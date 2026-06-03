Какие профессии у русских считались «нечистыми»

Представьте себе человека, к которому крестьяне относятся с суеверным ужасом, но в чьих услугах нуждаются больше всего на свете. Его избегают здороваться за руку, но платят исправно и даже стараются задобрить. Именно такими были мастера «нечистых» профессий — золотари, кузнецы, мельники, скоморохи. Те, чей труд был связан с опасными стихиями, смертью или нарушением привычного уклада.

© «Скоморохи в деревне» (1857), Ф. Н. Рисс

В русской деревне XIX века люди ещё не видели разницы между магией и ремеслом. Обжигать глину до прочности камня? Расплавлять руду в огне? Вызывать ветер для мельничных крыльев? Это могло быть только колдовством. Вот почему к одним мастерам обращались за помощью в самых тайных делах, а других сторонились как прокажённых. Слово «нечистые» объединяло и тех, кого нанимали втайне, и тех, от кого отворачивались на улице. Противоречие стало нормой: человек нужен, но неприкасаем.

Нечистота как проклятие

Первую и самую главную категорию «нечистых» составляли те, чья работа была связана с буквальной, физической нечистотой.

Золотари (ассенизаторы) ездили по городам на телегах с бочками, опорожняя выгребные ямы — так называемые «туалеты прямого падения». Профессия была проклятой, выгодной и совершенно необходимой: именно благодаря им удавалось избегать массовых эпидемий. Их не просто не уважали — их сторонились так, что не каждая девушка соглашалась выйти замуж за золотаря. Трубочисты, хоть и были покрыты сажей и считались похожими на чертей, работали в основном «по семейной линии», так как желающих идти в эту профессию почти не находилось.

Отдельно стояли мясники и кожевники — люди, постоянно имевшие дело с кровью, тушами и шкурами животных. С ними избегали даже здороваться за руку. В православном сознании кровь (особенно животная) была сильным ритуальным загрязнителем, который не смывался обычной водой. Отсюда и стойкое отвращение.

Однако физическая нечистота была лишь одной стороной медали. Куда страшнее для русского человека был риск потустороннего, мистического заражения.

Связь с нечистой силой

Именно здесь лежала настоящая основа для суеверий. Мастера, чья работа напрямую соприкасалась со стихиями или тайными знаниями, считались либо договорниками с дьяволом, либо магами поневоле.

Кузнецы возглавляли этот список. Они работали с огнём и металлом — двумя из четырёх грозных стихий, недоступных простому смертному. Их боялись как колдунов, которые могли заговорить косу на удачу или беду. В кузницу ходили с опаской: запрещалось трогать инструменты, плевать в огонь или садиться на наковальню, «а то к тебе могла прицепиться какая-нибудь нечисть».

Мельники стояли в том же ряду, что и кузнецы, но с иным оттенком. Водяные мельницы традиционно считались магическими местами, где русалки мыли волосы, а черти играли в кости. Считалось, что мельник заключил договор с водяным, чтобы тот вращал колесо. Его походка, манера держаться, даже запах муки — всё это казалось подозрительным и потусторонним. Мельники были зажиточными людьми, но платили за богатство вечным общением с бесами.

Были и те, чья «нечистота» казалась не столько опасной, сколько позорной. Скоморохи — странствующие актёры, музыканты и плясуны — считались изгоями общества, «исторгнутыми из него из-за отклонения от нормы. Скоморохи использовали в своих выступлениях ненормативную лексику и гиперболизированные образы, что было неприемлемо в обычной жизни. Простые люди, с одной стороны, любили их за смелость и веселье, а с другой — сторонились, считая их «чудаками, чуждыми».

Интересно, что даже парикмахеры (брадобреи) попали в список «нечистых»: они манипулировали чужими волосами, а значит, теоретически могли украсть энергию или навести порчу.

Изгои поневоле: офени, нищие и другие

В стороне от мистического ужаса стояли те, кого отвергали из-за инаковости. Офени (бродячие коробейники) не были проклятыми мастерами, но считались «тайным обществом» на Руси. Они вели неоседлый образ жизни, продавали лубочные картинки не всегда приличного содержания и подозрительно смахивали на мошенников.

Русские крестьяне не жаловали и нищих, ассоциируя их с «иным» миром и идеей дороги. Хотя милостыню подавали, близких отношений не заводили. Такая же судьба постигала и цыган, которые воспринимались как нация «чужаков» с собственными, непонятными законами.

И всё же самым парадоксальным в этом списке было отношение к печникам и плотникам. Их побаивались не из-за стихий, а из-за умения «подложить порчу». Считалось, что обидчивого мастера достаточно задобрить, иначе он замурует в печную трубу полую бутылку, и в доме по ночам будут раздаваться чьи-то жуткие вздохи и завывания.

Парадокс: зачем же их терпели?

Каждая из этих «нечистых» профессий была жизненно необходима. Золотари поддерживали эпидемиологическую безопасность в города. Кузнецы ковали сельхозинструменты, без которых невозможен был урожай. Мельники перемалывали зерно — основу жизни. Плотники строили дома, банщики следили за гигиеной.

Поэтому на Руси действовал поразительный принцип: «Нечистота» не мешала монетизации труда. Если мастер делал своё дело на совесть, его продукт покупали, даже если избегали с ним здороваться.

Это сложное отношение — смесь отвращения, суеверного страха и вынужденной благодарности — отражало саму суть русской жизни. Сегодня мы бы назвали «нечистыми» другие профессии: сотрудника похоронного бюро или мусорщика. Но в глубине души каждый из нас прекрасно понимает, что человек, рискующий своим здоровьем ради нашей чистоты и сытости, достоин не презрения, а уважения. И, наверное, именно этого наши предки так и не смогли понять.