Как «кондуэктор» Антонеску поплатился за то, что втянул Румынию в войну против СССР

80 лет назад был казнён румынский диктатор Ион Антонеску. Играя на национальных обидах румын, которые незадолго до его прихода к власти вынуждены были вернуть Советскому Союзу Бессарабию, Антонеску стал союзником Гитлера и втянул Бухарест в агрессию против СССР. Внутри своей страны он установил жестокий авторитарный режим. Антонеску обещал соотечественникам золотые горы на захваченных ими советских территориях, но вместо этого в 1944 году границу Румынии перешла Красная армия. В итоге румыны сами свергли Антонеску, отдали его под суд и приговорили к смертной казни.

Установление диктатуры

Российская империя дважды сыграла решающую роль в истории Румынии: сначала — помогая добиться независимости от Турции, а затем — когда пришла ей на помощь в годы Первой мировой войны и позволила сохранить государственность. Но уже в 1918 году Румыния ответила на это чёрной неблагодарностью: воспользовавшись революционными событиями в Петрограде, оккупировала Бессарабию.

Регион превратился в рынок сбыта для румынских и иностранных монополий. Уровень жизни бессарабского населения под властью Бухареста резко упал. На оккупированных Румынией территориях начались жестокие политические репрессии. Одно за другим происходили народные восстания, но румынские власти топили их в крови.

«После Первой мировой войны в Румынии возобладали настроения, направленные на построение моноэтничного государства, и началась её фашизация», — заявил в беседе с RT эксперт политического департамента Национального центра исторической памяти при президенте РФ, кандидат исторических наук Дмитрий Суржик.

В 1940 году власти СССР передали правительству Румынии ноту. Официальная Москва заявила, что никогда не мирилась с фактом насильственного захвата Бессарабии, и потребовала решить этот вопрос. Король Румынии Кароль II подчинился и вывел из-за Прута румынские войска. На освобождённые территории вступили части Красной армии.

Действия Кароля II по возвращению Бессарабии Москве были восприняты румынскими правыми как национальное унижение. Ситуация для монарха усугубилась тем, что по решению Второго Венского арбитража и условиям Крайовского мирного договора он передал часть румынских территорий Венгрии и Болгарии. Кроме того, легитимность главы государства находилась под вопросом — отец в своё время лишил его права наследовать трон, передав права на престол внуку, но Кароль всё равно узурпировал власть.

Одним из самых жёстких критиков короля стал Ион Антонеску — бывший министр обороны, имевший репутацию националиста, шовиниста и ксенофоба. Он был выходцем из богатой семьи, прошёл все ступени офицерской карьерной лестницы: четыре военных учебных заведения, два подавленных восстания в Галаце, в ходе которых Антонеску приказывал расстреливать гражданских протестующих из пушек, Вторая Балканская и Первая мировая войны.

На фронте Антонеску обрёл репутацию квалифицированного штабного офицера. В 1919 году он участвовал в разгроме Венгерской советской республики и был награждён за взятие Будапешта.

Во время заграничной командировки Антонеску женился на француженке еврейского происхождения, с которой вскоре развёлся. Свой второй брак он заключил с румынской светской львицей Марией Никулеску.

После нескольких лет военно-дипломатический службы Антонеску вернулся на родину и прошёл путь от начальника кавалерийской школы до министра обороны.

В 1938 году за резкие замечания по поводу морального облика монарха и его фаворитки Елены Лупеску он был лишён портфеля и даже провёл некоторое время под арестом. Однако по иронии судьбы благодаря критике монарха популярность Антонеску среди правых сил резко выросла. И 4 сентября 1940 года он при поддержке националистов стал премьер-министром и уже на следующий день потребовал от действующего короля отказаться от трона в пользу сына Михая. Кароль II согласился.

После прихода к власти Антонеску инициировал сближение Румынии с гитлеровской Германией, санкционировал ввод на территорию страны нацистских войск, развернул репрессии против оппозиции и начал создавать концлагеря.

На поводу у нацистов

Уже через несколько месяцев Антонеску ликвидировал одну из ключевых сил, помогавших ему стать главой правительства, — националистическую «Железную гвардию». Гитлер, изначально симпатизировавший «гвардейцам», но убедившийся в решительности нового румынского лидера, поддержал в конфликте именно его.

«Антонеску, как авторитарный правитель, подчинил себе всю внутреннюю политику, подавляя любые оппозиционные проявления даже со стороны идеологически близких организаций», — заявил в беседе с RT старший эксперт РИСИ Иван Кочедыков.

Должность Антонеску звучала как «кондуэктор». По словам историков, это означало «вождь» — по смыслу близко к немецкому «фюреру».

«Режим Антонеску — националистическая диктатура. Он был схож с гитлеровским режимом идеологически и организационно», — отметил Дмитрий Суржик.

Новая власть упразднила в Румынии гражданские права и свободы, запретила политические партии.

«Румыния продолжала считать Бессарабию частью своей территории и была намерена её вернуть. А Гитлер находился на пике военных побед в Европе, и среди румынских элит вызрело убеждение, что лучше быть с победителями. На это дополнительно накладывался такой фактор, как антикоммунистические настроения румынского политического класса в межвоенный период», — рассказал Иван Кочедыков.

22 июня 1941 года румынская армия вместе с немецкими войсками напала на СССР. По словам историков, на границе с Румынией советские силы оборонялись очень эффективно. Они даже высадили десант на румынской территории и захватили плацдарм. Но общая ситуация на фронтах заставила командование Красной армии отвести войска на восток.

Оккупировав Советскую Молдавию, румынско-немецкая группировка развила наступление на юге УССР. Огромные потери румыны понесли при осаде Одессы. Командование РККА решило оставить город, только когда его оборона утратила стратегический смысл. По словам историков, румынская армия была многочисленной, но плохо оснащённой и обладала низким моральным духом.

Несмотря на скромные успехи союзника на поле боя, Гитлер согласился отдать Румынии Молдавию, Буковину, а также часть УССР — между Днестром и Южным Бугом. На них были образованы такие административные единицы, как Буковинское губернаторство, Бессарабское губернаторство и Транснистрия.

«Оккупация Румынией советской территории сопровождалась массовыми убийствами, произволом, узаконенным грабежом и геноцидом», — рассказал Дмитрий Суржик.

Пока чиновники в тылу создавали оккупационные администрации, румынские войска шли на восток — до самого Сталинграда. Антонеску тем временем устанавливал на захваченных его армией землях свои порядки. Так, в 1941 году после взрыва в штабе румынской армии в Одессе он приказал казнить по 100 местных жителей за каждого погибшего румынского солдата, и по 200 — за офицера.

«На оккупированных советских территориях развернулись массовые убийства евреев, цыган, а также тех, кто «не так смотрел» на оккупантов или казался нелояльным. Людей расстреливали, сжигали заживо, морили голодом в концлагерях», — рассказал Михаил Мягков.

Согласно официальным румынским источникам, в Бессарабии, Транснистрии и на Буковине были казнены около 270 тыс. человек. Но, по словам историков, эти данные занижены. Существуют подсчёты, свидетельствующие о том, что в одной только Транснистрии за первую зиму войны румыны уничтожили 250 тыс. евреев. В Бессарабии, чтобы принудить людей к лояльности оккупантам, применялись массовые избиения и пытки.

На советской территории румынские войска понесли серьёзные потери и отступали вместе с немцами на запад. В марте 1944 года боевые действия были перенесены на территорию Румынии.

Летом 1944 года румынско-немецкие войска понесли сокрушительное поражение в ходе Ясско-Кишинёвской операции Красной армии. 23 августа король Михай I вызвал Антонеску к себе и потребовал немедленно заключить перемирие с СССР. Антонеску попытался переубедить монарха и был арестован. В Румынии произошёл государственный переворот. Правительство возглавил генерал Константин Сэнэтеску. Бухарест прекратил боевые действия против СССР и объявил войну Германии.

«Советский Союз не преследовал цели захвата Румынии. Руководство СССР говорило о том, что Румынии самой нужно избавиться от наследия режима Антонеску, провести своего рода денацификацию», — отметил Дмитрий Суржик.

Первый Румынский народный трибунал приговорил Антонеску к смертной казни за военные преступления. Бывший диктатор отказался просить о помиловании, но был возмущён тем, что его должны расстреливать не солдаты, а жандармы, как обычного уголовника. Правда, власти решили отдать последнюю дань уважения экс-главе правительства и позволили ему самому командовать собственным расстрелом. 1 июня 1946 года диктатор был казнён.

По словам историков, Антонеску обещал Румынии обогащение за счёт территориальных захватов, но принёс стране только горе. В боях с советскими войсками Румыния безвозвратно потеряла свыше 475 тыс. человек.