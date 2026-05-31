Чем сейчас занимаются сомалийские пираты

Лет пятнадцать назад словосочетание «сомалийские пираты» звучало как заголовок голливудского боевика. Захваченные сухогрузы, миллионы долларов выкупа, перепуганные европейские судовладельцы и переговорщики, ведущие торг с моторными лодками где-то в Аденском заливе. Потом эта тема почти исчезла с первых полос. Кажется, будто проблему решили раз и навсегда. Но так ли это? Давайте разберёмся, куда делись пираты с побережья Африканского Рога и чем они занимаются сегодня.

Золотой век сомалийского пиратства

Чтобы понять, что происходит сейчас, нужно вспомнить, с чего всё началось. Пик морского разбоя у берегов Сомали пришёлся на 2008–2012 годы. Страна к тому времени уже почти двадцать лет жила без работающего центрального правительства — после падения режима Сиада Барре в 1991 году Сомали фактически распалось на враждующие территории.

Причина расцвета пиратства была вполне прозаической. У берегов разорённой страны хозяйничали иностранные рыболовецкие траулеры, опустошавшие сомалийские воды, а заодно сюда же сбрасывали токсичные отходы. Местные рыбаки, лишённые улова и средств к существованию, начали поначалу «штрафовать» чужие суда, а потом распробовали лёгкие деньги от выкупов.

По данным Международного морского бюро, в 2011 году сомалийские пираты совершили рекордное количество нападений — свыше двухсот атак за год. Выкупы достигали нескольких миллионов долларов за судно. По оценкам Всемирного банка, в период с 2005 по 2012 год пираты получили от 339 до 413 миллионов долларов выкупов. А общий ущерб мировой экономике, по тем же подсчётам, исчислялся миллиардами — с учётом роста страховых ставок, расходов на охрану и изменения маршрутов.

Как пиратов поставили на колени

Перелом наступил, когда мировое сообщество осознало масштаб угрозы для одной из ключевых судоходных артерий планеты. Через Аденский залив и Суэцкий канал проходит значительная часть мировой торговли, и парализовать этот путь не мог позволить себе никто.

К борьбе подключились сразу несколько военно-морских операций. Евросоюз запустил миссию «Аталанта», НАТО проводило операцию «Океанский щит», действовали и международные объединённые силы. Свои корабли в регион направляли самые разные страны — от США и Китая до Индии и Японии. Россия тоже участвовала в патрулировании вод и сопровождении судов боевыми кораблями ВМФ.

Параллельно изменилось поведение самих судовладельцев. На борту торговых судов стали появляться вооружённые охранники из частных военных компаний, корабли начали оборудовать водомётами, колючей проволокой и специальными «цитаделями» — укреплёнными помещениями, где экипаж мог укрыться и дождаться помощи. Капитаны строго соблюдали так называемые рекомендованные практики самозащиты: увеличивали скорость в опасных зонах, держались дальше от берега.

Результат не заставил себя ждать. Уже к 2013 году число успешных захватов упало почти до нуля. В 2012-м удачных нападений было всего несколько, а к середине десятилетия казалось, что сомалийское пиратство ушло в историю.

Затишье, которое оказалось обманчивым

Несколько лет регион действительно жил относительно спокойно. Военные патрули свернули часть операций, страховые ставки снизились, судовладельцы расслабились. Эксперты предупреждали: коренные причины пиратства никуда не делись.

Сомали по-прежнему оставалось одной из беднейших стран мира, береговая охрана толком не работала, а молодёжь на побережье так и не получила законных способов заработка.

Эти предупреждения подтвердились. Время от времени происходили отдельные инциденты, напоминавшие, что навыки и инфраструктура морского разбоя не исчезли — они лишь дремали в ожидании удобного момента.

Возвращение в 2023–2024 годах

И момент настал. На рубеже 2023–2024 годов сомалийские пираты дали о себе знать с новой силой. Этому способствовала уникальная обстановка в регионе.

С конца 2023 года йеменские хуситы начали атаковать торговые суда в Красном море, заявляя о поддержке палестинцев в секторе Газа. Военные корабли международных коалиций были вынуждены сосредоточиться на отражении ракетных и беспилотных атак хуситов. Внимание флотов оказалось отвлечено — и этим немедленно воспользовались сомалийские пираты, для которых открылось окно возможностей.

Самым громким эпизодом стал захват в декабре 2023 года балкера «Руэн» под мальтийским флагом. Это судно стало первым успешно захваченным сомалийскими пиратами за несколько лет. Развязка получилась показательной: в марте 2024 года индийский военный корабль провёл спецоперацию по освобождению судна, задержав несколько десятков пиратов и доставив их в Индию для суда.

По данным Международного морского бюро, в течение 2023–2024 годов число инцидентов у Африканского Рога заметно выросло. Пираты атаковали рыболовецкие суда, балкеры, пытались захватывать танкеры. География нападений снова расширилась — лодки выходили далеко в Индийский океан, используя так называемые судна-базы для дальних рейдов.

Чем они занимаются сегодня

Так чем же на самом деле живут сомалийские пираты сейчас? Картина оказывается куда сложнее, чем простое «вернулись к старому ремеслу».

Во-первых, часть бывших пиратов действительно вернулась к морскому разбою, пользуясь ослабленным контролем. Но это уже не та массовая волна, что была пятнадцать лет назад. Скорее точечные, оппортунистические нападения, когда появляется подходящая цель и снижается риск.

Во-вторых, многие переключились на смежные криминальные промыслы. Эксперты по безопасности в регионе отмечают, что пиратские сети частично трансформировались в структуры, занимающиеся контрабандой. Через сомалийское побережье идут потоки оружия, наркотиков, а также нелегальная переправка мигрантов и беженцев в богатые страны Аравийского полуострова и дальше. Этот бизнес зачастую прибыльнее и безопаснее, чем рискованные захваты судов под прицелом военных кораблей.

В-третьих, существенная доля прежних пиратов вернулась к тому, с чего когда-то начинала, — к рыболовству. Парадокс в том, что незаконный промысел иностранных траулеров в сомалийских водах никуда не исчез. По оценкам различных исследований, иностранные суда продолжают вылавливать рыбу в исключительной экономической зоне Сомали, нанося ущерб местным общинам. И часть населения побережья по-прежнему балансирует на грани: сегодня они рыбаки, а завтра, если подвернётся случай, снова возьмутся за оружие.

В-четвёртых, нельзя забывать о связях с более серьёзными игроками. На сомалийской территории действует группировка «Аш-Шабаб», связанная с международным террористическим подпольем. Хотя пиратство и терроризм — это разные явления с разной мотивацией, исследователи указывают на пересечения в финансовых потоках и контроле над прибрежными территориями.

Почему проблему так и не решили

Главный урок сомалийской истории прост и неприятен: военной силой можно подавить симптомы, но не вылечить болезнь. Корабли международных коалиций сумели прервать волну захватов, но не изменили условий на берегу.

Сомали остаётся государством с крайне слабыми институтами. Полноценной береговой охраны, способной самостоятельно патрулировать огромную акваторию, по-прежнему нет.

Экономические перспективы для молодёжи на побережье близки к нулю. Засухи и климатические потрясения последних лет лишь усугубили бедность. А пока существует нищета и безнаказанность иностранных браконьеров, всегда найдутся желающие выйти в море не за рыбой, а за чужим грузом.

К этому добавляется геополитический фактор. Пока внимание мировых флотов приковано к красноморскому кризису, у сомалийских пиратов остаётся пространство для манёвра. Стоит военным кораблям отвлечься — и активность сразу растёт.