Какие имена могли давать членам семьи Романовых

Династия Романовых подарила нам множество громких исторических имен. Кажется, что список возможных вариантов был неограничен, но на деле в императорской семье существовал настоящий культ имени. Выбор определялся не только красотой звучания, но и сложными династическими правилами, мистикой и жесткими суевериями. Некоторые имена были табуированы навечно, а другие, напротив, становились «брендом» власти.

Имя как политический проект: эксперимент Екатерины

Если первые Романовы стремились подчеркнуть связь с породой Рюриковичей (Федор, Иван), то Екатерина II совершила настоящий переворот в головах. Она понимала, что имя — это программа. Руководствуясь греческими корнями («победа» и «народ»), она назвала старших внуков именами, которые должны были изменить судьбу империи — Александр и Константин.

По замыслу императрицы, Александр должен был освободить Константинополь, а Константин — стать правителем возрожденной Греции. Хотя «Греческий проект» не сбылся, именно с этого началась традиция, когда имена для наследников стали выбирать со стратегическим смыслом. Третьего внука нарекли Николаем — в честь самого почитаемого в народе святого. Так появилась легендарная четверка Александр, Константин, Николай, Михаил, ставшая каркасом династии на сто лет вперед.

Черный список: имена-изгои

Но если список «удачливых» имен был короток, то черный список рос год от года. Главным правилом здесь была простая народная магия: не накликай беду. Если правитель погиб насильственной смертью или опозорил династию, его имя вычеркивали из рода.

Взгляните на судьбу «Петра». После убийства Петра III в результате заговора в 1762 году имя Петр стало нежелательным. Лишь спустя сто лет в 1864 году великий князь Николай Николаевич-старший осмелился назвать так сына, но «Петров» в правящей династии больше не было. Аналогичная участь постигла имя Павел. Трагическая гибель «русского Гамлета» в 1801 году наложила запрет на это имя: ни один из последующих императоров не назвал наследника в его честь. Иван исчез из-за несчастной судьбы Ивана VI, который был младенцем свергнут с престола и провел 23 года в одиночной камере, где был убит стражей. Дмитрий казался проклятым после гибели царевича в Угличе и смерти первого сына Алексея Михайловича во младенчестве. А имя Борис вообще считалось скомпрометированным из-за Годунова.

Мистические принципы отбора

Правил было много, и они были жесткими. Во-первых, категорический запрет на «троицу» — имена Вера, Надежда, Любовь. В империи они считались простонародными, а для венценосной семьи — святотатством. Во-вторых, несмотря на суеверия, в силе оставался принцип династической преемственности: имена повторялись поколениями, чтобы укрепить власть. В-третьих, великие князья не имели права на самодеятельность. Например, поэт Константин Константинович (К.Р.) хотел дать сыну имя Тимофей, но император настоял на Олеге, да и то лишь потому, что Олег — имя древнего князя. Человек не выбирал имя — имя выбирало судьбу и страну. И эта мистическая связь судьбы и имени ощущается и сегодня.