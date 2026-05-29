Как Ротшильды профинансировали отмену крепостного права в России

Отмена крепостного права в 1861 году — событие, о котором в школе рассказывают восторженно: царь-освободитель, манифест, конец рабству. Но у любой реформы есть оборотная сторона. И в случае с освобождением 23 миллионов крестьян она выглядела так: огромные цифры, пустой бюджет и банкиры, которые эти цифры закрыли.

Когда Александр II подписал манифест, правительство взяло на себя роль посредника. Крестьяне получали землю не бесплатно — государство выплачивало помещикам 75-80% её стоимости, а бывшие крепостные становились должниками казны. Суммы выходили астрономическими, причём платить надо было сразу. Но казна после Крымской войны была пуста. В 1862 году дефицит бюджета составлял 11 миллионов рублей, а к 1864-му вырос до 90 миллионов. Положение становилось критическим.

Царь идёт на поклон

Николай I, отец Александра, придерживался принципа самодостаточной экономики и внешних займов избегал. Его сын оказался прагматичнее. В 1862 году русское правительство впервые в истории обратилось к международному банкирскому дому Ротшильдов.

Выбор был неочевидным. Ротшильды к тому моменту уже имели сомнительную репутацию в глазах русских консерваторов: они, например, финансировали газету «Колокол» Александра Герцена, который громил царизм с Лондона. Но деньги пахнут не так сильно, как оппозиционная риторика. Эмиссары императора начали переговоры — с британским отделением «Н.М. Ротшильд и сыновья» и при посредничестве французской ветви «Братья Ротшильды».

15 миллионов фунтов

Переговоры увенчались успехом. В апреле 1862 года Ротшильды разместили российский пятипроцентный заём на 15 миллионов фунтов стерлингов. При тогдашнем курсе это было около 150 миллионов рублей. Сделку восприняли как удачу — особенно сам Джеймс Ротшильд, который рассчитывал прилично заработать на комиссии.

Однако часть этих денег пошла не на отмену крепостного права, а на другие нужды. Правительство направило заём на покрытие бюджетного дефицита и попытку денежной реформы — министр финансов Михаил Рейтерн хотел добиться свободного обмена бумажных рублей на золото. Эксперимент провалился, дефицит только вырос, а Россия осталась с долгом.

Кто заплатил по счетам

Долги перед Ротшильдами надо было отдавать. Основное бремя переложили на крестьян. Они погашали выкупные платежи почти полвека — до 1907 года — фактически по тому же кредиту под 5% годовых. Всего бывшие крепостные выплатили 1,6 миллиарда рублей — в 2,5 раза больше, чем изначально составляла выкупная сумма. Чистая прибыль казны от реформы составила 700 миллионов рублей. Такому результату и сам банкирский дом мог бы позавидовать.

Аляска и Ротшильды: есть ли связь?

Существует версия, что именно необходимость расплатиться с Ротшильдами подтолкнула Александра II к продаже Аляски в 1867 году. Прямых доказательств этому нет, но выглядит логично: американские деньги могли закрыть европейские долги. В любом случае сделка с банкирами научила Россию одному простому правилу: свобода стоит дорого. И очень часто платят за неё не те, кто её дарует, а те, кто её получает.