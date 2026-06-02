Сколько разновидностей русского языка есть в России

Московский говор дикторов радио и телевидения сегодня воспринимается как эталонный. Мало кто задумывается, что ещё каких-то сто-двести лет назад русская речь звучала иначе. В одной деревне безударное «о» выговаривали чётко, а в другой его превращали в «а». Различия касались не только произношения, но и грамматики, и даже лексики.

Сколько же видов русского языка существует в России? Если считать по научной классификации, то их три. Но обо всём по порядку.

Три наречия

В основе современного русского языка лежат два крупнейших диалектных объединения — севернорусское и южнорусское наречия. Между ними находится узкая переходная полоса среднерусских говоров, где смешались черты и севера, и юга. Именно эти переходные говоры легли в основу литературного языка, так как Москва исторически оказалась на стыке двух диалектных зон.

Таким образом, лингвисты выделяют три основных вида русского языка по территориальному принципу: севернорусский, южнорусский и среднерусский. У каждого из них есть свой набор отличительных черт.

Говорим с гвоздём или без: оканье и аканье

Самое известное различие — это произношение безударного «о». В северном виде его по-прежнему выговаривают чётко: «молоко́» звучит как «молоко́». Это называется оканьем. В южном виде безударное «о» превращается в «а»: «малако́». Это аканье. Именно аканье стало нормой литературного русского языка — московский говор, который лёг в его основу, был акающим.

Почему так разошлись? Лингвисты спорят до сих пор. Самая распространённая версия: изначально оканье было исходным, оно идёт от праславянских языков. Аканье возникло позже — предположительно в XIV веке — и распространилось из верховьев Оки.

Главный отличительный признак: буква «Г»

Если вы хотите быстро определить, к какому виду относится говор человека, вслушайтесь в то, как он произносит букву «г». В северном варианте она будет взрывной, твёрдой — как в литературном языке. В южном — фрикативной, то есть с придыханием, как украинское или белорусское «г».

Произношение «г» как фрикативного — это ключевая изоглосса, отделяющая южный вид русского языка от северного.

Ходят или ходют

Различия есть и в глагольных окончаниях. В северном виде в третьем лице единственного и множественного числа глагола часто произносят твёрдое окончание: «он ходит, они ходют». В южном и в литературном языке — мягкое: «он ходить, они ходють». Это незаметное на первый взгляд различие — один из самых устойчивых диалектных признаков, разделяющих два вида русского языка.

Фонетические сюрпризы

В западных и центральных группах южного вида вообще... нет звука «ф»! Его заменяют на «хв» или «х»: «хвартук» вместо «фартук», «Хвёдор» вместо «Фёдор». А звонкое «в» на конце слов не оглушается и произносится как губно-губное «ў» (близкое к английскому «w»). Например, «праўда», «домоў».

В некоторых южных говорах можно услышать и «протетическое в» перед начальными «о» и «у»: «вокна», «вулица».

Северный вид тоже может удивить. Например, в нём встречается так называемое «цоканье» — неразличение «ц» и «ч», когда «часы» произносят как «цасы». А ещё — «шоканье», где свистящие заменяются шипящими: «шас» вместо «час».

Слова, которых нет у соседей

Различаются виды русского языка и лексически. В северном «избу» называют «изба», а в южном — «хата». Северяне говорят «петух», а южане — «кочет». На севере «ухват» называется «рогач», а на юге — «чапля».

Можно провести такой мысленный эксперимент: попросите жителя Архангельской области назвать «ёмкость для хранения молока» — он скажет «крынка». Житель Рязанской области ответит: «молостов». Это примеры того, как по-разному звучит один и тот же язык на разных его «видах».

Среднерусский вид

Среднерусские говоры — это не самостоятельное наречие, а переходная зона между севером и югом. Они занимают территорию от Пскова до Владимира и от Москвы до Твери. Главная их особенность в том, что они вобрали в себя черты обеих сторон — и при этом породили русский литературный язык.

По произношению большинство среднерусских говоров — акающие, как и южные. Но вот буква «г» у них — взрывная, северная. Такое сочетание: «г» взрывная, а безударное «о» произносится как «а» — и есть основа московского говора, ставшего эталонным.

Внутри среднерусского вида выделяют три группы:

Западные (новгородско-псковские) — сохраняют больше северных черт

Восточные (владимирско-поволжские) — ближе к северному наречию

Центральные (московско-тверские) — самые «усреднённые», именно они легли в основу литературного языка

Москва оказалась в эпицентре этого смешения. Сам город возник на территории южного наречия, но сюда стекались переселенцы и с севера, и с юга. В результате к XVIII веку сформировался говор, который стал образцовым.

Сколько же их всего

Итак, если отвечать на вопрос «сколько видов русского языка существует в России», то лингвисты назовут три основных вида:

Севернорусский — с оканьем и твёрдыми глагольными окончаниями.

Южнорусский — с аканьем и фрикативной «г».

Среднерусский — переходный, смешанный, ставший основой литературной нормы.

При этом внутри каждого вида существуют десятки местных говоров, которые могут заметно различаться даже в соседних деревнях. Но в целом картина именно такова: три большие группы, три вида, три способа говорить на одном языке.

Исторические процессы сыграли ключевую роль. Северный вид сформировался на основе древненовгородского диалекта, который долгое время развивался обособленно, в контакте с финно-угорскими народами. Южный вид складывался на землях Смоленского, Рязанского и Черниговского княжеств, где влияние было иным, а контакты с белорусским и украинским языками — гораздо теснее. Среднерусский вид возник как результат столкновения двух волн славянской колонизации — северной и южной — на территории между Окой и Волгой.