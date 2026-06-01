Кем на самом деле были первые враги русских

В официальных учебниках первой серьезной угрозой для Древней Руси чаще всего называют монголов. Но это ошибка. Монгольские тумены появились у границ уже тогда, когда русские княжества прошли огонь, воду и медные трубы многочисленных войн. За столетия до Калки нашу землю пытались сожрать совсем другие хищники, о которых сегодня вспоминают лишь историки. Наш портал разобрался, кем же на самом деле были первые враги русского оружия — и почему Пушкин назвал хазар «неразумными».

Кто такие хазары и почему «неразумные»?

При слове «хазары» сразу вспоминается пушкинская строка: «Как ныне сбирается вещий Олег / Отмстить неразумным хазарам» . Память народа действительно сохранила образ жестоких данников, и это не случайно. Иудаизированный Хазарский каганат — настоящий «теневой» враг восточного славянства, который годами высасывал силы из молодой Руси.

Возникнув еще в VII веке на обломках Тюркского каганата, хазары быстро подчинили себе огромные пространства Северного Кавказа и Подонья . Апогеем военного могущества хазар стало штурм Тбилиси в 627 году в союзе с византийцами. Но захват торговых путей и наложение дани на полянские племена (по «шкурке с дыма») стали для русичей личным оскорблением .

Легендарный поход Святослава 965 года был не просто местью, а актом стратегического самоубийства для каганата. Киевский князь стер с лица земли Итиль и Саркел, освободил восточную торговлю . Но даже после этого «наследие» хазар осталось в русском фольклоре: в былинах их образ часто сливался с образом врага-чудища.

Печенеги: бич южных границ

После разгрома Хазарии над Русью тут же нависла новая угроза — дикие кочевники печенеги. Они ворвались в южнорусские степи в начале IX века, прорвав оборону хазар. Это были тюркоязычные племена, для которых война стала промыслом.

Первое письменное упоминание их вторжения летописи фиксируют в 915 году. Их тактика была убийственно простой: мгновенный набег, захват скота и «полона» (людей) и столь же быстрое исчезновение в степи .

В 1036 году произошел перелом. Ярослав Мудрый, приведя варягов и новгородцев, наголову разбил печенежскую орду у стен самого Киева . После этого удара кочевники уже не оправились, но память об их лютой жестокости осталась: печенегов характеризовали как самых жестоких и упорных язычников.

Половцы: когда сосед становится врагом

Память о половцах (кипчаках или куманах) — это самая кровавая глава русско-кочевых отношений. Придя на смену печенегам в середине XI века, они стали не просто врагами, а еще и смутьянами, втянутыми в междоусобные войны русских князей.

Сначала контакты были мирными: в 1055 году князь Всеволод даже заключил с ними договор . Однако чуть позже, в 1068 году, случилось «первое зло» — совместное войско Ярославичей было наголову разгромлено на реке Альте, и земля была предана разграблению.

Половцы не знали пощады: они угоняли людей в рабство и продавали их на невольничьих рынках Крыма. Однако их же тактика стала их гибелью. Владимир Мономах перешел в тотальное наступление, вытеснив орды в степь. «Слово о полку Игореве» навеки запечатлело эту трагедию взаимной ненависти.

Забытые враги: авары и «каменные бабы»

Помимо «большой тройки», у первых русских земель были и другие враги, о которых почти забыли. Это авары. В древнерусских летописях их называли «обры». Эти воинственные кочевники терроризировали славянские племена дулебов еще в VI-VII веках до образования Киевской Руси, отличаясь нечеловеческой жестокостью.

А также монголы. Да, главный враг XIII века тоже входит в этот список, но не столько как тумены Батыя, сколько как неведомая сила, ставшая итогом всей предыдущей борьбы. Грозный враг, чьё появление стало роковым для раздробленной страны.

Итак, первыми и самыми страшными врагами русских стали вовсе не крестоносцы и не поляки. Судьба страны решалась в бескрайних степях, где русский меч рубился с саблей кочевника. Мы выжили, перемололи орды печенегов и сокрушили половцев, но заплатили за это сполна. Монголы пришли в ослабленную междоусобицей землю и наложили дань, которая по жестокости сравнялась с хазарской. История зол — она циклична.