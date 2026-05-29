Британский след и контрольный выстрел: за что на самом деле убили Распутина

Тайна убийства Григория Распутина больше века не дает покоя историкам. Официальная версия о заговоре монархистов давно стала хрестоматийной. Но чем глубже копаешь, тем яснее понимаешь: все было гораздо сложнее. Власть Распутина держалась на трех китах: безграничном доверии царской четы, его реальном влиянии на кадровые назначения и, конечно, слухах о его мистических способностях.

«Патриотический заговор»: почему монархисты убили «спасителя» монархии

Феликс Юсупов был уверен: убийство Распутина спасет Россию и вернет Николаю II «здравый смысл». По его замыслу, император должен был стать «хорошим конституционным монархом», «освободившись от влияния Распутина и своей жены». То есть, реальная цель была шире — устранение старца рассматривалось как первый шаг к изоляции императрицы Александры Федоровны, которую в верхах открыто называли «немецкой шпионкой».

Великий князь Дмитрий Павлович, родной двоюродный брат царя, был уверен, что убийство Распутина даст государю «возможность открыто переменить курс». По иронии судьбы, именно эти «спасители» своими руками подорвали последние опоры престола, расчистив дорогу революции.

Британский след: в чем Лондон «помогал» русским заговорщикам

Британия была в ужасе от одной мысли о сепаратном мире, который якобы продвигал Распутин. В этой связи версия о причастности британской разведки к убийству старца выглядит крайне правдоподобно. В доме Юсупова в ту роковую ночь находился его приятель — офицер британской разведки Освальд Рейнер.

По одной из версий, именно Рейнер сделал тот самый смертельный «контрольный выстрел в лоб», которого не было в показаниях русских заговорщиков. Современная экспертиза подтверждает: три пули, найденные в теле Распутина, были выпущены как минимум из двух разных видов оружия. Так что «английский след» — не просто конспирология, а версия с серьезными доказательствами.

Почему мы не знаем всей правды

Каждый из заговорщиков писал мемуары, исходя из собственных амбиций. Пуришкевич явно стремился взять на себя всю славу. Юсупов же пытался представить себя «чистильщиком» и обличителем темных сил. К тому же путаницу внесло расследование, проведенное по горячим следам: влиятельные родственники заговорщиков буквально замяли дело.

Настоящая причина убийства Распутина — это сложный узел из патриотического угара, личных амбиций, борьбы за власть и геополитических интересов союзников. Старец стал козлом отпущения за все беды империи: за военные неудачи, развал тыла и падение авторитета власти. Его убрали в надежде, что это остановит маховик революции. Но, как известно, «первый выстрел» лишь приблизил ее неизбежный финал.