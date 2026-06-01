Почему Сталин отказался присоединять Финляндию к СССР

К концу Второй мировой у Сталина были все возможности, чтобы стереть Финляндию с карты. Вместо этого он предпочёл видеть её независимой, но послушной. Это был не жест доброй воли — скорее холодный расчёт человека, который дважды обжёгся на финском молоке.

Призрак Териокского правительства

Всё началось с амбициозного, но провального плана. 30 ноября 1939 года началась Зимняя война. Уже на следующий день в приграничном Териоках СССР объявил о создании марионеточного «Финляндского народного правительства» во главе с советским коммунистом Отто Куусиненом.

Ставка была на блицкриг. Планировалось, что Красная армия пройдёт по территории Суоми как нож сквозь масло, а «народ» с радостью свергнет буржуазное руководство. Однако финны не захотели «помощи». Вместо цветов и хлеба-соли советские войска получили в лицо меткий огонь снайперов «кукушек» и головоломные укрепления линии Маннергейма.

Горький опыт неудавшегося блицкрига

Итог той войны для советского руководства стал серьёзной встряской. Армия несла колоссальные потери — примерно в семь раз больше, чем противник. Финляндия уступила 11% территории, включая Выборг, но сохранила независимость.

Этот урок Сталин усвоил крепко. Финляндия оказалась «крепким орешком», нация с высокой внутренней спаянностью, способная сделать цену победы слишком высокой. Именно поэтому позже он не стал форсировать полную оккупацию — он прекрасно понимал, что удержать эту территорию без бесконечного партизанского движения на западе будет невероятно сложно. Зачем плодить себе «вторую Чечню» прямо под боком у Ленинграда?

«Переварить» нельзя оставить

Был и ещё один деликатный момент, о котором сам вождь, возможно, говорил в узком кругу. Это страх «разложения» советского общества.

К 1944 году территория и без того была перенаселена неблагонадёжными элементами: западные украинцы, белорусы, молдаване и жители Прибалтики. Добавить к ним почти четыре миллиона финнов — значит получить гремучую смесь. Прибалтика считалась «окном в Европу», и советизировать её было необходимо, а вот Финляндия — это густонаселённый, крепкий крестьянский край, идеологически чуждый советскому коллективизму. Присоединив его, можно было получить взрывоопасную смесь, которая подорвала бы устои изнутри.

Игра на международной арене

Не стоит забывать и о реакции союзников. В 1944 году война ещё не кончилась. Полная аннексия Финляндии вызвала бы резкое недовольство Лондона и Вашингтона, что могло помешать послевоенному разделу мира и созданию «советской буферной зоны» в Восточной Европе.

Лучшее — враг хорошего

В итоге, Сталин отказался от формального присоединения ради тотального контроля. Победив в 1944-м, он не стал включать Финляндию в состав СССР, зато сделал её послушным сателлитом: там стояла Союзная контрольная комиссия во главе с Ждановым, имевшая право экстерриториальности и контроля над армией и СМИ.

Финляндия была вынуждена выплатить огромные репарации, порвать с нацизмом и лавировать между Западом и Востоком, сохраняя иллюзию суверенитета. Это было гораздо выгоднее. Независимая, но ручная Финляндия сжирала меньше бюджета и не создавала проблем, в отличие от союзной республики, которая постоянно сопротивлялась бы и тянула на себя ресурсы.