Константин Кузаков: судьба тайного сына Сталина

В апреле 1995 года в журнале «Аргументы и факты» вышло интервью, которое всколыхнуло читающую публику. 84-летний Константин Кузаков, партийный деятель, доктор философских наук, один из руководителей советского телевидения, поведал миру свою тайну: его отцом был Иосиф Сталин.

История о внебрачном сыне вождя тут же обросла слухами и домыслами. Одни верили, другие требовали анализы ДНК. Но официальные потомки самого Сталина, похоже, никогда не сомневались в этом родстве. Почему правда всплыла на поверхность только на закате советской власти? Кем на самом деле был этот человек и каким был его путь? Рассказываем по порядку.

Ссылка и женщина с железным характером

Начало XX века. Молодой Иосиф Джугашвили, будущий Сталин, грызет гранит царской ссылки в крошечном Сольвычегодске. В 1910 году он находит квартиру у местной жительницы Марии Кузаковой. Муж женщины погиб четыре года назад на Русско-японской войне. Она осталась одна с несколькими детьми, и сдать комнату ссыльному — неплохое подспорье для скудного хозяйства.

Связь между 32-летним ссыльным и его 34-летней квартирной хозяйкой не осталась тайной для городка. В июле 1911 года Джугашвили освобождают. А уже 4 сентября Кузакова рожает чернявого мальчика. Чтобы избежать позора и лишних вопросов, она записывает ребенка как Константина Степановича — на имя покойного мужа.

Мальчик рос непохожим на остальных светловолосых детей в семье. Однажды на футбольном поле один из ссыльных, увидев его черные кудри и смуглую кожу, с улыбкой спросил: «Так это ты сын Джугашвили? Похож». Подросток пришел к матери за правдой, но та была железной женщиной, которая предпочла молчать. Ее ответ звучал как приговор: «Ты мой сын. А об остальном ни с кем никогда не говори».

Забота из тени

Октябрьская революция круто изменила жизнь крестьянки. В конце 20-х годов Мария Кузакова неожиданно переезжает из глубинки в Ленинград. Поговаривали, что это было веление сверху от того, кто не мог оставить женщину в нужде.

Мать Константина погибла во время блокады Ленинграда. Но сам он к тому времени уже давно жил в столице и строил карьеру, о которой парень с окраины не мог даже мечтать.

Карьера и подписка о молчании

Конец 1920-х. Двадцатилетний Константин поступает в Ленинградский институт народного хозяйства, а затем работает в аспирантуре, где защищает диссертацию. В начале 30-х годов ему приходится дать подписку в НКВД: он обязуется никогда и никому не раскрывать тайну своего рождения. Молчание — залог жизни.

Константин начал читать лекции по философии, затем его карьера стремительно полетела вверх: он становится заведующим кафедрой в институте, затем сотрудником ЦК партии. К 1947 году Кузаков занимал пост заместителя министра кинематографии и перспективы у него были отличные.

Казалось, он был идеально защищен. Но вот парадокс: именно это высокое положение едва не стоило ему жизни.

За что исключили из партии

К концу 40-х Сталин начал жесткую «чистку» партийных рядов от возможных предателей. В 1947 году секретарь ЦК Алексей Кузнецов громогласно обвинил Управление пропаганды, где работал Кузаков, в «потере бдительности». Многие в окружении вождя знали, кто такой Кузаков. Но решили, что и на «старшего сына» найдется управа.

Кузакова моментально вышибли из партии, исключили из всех элитных должностей и отправили простым редактором на «Мосфильм». Никто не хотел арестовывать кровь вождя, но и держать его на виду уже не позволяла политическая конъюнктура.

Сам Константин Степанович вспоминал, что оказавшись у разбитого корыта, он твердо решил идти к Сталину, но за порогом кабинета что-то его остановило.

Немая встреча в коридоре

Единственная личная встреча Сталина с сыном, о которой известно публике, произошла в Кремле. Кузаков, идя по коридору, нос к носу столкнулся с отцом. Он вспоминал: «Сталин остановился, посмотрел на меня. Я чувствовал, он хочет что-то сказать. Я хотел броситься к нему, но что-то меня остановило. Он махнул своей трубкой и пошел дальше».

Разговор не состоялся. Никто из них так и не решился на откровенность. Но Сталин не дал арестовать неудобного родственника. По легенде, на запрос об аресте Кузакова он наложил резолюцию: «Я не вижу оснований для ареста». Судьба сохранила ему жизнь.

Эпилог

После смерти отца в 1953 году Кузаков был полностью реабилитирован, восстановлен в партии и вернулся на работу. Теперь уже на телевидение. Он дослужился до главного редактора литературно-драматических программ и стал одним из ключевых лиц советского ТВ. О его происхождении шептались коллеги по цеху на всем Останкино.

Константин Кузаков ушел из жизни в 1996 году, похоронен на Ясеневском кладбище Москвы. Он прожил долгую, яркую жизнь, поразительно напоминая современникам не самого Сталина внешне, а его несгибаемые манеры и загадочную немногословность.