Какие народы могут быть потомками хазар

Хазарский каганат растаял в веках больше тысячи лет назад, оставив после себя лишь туманные строки летописей, монеты с непонятными надписями и руины крепостей в низовьях Дона. Куда же исчез народ, державший в страхе полмира? Этот вопрос мучает историков до сих пор, а современная генетика лишь подливает масла в огонь дискуссий.

© Миниатюра из Радзивилловской летописи, XV в.

Выяснить, кто именно является биологическим наследником «неразумных хазар», — задача почти детективная. Единого предка не существует, и современных народов, которые бы на 100% совпали с этническими хазарами, нет. Гораздо большее значение имеет миграция и смешение. Давайте разбираться, в каких национальностях искать этот самый след.

Древние письмена: Тора и тюркский язык караимов

Когда речь заходит о прямом родстве с хазарами, первыми на ум приходят караимы Крыма и Литвы. Этот народ исповедует караизм — ветвь иудаизма, отвергающую Талмуд. Считается, что именно караимы могли составить костяк правящей элиты каганата, принявшей иудаизм.

Долгое время в научной среде господствовала точка зрения о хазарских корнях караимов. Их тюркский язык и антропологический тип, включая добрую половину известных нам сегодня караимских фамилий, указывали в степь. Однако современные генетики несколько охладили пыл романтиков. Ядерные хромосомы современных караимов показали лишь минимальное сходство с захоронениями древних хазар, а также обнаружили «изрядную примесь» генов из Передней Азии. Скорее всего, мы имеем дело не с прямыми потомками, а с народом, на культуру и самосознание которого Хазария повлияла очень сильно.

Крымчаки: потерянное колено

Крымчаки (крымские евреи) — еще одна ниточка, ведущая к разгадке. Этот немногочисленный народ веками жил в Крыму и говорил на языке, близком к крымско-татарскому. По одной из версий, именно разгром каганата князем Святославом в 965 году выбросил остатки его иудейского населения на побережье полуострова. Среди ученых до сих пор есть те, кто рассматривает крымчаков именно как потомков хазар. Однако антропологические исследования также показывают сильное влияние горских народов Кавказа и славян. Их история — пример того, как в Крыму смешивались осколки разных культур и народов.

Наследники империи: «Варвары» с Кавказа

Если среди иудейских общин Крыма все неоднозначно, то на Кавказе прямой генетический след хазар сохранился гораздо лучше. Элитные захоронения воинов каганата — дело рук отцов-основателей нескольких современных тюркских народов. Многие считают, что истинными потомками хазарской военной элиты являются кумыки. Сама столица Хазарии, город Семендер, по одной из версий, находился на территории современной Махачкалы.

И это далеко не единственный кандидат. Ученые связывают происхождение карачаевцев и балкарцев с древними тюркскими племенами булгар и хазар. Их языки и традиции явно наследуют степную культуру.

«Белый дом» и три ветви

Есть и те, кто пришел в Поволжье, смешался с местными племенами и дал жизнь новым этносам. Например, хазарский язык сегодня — это лингвистический призрак. Однако его отголоски ищут там, где меньше всего ожидаешь.

Лингвисты Н.А. Баскаков и А.В. Суперанская связывали название хазарской крепости Саркел («Белый дом») с чувашским «шура кил». Чуваши, чьи предки — волжские булгары, были ближайшими соседями и прямыми данниками хазар. В их генетическом коде и языке сохранилось много архаичных тюркских черт, роднящих их с исчезнувшей степью. Татарстан тоже не обошел этот след стороной: хазарская кровь течет в жилах казанских татар и их субэтноса — татар-мишарей.

Именно в этих трех группах — карачаево-балкарской, кумыкской и поволжско-татарской — ученые видят общие генетические маркеры, связывающие их с кочевыми захоронениями элиты Хазарии.

Потеряв свое могучее государство, хазары не исчезли с лица земли бесследно. Они просто «растворились», передав свою кровь и культуру десяткам народов. От горных аулов Кавказа до лесов Поволжья и побережья Крыма. Поэтому в каком-то смысле мы все немного хазары. Но это, как говорится, уже совсем другая история.