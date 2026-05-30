«Похмелье»: какое блюдо на Руси готовили после праздников

В череде январских застолий есть один утренний момент, когда даже запах вчерашнего оливье кажется пыткой. Наши предки тоже сталкивались с этой проблемой. Но у них была своя, многовековая система спасения — настоящая «похмельная кухня». Пережив застолье, они не «догонялись» по-новому, а шли к печи за конкретным, почти лекарственным блюдом, которое так и называлось — «Похмелье».

© кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Баранина и рассол: еда для Петра

Главное блюдо было максимально простым, как всё гениальное. В дореволюционной книге «Руская поварня» приводится рецепт: берём варёную баранину и солёные огурцы в равных пропорциях, режем мелко-мелко и заливаем всё это огуречным рассолом с добавлением уксуса и целой «щепоткой» перца.

На удивление, сам император Пётр I, известный любовью к шумным ассамблеям, не брезговал этой солёно-кислой похлёбкой, считая её лучшим началом дня. Блюдо получалось одновременно жирным и острым — идеальный удар по интоксикации. А современные диетологи подтвердили бы, что в баранине полно витаминов группы B, которые как раз выводят продукты распада алкоголя.

«Ядрёная» похмелка: шоковая терапия

Для тех, кому обычного «Похмелья» казалось мало, существовал рецепт похлеще — «Похмелка». В трактирах XVII-XVIII веков этим холодным супом буквально реанимировали клиентов.

Участник голландского визита в Москву, Бальтазар Койэтт, описал этот «лечебный коктейль» как смесь из кваса, огуречного рассола, хрена, лука, уксуса и массы пряностей. По сути, это была «соляная бомба», удар по рецепторам, который запускал организм заново. В некоторых рецептах туда добавляли даже сахар для баланса — наши предки интуитивно чувствовали необходимость глюкозы.

Армия спасения: тюря и дешёвый студень

Крестьянство, у которого не всегда было мясо, изобрело свои варианты.

Самый универсальный — Тюря. Это хлебный суп на квасе, воде или простокваше, куда крошили чёрствый ржаной хлеб, сырой лук и зелень. Готовили без варки, за секунды, а по питательности она заменяла полноценный приём пищи. Мужики в особенно тяжёлых случаях добавляли в тарелку с тюрей водки — метод «клин клином», который сегодня медики не одобряют, но наши деды в нём клялись.

Другой спаситель — Холодец (студень). Его называли «типично похмельным» блюдом. Варили его обычно из говяжьей головы, ног и хвостов — всё, что давало наваристый бульон, богатый коллагеном и желатином. Подавали его горничным «укусом» — с хреном и горчицей. Такой завтрак не только успокаивал желудок, но и бодрил лучше кофе.

Азы натуральной аптеки

Почему всё это работало? На Руси не знали, что такое «электролиты», но на практике применяли их восполнение через квашеную капусту, рассол и кисломолочку. Цитромон тогда ещё не изобрели, зато были «кислые щи» — особый газированный квас из ржаной, пшеничной и гречишной муки, который прекрасно снимал интоксикацию.

Знали наши предки и об адсорбентах. Обычный рис, отваренный до состояния склизкой каши, использовался как губка, впитывающая яды. Целый арсенал в одной печи, когда под рукой нет ни таблетки аспирина, ни зеленого чая.

Название «Похмелье» в старинных поваренных книгах было не состоянием, а конкретным рецептом. Увы, сегодня оно почти забыто, уступив место бульонам и рассолам. Но если заглянуть в историю, то в каждой тарелке тюри или в каждой порции холодца, съеденной после праздников, живёт многовековая мудрость: чтобы победить боль, иногда нужно просто плотно поесть.