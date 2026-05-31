Как Сталин спас от голода Австрию в 1945 году

Весной 1945 года Вена лежала в руинах. Но страшнее разрушений был голод, который подбирался к городу. Два месяца до нового урожая казались австрийцам невыносимой пыткой. Бывший канцлер, 75-летний политик Карл Реннер, прекрасно понимал, что ждет нацию в мае и июне. Страна, истощенная войной, с каменистой почвой, непригодной для урожаев, была обречена на медленное вымирание. И тогда он сделал отчаянный шаг — написал письмо Иосифу Сталину.

© РИА Новости

Крик из руин: послание Реннера

«Гитлеровский режим обрек нас здесь на абсолютную беспомощность», — писал Реннер советскому лидеру еще до полного освобождения Вены.

Он не льстил — он кричал о помощи.

«Нам угрожают сейчас голод и эпидемии. Если великие державы не возьмут нас под свою защиту, Австрия погибнет».

Но в Кремле знали: убивать уже — нет смысла. Война заканчивалась, и сражаться с побежденными бессмысленно. Гораздо важнее было втолкнуть Австрию в сферу своего влияния.

Реакция Сталина была молниеносной. В ответном письме, которое легенды называют шифртелеграммой, он пообещал не просто крохи, а системную помощь. Генералиссимус лично гарантировал, что жители Вены получат полноценный паёк со стопроцентной нормой, начиная уже с июня. Ответ был не просто жестом доброй воли — это была продуманная комбинация, где на кону стоял вопрос жизни и смерти целой страны.

Приказ № 8719: война еще идет, а эшелоны уже едут

Сталин был прагматиком, но в данном случае его расчет оказался спасительным. Он подписал постановление ГОКО № 8719, согласно которому в Австрию хлынули тысячи тонн продовольствия. Казалось бы, советские города лежали в руинах, Москва и Ленинград пережили блокады, а страна отправила зерно вчерашнему противнику. Но за этим решением стояла дальновидность.

Историки подсчитали, что в конце апреля командующий 3-м Украинским фронтом Федор Толбухин встретился с Реннером и тут же подтвердил намерения Кремля. В Вену спешно отправили 7 тысяч тонн муки, тысячу тонн гороха, сахар и мясо.

Цифры поставок шокировали саму Австрию.

Цифры, спасающие жизни

То, что последовало в мае и июне, австрийцы не могли забыть долгие годы. 2-й и 3-й Украинские фронты доставили в голодающую страну настоящий «продовольственный спецназ». Объемы помощи выглядят внушительно даже с позиции сегодняшнего дня:

46 500 тонн зерна для производства муки и крупы,

3 400 тонн мясопродуктов,

2 700 тонн сахара,

1 100 тонн жиров и масла,

2500 тонн соли.

И даже 230 тонн суррогатного кофе, который в разрушенной Европе казался невиданным деликатесом.

«Этого мы не забудем никогда»

Австрийцы, запуганные геббельсовской пропагандой, были шокированы. В информационных сводках фронта сохранились сведения о том, как с опаской местные жители ждали прихода красноармейцев. Они ожидали мародерства и насилия, но увидели раздачу хлеба. Карл Реннер назвал согласие советского руководства «спасительным актом» , а президент России Владимир Путин еще раз подчеркнул, что страна, разрушенная до основания, протянула руку помощи, потому что не могла иначе.

Сталин спас Австрию от голодной смерти не только из прагматизма. Это была сложная, жесткая игра, в которой побежденным давали шанс выжить ради будущего мира. Но факт остается фактом: если бы не стремительное решение ГКО, Вена весной и летом 1945 года могла бы повторить судьбу Ленинграда, только уже в мирное время.