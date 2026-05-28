Зачем в СССР клеили газеты под обои

В советских квартирах газеты под обои клеили не из-за бедности. Это было чисто практичное решение. Стены в хрущевках обычно шли волнами, а старая штукатурка постоянно трескалась и осыпалась. Тонкие бумажные обои сразу выдавали все эти дефекты, а газетный слой помогал сгладить мелкие трещины и сделать поверхность ровнее, пишет автор канала «Стеклянная сказка».

Другая проблема — сцепление. На старой штукатурке клей держался плохо, и обои могли быстро отвалиться. Газеты работали как подложка, благодаря которой отделка держалась годами.

К тому же это спасало от сырости и холода. В старых домах стены часто промерзали, особенно в угловых комнатах. Несколько слоев газет создавали воздушную прослойку, поэтому обои меньше отсыревали, а в квартире становилось чуть-чуть теплее и тише.

Главное — экономия и доступность. Купить грунтовку или шпаклевку в СССР было огромной проблемой из-за дефицита. Зато газеты были в каждом доме, став идеальным бесплатным материалом для ремонта.Правда, были и минусы. Через светлые обои часто просвечивал текст, а от избытка клея типографская краска порой проступала грязными пятнами. Если в квартире было слишком холодно, газеты могли отвалиться вместе с обоями.

Сегодня так уже не делают. Современные обои стали гораздо тяжелее — газетная бумага их просто не удержит. Да и строительные материалы теперь в свободном доступе, так что стены проще выровнять обычной штукатуркой и грунтовкой.

Многие советские бытовые привычки рождались не от удобства, а от необходимости экономить и искать простые решения буквально во всем. Хозяйки пользовались домашними способами сухой чистки ковров, а полиэтиленовые пакеты не выбрасывали, а стирали и сушили для повторного использования, вспоминал «ГлагоL».