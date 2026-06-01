Какие города в Прибалтике были основаны русскими

История прибалтийских городов — тема, вокруг которой не утихают споры. Кто здесь был первым? Чьи руки заложили первый камень? Прибалтика веками была перекрёстком культур и интересов — здесь сходились немцы, шведы, поляки, литовцы, эстонцы, латыши и русские. И всё же есть города, чьё рождение или важнейший этап развития напрямую связаны с русскими. Давайте разберёмся, где русский след в основании прибалтийских городов реален и подтверждён источниками, а где начинается область преувеличений.

Юрьев — город Ярослава Мудрого

Самый яркий и бесспорный пример русского градостроительства в Прибалтике — это древний Юрьев, ныне эстонский Тарту.

В 1030 году киевский князь Ярослав Мудрый совершил поход в землю чуди — так на Руси называли предков эстонцев. В ходе этого похода был основан укреплённый город, названный Юрьевом — в честь христианского имени самого Ярослава, который при крещении получил имя Юрий (Георгий). Это событие зафиксировано в «Повести временных лет» — главном источнике по ранней русской истории.

Таким образом, Юрьев — это русский город по своему основанию, заложенный почти за два века до прихода в эти земли немецких крестоносцев. Он был форпостом Древней Руси на западных рубежах, центром сбора дани с местных племён и опорным пунктом русского влияния в регионе.

Дальнейшая судьба города оказалась драматичной. В начале XIII века эти земли захватили немецкие рыцари, и Юрьев был переименован в Дерпт. Под этим названием он на столетия стал немецким городом, центром епископства. Но русское имя не исчезло из памяти. Когда в XVIII веке регион вошёл в состав Российской империи, город официально вернул себе историческое название — Юрьев, под которым существовал вплоть до начала XX века. Лишь после обретения Эстонией независимости он стал называться Тарту.

История Юрьева — это редкий случай, когда русское основание города не подлежит сомнению и подтверждено древнейшей летописью.

Нарва: спор о происхождении

С Нарвой ситуация сложнее. Этот город на реке Нарове, на самой границе России и Эстонии, имеет долгую и запутанную историю.

Первое упоминание о поселении на этом месте связано с датским владычеством — Нарва получила городские права в XIV веке от датчан, затем перешла под контроль Ливонского ордена. Так что классическое основание города нельзя приписать русским — оно произошло в эпоху датско-немецкого господства в регионе.

Однако русский след в истории Нарвы огромен. Напротив неё, на восточном берегу реки, русские построили Ивангород — об этом мы скажем отдельно. А в эпоху Петра I Нарва была отвоёвана у шведов в ходе Северной войны и надолго вошла в состав России. Именно под русской властью город пережил значительный расцвет, особенно как промышленный центр в XIX веке. Но честность требует признать: основание Нарвы — не русское дело.

Ивангород: крепость Ивана III

А вот Ивангород — это безусловно русский город, и даже название говорит само за себя.

Крепость была заложена в 1492 году по приказу великого князя московского Ивана III — отсюда и имя. Она была построена на правом берегу реки Наровы, прямо напротив немецкой Нарвы, как военный ответ на присутствие враждебного Ливонского ордена. Две крепости — русский Ивангород и немецкая Нарва — смотрели друг на друга через реку, словно два бойца перед поединком. Это одно из самых впечатляющих фортификационных противостояний в Европе.

Ивангород строился как мощная пограничная твердыня и форпост русской торговли на Балтике. Иван III стремился обеспечить России выход к морю и независимую от немцев торговлю — и Ивангород должен был стать ключевым звеном этого замысла.

Сегодня Ивангород находится на территории России, в Ленинградской области, прямо на границе с Эстонией. Формально он не относится к Прибалтике в современном политическом смысле, но исторически и географически принадлежит тому же балтийскому пограничью. И это бесспорно русское основание.

Русские слободы и подворья

Хотя крупные города Прибалтики в большинстве своём были основаны не русскими, русское присутствие в регионе было постоянным и весомым на протяжении веков.

В Риге, Ревеле, Дерпте существовали русские концы, слободы, торговые подворья. Русские купцы — особенно из Новгорода и Пскова — вели активную торговлю с ганзейскими городами Прибалтики. По рекам и морским путям шёл оживлённый обмен: воск, мёд, меха, лён с русской стороны, сукно, металлы, соль — с европейской.

Это присутствие оставило свой след в городской ткани, в топонимике, в храмовом строительстве. Русские православные церкви в прибалтийских городах — свидетельство долгого и тесного соседства.

Имперская эпоха: новый русский след

Отдельная глава — это период, когда Прибалтика входила в состав Российской империи, с XVIII по начало XX века. В это время русские власти активно занимались развитием региона, и некоторые поселения получили статус городов или пережили подъём именно благодаря имперской политике.

Российская империя вкладывала средства в портовую инфраструктуру балтийского побережья. Развивались порты, прокладывались железные дороги, строились промышленные предприятия. Либава (ныне латвийская Лиепая) превратилась в важный военный и торговый порт благодаря именно российским вложениям — здесь была создана крупная военно-морская база.