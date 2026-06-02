Почему царь Иван Алексеевич остался на обочине русской истории

Этот русский царь так и остался на обочине истории. Его и при жизни никто всерьез не воспринимал, а потом и вовсе оказался в тени более энергичных родственников. И тем не менее, вроде бы слабый телом и духом государь в нужный момент проявил твердость и не допустил смуты, а его дочь станет одной из самых известных императриц России. Это – царь Иван V Алексеевич.

Он родился 27 августа (8 сентября) 1666 года и был двенадцатым ребенком в семье царя Алексея Михайловича и царицы Марии Ильиничны Милославской. При этом в очереди на престол – четвертым. Однако так получилось, что все мальчики у этой четы оказались слабы здоровьем, поэтому к моменту кончины отца 29 января 1676 года Иван оказался вторым после старшего брата Федора.

Живи Иван Алексеевич в наше время — точно бы не вылезал из больниц. Хотя по описаниям современников сейчас почти невозможно понять, какими недугами он страдал, но, похоже, там присутствовал весь медицинский справочник.

Это было очень досадно, поскольку все сыновья царя Алексея были умными людьми. Хотя как раз в отношении Ивана частенько говорили, что разумом слаб, но скорее всего это сказывалась физическая немощь. Его дочь Анна Иоановна, заняв российский престол, оказалась вовсе не дурой.

Вопреки стереотипу, братья очень любили друг друга – что Петр Федора и Ивана, что они его. Это вот с сестрицей Софьей, которая возглавила придворную партию Милославских, у Петра отношения не задались.

Собственно, борьба вот этих двух партий – Милославских и Нарышкиных – и определила политическую судьбу страны и судьбу детей Алексея Михайловича. После кончины царя Федора Алексеевича встал вопрос престолонаследия. По идее должен был быть Иван, но он и сам понимал, что слишком слаб для государственных дел. Поэтому не возражал, что царем провозгласят его младшего, здорового и с живым характером, брата Петрушу.

10-летний Петр имел в Москве гораздо большую популярность, чем вечно пропадавший в монастырях 15-летний Иван. Когда патриарх Иоаким спросил у собравшегося народа кого провозгласить новым царем, то крики за Петра заглушили немногочисленных сторонников Ивана. 26 мая 1682 года по новому стилю на соборе Иван Алексеевич сам объявил, что уступает престол Петру.

Новому царю начали приносить присягу – крестное целование, поскакали гонцы по всем городам с этой вестью. Впервые в истории страны в грамоте было указано, что Петр взошел на престол по «всенародному одобрению». Никто не возражал, даже стрельцы, а их в Москве было 20 полков, вели себя тихо и покорно.

Но на следующий день вдруг началась смута. Абсолютно внезапная, если не знать, что ее спровоцировала партия Милославских, которая теряла власть. Мгновенно пронесся слух, что младший брат царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной, Иван Кириллович, примерял шапку Мономаха и уже убил племянника Петра, чтобы самому сесть на трон. Взбунтовавшиеся стрельцы кинулись в кремль, где им предъявили Петра, но те уже жаждали крови – были убиты Иван Кириллович, боярин Матвеев и некоторые другие.

Чтобы утихомирить стрельцов и других бунтовщиков правительство пошло на компромисс. По предложению патриарха Иоакима царями были провозглашены оба брата – Иван и Петр. А поскольку один был больной, а второй еще малолетний, то регентом назначалась их старшая сестра царевна Софья, которая и станет правительницей. Дума это решение утвердила.

Дело на Руси было неслыханное – установилось двоецарствие. Для венчания на царство 25 июня 1682 года пришлось срочно шить вторую шапку Мономаха, которая, как младшему, досталась Петру. Был изготовлен специальный двойной трон, который сейчас можно увидеть в Оружейной палате. Там в спинке есть маленькое окошечко, через которое царевна Софья подсказывала царям что им делать и что отвечать.

Но реальная власть сосредоточилась в ее руках. Партия Нарышкиных по факту была отстранена от власти. Иван, впрочем, как и Петр, лишь ставили свои подписи под указами и распоряжениями. Самыми видными деятелями в ее правительстве стали князь Василий Голицин и думной дьяк Федор Шакловитый.

Но Софья — только временная правительница, регентша, и в любой момент время ее власти может закончится. Единственный выход закрепить престол за линией Милославских – это наследники от царя Ивана. В 1684 году Софья женит его на Прасковье Салтыковой. Первая красавица Москвы очень не хотела замуж за больного Ивана, но родня уговорила. В этом браке так и не будет сыновей – только пять дочек. Четвертая из них станет императрицей Анной Иоановной, а еще одна, Екатерина, – бабушкой малолетнего императора Иоана Антоновича.

В сентябре 1689 года случился правительственный кризис – попытка царевны Софьи и ее сторонников избавиться от подросшего царя Петра провалилась. Немалую роль в этом сыграл царь Иван V. Он категорически отказался выступать против своего брата, заявив, что ни за что против него не пойдет.

Софью отстранили от власти, теперь правил энергичный Петр. Но он тоже любил Ивана, как и тот его. Это видно по тому отношению к старшему брату, которое продолжалось до самой его кончины. Петр Алексеевич во всех указах, письмах и прочих документах всегда первым писал Ивана, а только потом себя. Когда Петр отправился в Азовский поход Иван просил его беречь себя, а сам все это время проводил в молитвах за брата.

Болезни все более подтачивали здоровье Ивана. Ему еще не было и 30 лет, а он уже выглядел дряхлым стариком. Всем, включая и его самого, было понятно – долго не протянет. В январе 1696 года он посещал ряд религиозных мероприятий, выглядел как всегда утомленным, но не более обычного. И вдруг, довольно неожиданно для всех, 29 января скончался.

Похоронили царя Иоанна V Алексеевича в царской усыпальнице – Архангельском соборе кремля. Положили рядом с братом Федором Алексеевичем. Потомки основной заслугой царя Ивана считают, что он не допустил борьбы за престол и тем самым сохранил силу и единство страны, дал возможность Петру сделать ее могущественнейшей державой мира.