Василий Сталин: почему он хотел сбежать из СССР после смерти отца

Его называли «красным принцем», но это прозвище оказалось хуже любого проклятия. Василий Сталин — младший сын вождя народов, который в 28 лет стал генерал-лейтенантом, а спустя несколько недель после смерти отца уже сидел в тюрьме. Почему же человек, имевший всё, так отчаянно пытался бежать из страны, где его собственная фамилия превратилась в смертный приговор?

Фамилия как проклятие

Василию было 12 лет, когда его мать застрелилась на глазах у гостей. С этого дня отец, поглощённый государственными делами, передал мальчика на попечение охраны. Сам Василий позже вспоминал:

«После смерти матери отдал нас на воспитание во второй интернациональный дом — вместе с испанскими детьми. Затем нас воспитывали беззубая немка и рязанский милиционер, который научил меня пить водку и шляться по бабам. Вот и все мое воспитание».

При этом фамилия обязывала. Сталин требовал от подчинённых: «Следите хорошенько, чтобы Вася не безобразничал». Но никто не осмеливался перечить сыну хозяина. Василий вырос вспыльчивым, несдержанным. Рано начал пить, объясняя свои запооры просто:

«Я жив, пока жив мой отец».

И оказался абсолютно прав.

«Отца убили!»

5 марта 1953 года Сталин умер. Василий рыдал у гроба и повторял одну фразу:

«Отца убили!»

Новая власть — Хрущёв, Берия, Маленков — восприняла сына вождя как проблему. Сначала ему предложили уехать в отдалённый военный округ, подальше от столицы. Но Василий, привыкший быть генералом Московского округа, отказался. Тогда его уволили из армии с запретом носить военную форму. Терпеть позор он не собирался.

Китайский путь к свободе

Идея побега зрела не на пустом месте. Ещё при жизни отца Василий слышал от него странный совет — уехать в Китай. Сталин, прекрасно понимавший, что произойдёт после его смерти, видимо, считал Мао единственным, кто сможет защитить его сына.

28 апреля 1953 года Василий пришёл в китайское посольство в Москве и попросил политического убежища. Он заявил, что его отца отравили. Новые хозяева Кремля восприняли это как прямую угрозу: Сталин-младший знал слишком много и был слишком опасен.

Его арестовали через несколько часов. Официальное обвинение: антисоветская пропаганда, клевета на руководство и злоупотребление служебным положением. Срок — 8 лет.

«Каким родился, таким и сдохну!»

В 1960 году Василия досрочно освободили. Ему дали квартиру в Москве, вернули имущество, предложили сменить фамилию. Он ответил отказом:

«Я лучше глотку себе перережу, но не изменю! Сажали Сталина, судили Сталина, а теперь для их удобства менять! Каким родился, таким и сдохну!»

Но свобода продлилась недолго. Василий снова пришёл в китайское посольство с той же просьбой. Его вернули в тюрьму, а затем выслали в закрытую для иностранцев Казань, запретив носить фамилию Сталин. Получать паспорт на фамилию Джугашвили пришлось под конвоем.

Последний год жизни он провёл в однокомнатной квартире в Казани, почти не выходя из запоя. 19 марта 1962 года Василия Сталина не стало. Официальная версия — сердечная недостаточность от алкоголя. Но на теле нашли следы побоев.

Эпилог

Спустя почти полвека останки Василия перезахоронили в Москве на Троекуровском кладбище, но не рядом с матерью на Новодевичьем. Даже в смерти сын вождя оставался изгоем.

«Я жив, пока жив мой отец» — эти слова оказались роковыми.

Как только Сталин ушёл, его сын превратился в мишень. Он пытался спастись, но единственный, кто мог его защитить, лежал в Мавзолее. А в Китае, куда Василий так отчаянно рвался, теперь правили совсем другие люди. Бежать оказалось некуда.