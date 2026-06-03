3 июня: какой праздник отмечают в России и мире
3 июня праздник отмечают любители велосипедного спорта. По всему миру отмечается День сидра. Православные верующие 3 июня вспоминают о чудесах Владимирской иконы Божией Матери. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 3 числа в России и мире, а также кто из знаменитостей празднует день рождения.
Праздники в России и мире
Всемирный день велосипеда
Праздник в честь велосипеда был Генеральной Ассамблее ООН в 2018 году. Таким образом организация призвала правительства государств развивать инфраструктуру для велотранспорта и поощрять занятия велоспортом среди молодежи. Спортивные ассоциации в разных странах поддерживают День велосипеда и призывают 3 июня отказаться от автомобилей — сменить четыре колеса на два.
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Всемирный день сидра
Сидр — алкогольный напиток из сока фруктов — в последние годы стал особенно популярным. Его выбирают вместо пива и вина, так что неудивительно, что у этого напитка появился свой неофициальный праздник. И не один: 3 июня празднуют день всех видов сидра, а 18 ноября — только яблочного.
История сидра уходит корнями на два тысячелетия назад. Считается, что широкое производство началось после того, как Гай Юлий Цезарь попытался вторгнуться в Британию в 55 году до нашей эры. Полководец попробовал напиток, который местное население получало путем брожения яблок. Этот рецепт Цезарь привез с собой в континентальную Европу.
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Какие еще праздники отмечают в России и мире 3 июня
- День прогульщика;
- День воспоминаний о снеге.
Какой церковный праздник 3 июня
Великорецкий крестный ход
Одно из главных православных событий лета проходит в Кировской области с 3 по 8 июня. Десятки тысяч паломников следуют за Великорецкой иконой Николая Чудотворца, ночуя в полевых лагерях. Круговой маршрут между Кировом и селом Великорецким составляет 150 километров. Этот крестный ход считается одним из самых протяженных.
Предание гласит, что Великорецкая икона Николая Чудотворца явилась в 1389 году на берегу реки Великой. Крестьянин отнес ее в село, где она исцеляла больных. Вскоре слава об иконе дошла до Москвы. Образ показывали Ивану Грозному, а затем прятали в разных городах от татар и разрушений в годы Смуты. В наши дни она находится в Успенском Трифоновом монастыре.
Лента.ру
Праздник Владимирской иконы Божией Матери
Православные верят, что Владимирская икона Божией Матери защищает Россию от невзгод — голода, врагов и болезней. По легенде, ее написал апостол Лука — автор одного из четырех Евангелий. Считается, что он начертал образ Богородицы на доске стола, за которым обедала семья Иисуса Христа.
У иконы три праздника в году: два из них приходятся на лето (3 июня и 6 июля), а один на осень (8 сентября). Первый летний праздник связан с освобождением Москвы от хана Мехмеда Гирея в 1521 году. Предание гласит, что икона явилась во сне слепой инокине и подала знак, что город будет спасен.
Какие еще церковные праздники отмечают 3 июня
День равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены; День обретения мощей блаженного Андрея Симбирского; День памяти преподобного Кассиана грека; Собор Карельских, Симбирских и Уфимских святых.
Приметы на 3 июня
В народе 3 июня — Еленин день. Издавна на Руси было принято судить о предстоящем урожае и будущих событиях по погоде и другим приметам. Ниже — самые популярные приметы Еленина дня.
- Хорошей приметой считалось посеять 3 июня коноплю, лен, пшеницу, просо, овес или гречиху. Достаточно бросить в землю несколько горстей зерна.
- Если на завтрак съесть вареное яйцо, а толченую скорлупу от него скормить курицам, они будут лучше нестись.
- В Еленин день не стоит убираться в доме — к несчастью.
- Надевать черную одежду — к ссоре.
- У того, кто увидит радугу, будет крепкое здоровье.
Кто родился 3 июня
Елена Исинбаева (44 года)
Globallookpress.com
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом. Помимо олимпийского золота, спортсменка поставила 28 мировых рекордов и одержала множество других побед. С 2016 года Исинбаева состояла в Международном олимпийском комитете (МОК).
Скриптонит (36 лет)
Казахский рэпер Адиль Жалелов родился в 1990 году. Сейчас он один из самых популярных хип-хоп-артистов, читающих на русском языке. Записал дебютный альбом в 2015 году и с тех пор выпустил около 10 сольных альбомов. Отличительная черта творчества Скриптонита — речитатив, который сложно разобрать на слух.
Кто еще родился 3 июня
- Рафаэль Надаль (40 лет) — испанский теннисист, олимпийский чемпион;
- Николай Бурденко (1876-1946) — основоположник советской нейрохирургии;
- Петр Красилов (49 лет) — российский актер;
- Юлия Барановская (46 лет) — российская телеведущая;
- Рауль Кастро (95 лет) — кубинский революционер, бывший глава страны;
- Аллен Гинзберг (1926–1997) — американский писатель, ключевой представитель бит-поколения.