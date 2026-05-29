29 мая: кого поздравляют в этот день в России и мире

29 мая 2025 года в России отмечают сразу два профессиональных праздника — таможенников и военных автомобилистов. Также в этот день чествуют миротворцев ООН. Поздравления с днем рождения принимает один из самых ярких футболистов своего поколения Андрей Аршавин. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники выпадают на 29 мая, кто из знаменитостей празднует день рождения и на какие приметы можно обратить внимание.

© Lenta.ru

Праздники в России

День военного автомобилиста

Праздник отмечают все, кто водит и обслуживает автомобили в составе Вооруженных сил России: шоферы, механики, техники, а также инженеры, проектирующие военные машины. Праздник достаточно популярный, ведь автомобильная техника есть в каждом подразделении ВС РФ.

Дата торжества приурочена к появлению в 1910 году первой учебной автомобильной роты в Российской империи. Позже именно она стала главным центром обеспечения армии транспортом и кадрами, способными им управлять, а также поддерживать техническое состояние машин.

День ветеранов таможенной службы

29 мая принято поздравлять тех, кто всю жизнь проработал на таможне и посвятил себя борьбе с контрабандой, защите экономических интересов России, а также созданию инфраструктуры отечественной таможенной службы. День ветеранов таможни отмечается в стране с 1999 года по инициативе ветеранских организаций, которые хотели сохранить традиции своей профессии.

Дата считается днем рождения советской таможенной службы: 29 мая 1918 года вышел декрет Совета народных комиссаров СССР «О разграничении прав центральной и местных Советских властей по собиранию пошлин и о регулировании деятельности местных таможенных учреждений».

Праздники в мире

Международный день миротворцев ООН

Лента.ру

По данным ООН, на протяжении более 70 лет миротворцы организации спасают и меняют жизни людей в нестабильных регионах. Праздник в честь миротворцев ООН учредили в 2002 году, дата приурочена к началу первой миссии по поддержанию мира на Ближнем Востоке.

В 1988 году миротворческие силы ООН были удостоены Нобелевской премии мира.

Всемирный день здорового пищеварения

Всемирная гастроэнтерологическая организация (WGO) заболеваний, связанных с желудком, кишечником и другими органами ЖКТ.

Каждый год праздник проходит под девизом, который, как правило, связан с определенной болезнью или проблемой. В разные годы День здорового пищеварения посвящали кишечным инфекциям, раку печени, воспалениям.

Какие еще праздники отмечают в мире 29 мая

День Вооруженных сил в Кыргызстане.

День Сухопутных войск в Аргентине.

День принятия Акта о независимости Южной Осетии.

Какой церковный праздник 29 мая

Перенесение мощей преподобного Ефрема Перекомского.

День памяти священномученика Александра, епископа Иерусалимского.

День памяти мучеников Вита, Модеста и Крискентии.

День памяти блаженной отроковицы Музы Римляныни.

Приметы 29 мая

Лента.ру

Зацвела рябина — значит, приходит летнее тепло.

Появились лепестки кувшинок — холодов можно не бояться.

Гром гремит — к урожаю.

После дождя нет бабочек — значит, ненастье задержится.

Кто родился 29 мая

Александр Абдулов (1953-2008)

За свою карьеру Александр Абдулов сыграл множество ярких ролей в театре и кино. Снялся в фильмах «Обыкновенное чудо», «Самая обаятельная и привлекательная», «Тот самый Мюнхгаузен», «Карнавал», а также в сериалах «Гардемарины, вперед!» и «Мастер и Маргарита». В последние годы жизни актер страдал от рака легких.

Globallookpress.com

Андрей Аршавин — футболист, бывший капитан сборной России. Один из самых ярких игроков своего поколения, он начал карьеру в петербургском «Зените», а затем выступал за английский клуб «Арсенал».

Аршавин был одним из лидеров сборной России на чемпионате Европы 2008 года, где команда добилась исторического успеха — получила бронзу. После завершения карьеры футболиста работал тренером. В 2022 году Аршавин был назначен на должность заместителя генерального директора «Зенита».

Кто еще родился 29 мая