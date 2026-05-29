Какие обидные фамилии были у казаков

Фамилии казаков — это не просто сухая запись в метрике. Это настоящая летопись вольного народа, его суеверий, быта и, главное, неподражаемого чувства юмора. Когда над тобой не стоял барин, записывая тебя «по отцу», приходилось изворачиваться самому.

© кадр из фильма «Кубанские казаки»

Как выяснили ученые, 9% всех казачьих фамилий возникли от названий флоры и фауны. Но основа для именования была гораздо шире: от внешнего вида до курьезных случаев, которые старались скрыть. Предки не стеснялись в выражениях, и вот что из этого вышло.

Звериные прозвища

Даже братья наши меньшие оказывали казакам «медвежью услугу». С виду безобидные зоонимы часто несли оскорбительный подтекст:

Бугаев — ассоциация с большим, неповоротливым, а иногда и глуповатым быком (бугаем).

Дятлов — сравнение с надоедливой птицей, «долбящей» на одном месте.

Лось — не совсем комплиментарный намек на огромные размеры.

Бакланов, Козёл — эти фамилии тоже уходили корнями в неприятные ассоциации.

Портретные и «лечебные» факты

Огромный пласт фамилий родился из метких прозвищ, данных за внешность. И тут фантазия разыгрывалась вовсю.

Тучность навечно: Жировов, Пузанов, Пухлой.

Худоба: Сухой, Щепин.

Физические особенности: Горбатой, Хромушин, Косой, Слепой, Кривой.

«Медицинские карты»: Долгоногов, Долгошеев, Вислоухов, Кривоперстов, Гнилопуз.

Событийные

Особую группу составляют фамилии, заявляющие о значимых событиях в жизни казаков. Они словно выхвачены из боевика или детектива:

Тюрморезов — пращур сумел сбежать из тюрьмы.

Купленов — предка выкупили из плена.

Драницын — того самого, кого драл медведь.

Недуванов — дед не участвовал в дележе (дуване) трофеев, что, видимо, сочли странным.

Безсудные — отличались на редкость законопослушным поведением.

Дерикозов, Костоломов, Кривопляс — эти фамилии и так всё говорят о характере.

Защита от сглаза и графа

Почему же казаки, люди гордые, не обижались и даже сами придумывали себе «Дристунчиков» и «Растяпиных»? Причина крылась в суевериях.

Считалось, что если враги и бесы не знают твоего настоящего имени, то не смогут навести порчу. Поэтому обидное прозвище было магическим щитом. Чем невзрачнее — тем лучше. А еще казачество часто становилось убежищем для беглых крестьян. Входя в Сечь, они оставляли свои фамилии при входе и брали новые, нередко смешные и нелепые, чтобы скрыться от глаз царских сыщиков и магнатов.

Побег из реальности

В конце концов, даже государство поняло, что перегибает. В 1825 году вышел указ о замене непристойных фамилий у нижних чинов. Аристократам менять было необязательно — предполагалось, что они смогут постоять за себя сами.

Многие сменили фамилии на благозвучные, но колорит был утрачен. Например, представители рода Вислогузовых (то есть «Вислозадовых») стали Егоровыми и Степановыми. А вот казак Распердяев, согласно архивным заметкам, был вынужден выйти в отставку в 30 лет «по недержанию мочи».