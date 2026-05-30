Чем сибирячки шокировали русских крестьянок

Когда в XIX веке крестьянки из центральных губерний России пересекали Урал, их ждал культурный шок. Здесь, в Сибири, не было привычного уклада с домостроевскими порядками и патриархальным гнетом. Женщины фронтира — вольные, предприимчивые и часто опасные — заставляли изумленных переселенок в ужасе хвататься за сердце.

От лаптей к сапогам

Первое, что бросалось в глаза — ноги. «Сибирский крестьянин никогда не знал лаптей, и сапоги для него постоянная обувь», — с удивлением писал историк Афанасий Щапов. Женщины тоже не мечтали о бересте: кожаные сапожки, ботинки и даже лакированные галоши были в порядке вещей. Пока их ровесницы из-под Воронежа донашивали лапти, сибирячки мерили «драповые кофточки последней парижской моды». Зажиточные дамочки из «простых» щеголяли в шерстяных платьях, вязаных воротничках и шелковых платках. Исследователи даже жаловались:

«Мода и щегольство сибирских простолюдинов вызывали жалобы на развращённость населения».

Финансовый матриархат

Для крестьянки Европейской России деньги в доме были вотчиной мужа. Сибирячка же правила бал сама. Благодаря тотальному дефициту женщин (в Тобольске в 1846 году на 9300 мужчин приходилось лишь 7500 дам) и свободе от гнета помещиков, местные жительницы стали полноценными партнерами. Сибирячки «обладали правом собственности: имели право содержать на подворье личный мелкий скот или птицу для последующей продажи, сами расходовали деньги». Мужчины не боялись оставлять капитал женам. Пример бийской купчихи Елены Морозовой, которая, будучи неграмотной, в 62 года приняла бизнес и превратила его в холдинг, получив медаль из рук императора, был не единичным.

Амазонки за прялкой

Но настоящий шок вызывало умение сибирячек владеть оружием. Оставшись надолго без ушедших на промысел мужчин, женщины брали в руки ружья и луки. Современники писали, что «сибирячки прекрасно владели огнестрельным и холодным оружием, без промаха стреляли из ружья и лука». Кроме того, они умели ворожить, знали заговоры на урожай и здоровье.

Курили они наравне с мужчинами и пили крепкий чай не меньше. А их идеалы красоты полностью расходились с общепринятыми на «большой земле». Статный, светловолосый парень рисковал остаться в одиночестве, ведь сибирячки ценили коренастых, смуглых и раскосых мужчин — тех, кого они называли «каримыми».

Итог

Сибирячки не были «безмолвными рабами», как их сестры по несчастью в центральных губерниях. Они жили в суровом мире, где свобода доставалась потом и кровью. Сибирь давала женщине то, что было немыслимо в остальной империи: уважение, независимость и право быть личностью. Именно за это их часто ненавидели, но, оказавшись в снегах, им по-тихому завидовали.