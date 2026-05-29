Правда ли, что у русских царей были проблемы с гигиеной

Есть тема, на которой споткнулось не одно поколение любителей истории. Стоит зайти разговору о чистоплотности наших предков, как тут же всплывают два полярных мифа. Первый: на Руси все поголовно ходили грязными, а европейские послы зажимали носы, оказавшись при московском дворе. Второй, противоположный: русские были чистюлями, мылись в бане каждую неделю, а вот Европа тонула в грязи и нечистотах.

Баня как образ жизни

Начать стоит с того, что баня действительно занимала в русском быту особое место — и это не выдумка патриотически настроенных публицистов, а факт, подтверждённый множеством источников. Свидетельства о банях встречаются ещё в древнерусских памятниках, и иностранцы, бывавшие в Московии, не раз отмечали приверженность русских к мытью в жарко натопленной парной.

При царском дворе баня была не просто гигиенической процедурой, а целым ритуалом. Мыльни существовали при дворце, за ними следила специальная прислуга, заготавливались веники, травы, ароматные настои. Считалось правильным посещать баню регулярно — перед большими праздниками, перед важными событиями, нередко раз в неделю. Баня связывалась не только с чистотой тела, но и с представлениями о здоровье, об избавлении от хвори, а порой и с обрядовой стороной жизни — например, баню топили перед свадьбой.

Так что в одном расхожий миф не врёт: культура регулярного мытья на Руси действительно была развита, и цари ей следовали. Но из этого вовсе не следует, что русский двор был эталоном чистоты по меркам сегодняшнего дня.

Чем мерить чистоту

Здесь мы подходим к главному. Оценивать гигиену людей XVI–XVII веков по нашим, современным меркам — занятие бессмысленное. Представления о чистоте были совершенно иными во всём тогдашнем мире, и Россия не была исключением.

Мытьё всего тела даже раз в неделю по тем временам считалось весьма основательным подходом — но это не ежедневный душ, к которому привыкли мы. Зубы чистили совсем не так, как сегодня: использовали зубочистки, протирали зубы тканью, полоскали рот травяными отварами, а позже появились и порошки. Само понятие ежедневного ухода за телом в современном смысле просто отсутствовало.

Нужно учитывать и то, что царский костюм — тяжёлые, расшитые золотом и каменьями одежды, многослойные облачения — не предполагал частой стирки. Парадные одеяния государя были драгоценностью, их берегли, а не отправляли регулярно в стирку. Бороться с запахами и нечистотой помогали ароматические средства, благовония, окуривание помещений травами. Это была общая практика эпохи, а не признак особой неряшливости.

Легенда о грязном московском дворе

Теперь обратимся к первому мифу — о том, будто московские цари и их двор поражали иностранцев нечистоплотностью. Откуда он взялся?

Корни уходят в записки иностранных путешественников и дипломатов, бывавших в Московии. Действительно, некоторые из них оставили нелестные отзывы о русском быте, нравах, дворцовых порядках. Но к таким свидетельствам историки относятся с большой осторожностью, и вот почему.

Иностранцы смотрели на чужую страну сквозь призму собственных представлений и нередко с откровенным предубеждением. Многое в Московии было им чуждо и непонятно, а то, что непонятно, легко описать как дикое и отталкивающее. К тому же часть подобных записок создавалась с явной целью — представить далёкую восточную державу варварской и экзотической. Это был ходовой жанр: рассказ о «диких московитах» хорошо продавался европейскому читателю.

Поэтому строить картину гигиены русского двора исключительно на возмущённых отзывах заезжих гостей — методологически неверно. Эти источники говорят нам подчас больше о взгляде самих авторов, чем о реальном положении дел.

Легенда о грязной Европе

Зеркальный миф — о том, что русские были чистюлями на фоне поголовно немытой Европы, — столь же сомнителен, хотя и куда более лестен для национального самолюбия.

Картина «Европа, которая не мылась веками» — это сильное преувеличение, гуляющее по популярной литературе. В средневековых и ранненововременных европейских городах действительно существовали общественные бани, мыльни, традиции ухода за телом. Со временем, по разным причинам — включая эпидемии и менявшиеся медицинские представления, — отношение к публичным баням в ряде стран изменилось. Но это сложный и неоднородный процесс, который нельзя сводить к простой формуле «они там все были грязные».

Иначе говоря, противопоставление «чистая Русь — грязная Европа» так же мифологично, как и обратное. Обе картинки — это упрощения, придуманные ради красивого контраста.

Цари и медицина

Отдельная важная деталь — отношение русских государей к собственному здоровью и телу было тесно связано с медициной той эпохи. При дворе служили лекари, в том числе приглашённые из-за рубежа, действовала Аптекарская палата, позднее Аптекарский приказ. Здоровьем монарха занимались всерьёз — насколько позволяли знания времени.

Это важно, потому что гигиена в те века воспринималась прежде всего через призму здоровья, а не эстетики. Баню, травы, окуривание, очистительные процедуры применяли не только и не столько ради приятного запаха, сколько для поддержания здоровья и борьбы с болезнями, согласно тогдашним представлениям о причинах хворей. Царь как фигура государственной важности должен был быть здоров, и вокруг его тела выстраивалась целая система забот.

Перелом петровской эпохи

Заметные перемены приходят с XVIII веком и реформами Петра I. Петровская европеизация затронула не только армию, флот и государственное устройство, но и быт, в том числе придворный.

При дворе постепенно укореняются новые обыкновения, новая мода, новые представления о внешнем виде и опрятности, заимствованные из Европы. Меняется одежда, появляются парики, пудра, новые средства ухода за внешностью. Двор всё больше ориентируется на европейские стандарты, и понятие чистоты, опрятности, ухоженности приобретает иное содержание.

Это не значит, что до Петра царили грязь и запустение, а после внезапно настала чистота. Речь о смене культурных ориентиров: то, что считалось приличным и достаточным, постепенно менялось. Русский двор включался в общеевропейское пространство со своими модами и представлениями о теле.