – после.

Но шведский король Юхан III пришел в ярость, назвал действие шведских военачальников самоуправством, приговорил начальника гарнизона Нарвы Карла Горна к смертной казни и отказался подписывать перемирие. Кстати, Горна он так и не казнил. Но военные действия возобновились.

Усилив свою армию в Прибалтике, шведы летом 1590 года уже в свою очередь попытались отобрать Ивангород. Безрезультатно. Более того, осенью русские войска перехватили 14-тысячный корпус, который шел к Копорью и разгромили его.

Наверное, уже тогда войну бы и закончили, но в 1591 году на Россию напал крымский хан. Пришлось перебрасывать войска на отражение татарского набега. Этим воспользовались шведы и начали проникать на северные территории, попытались захватить Соловецкий монастырь. Однако относительно небольшой отряд Волконского отогнал противника, а потом и сам использовал обитель как опорный пункт для набегов на врага.

Как только в конце 1591 года крымчан загнали обратно на полуостров, основная армия сразу же вернулась в северные земли. В этот раз Мстиславский «побродил» в районе Выборга. Сама крепость была слишком укрепленной, но все окрестные земли разорили. Тоже самое сделали в районе Карелы. На все это ушел весь 1592 год.

В самом начале 1593 года шведы вновь взмолились и попросили перемирия. Русские не возражали. Но тут помер король Юхан III, новым королем объявили его сына и польского короля Сигизмунда. Но он был католиком, а Швеция протестантская страна. Полтора года ушло на преодоление всех дрязг внутри страны и все это время Россия терпеливо ждала.

Послы прибыли только в ноябре 1594 года, переговоры шли в небольшом селении Тявзино. Опять пытались затягивать шведы, но благоприятную роль сыграл австрийский император Рудольф II, выступивший посредником – его посланник заметно ускорил процесс.

К концу весны 1595 года все пункты были готовы и 18 (28) мая был подписан Тявзинский договор. По нему Россия получала Ям, Ивангород, Копорье и Карелу. Взамен признавала Эстляндское герцогство за Швецией. И самое главное – открывалась русская торговля с Европой через Балтийское море.

Вот и получается, что Россия, вопреки сложившемуся мнению, и после Ивана Грозного была сильным и могущественным государством, способным бить отборные европейские войска. Ситуацию поменяла лишь разразившаяся Смута. Но и тогда эти балтийские земли шведы не захватили, а получили от царя Василия Шуйского в обмен на военную помощь. Потом, через столетие, Петру пришлось опять все забирать.