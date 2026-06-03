Какие викинги были самыми беспощадными

Если обычный викинг — это профессиональный грабитель, то берсерк — это машина для убийств под наркотиками. Само слово переводится как «медвежья рубаха». И эти ребята действительно носили медвежьи шкуры — не для тепла, а для устрашения.

© Unsplash

Но главное — состояние. Перед боем берсерки впадали в транс: кусали свои щиты, выли по-звериному, теряли чувствительность к боли. В сагах говорится, что их нельзя было взять ни огнем, ни железом. Хронисты утверждали, что берсерки «убивали людей, и их было не взять ни огнем, ни железом».

Их даже сами викинги боялись. Берсерки часто плавали на отдельных кораблях. В походе они были невыносимы: мрачные, агрессивные, с постоянными приступами ярости. В бою они становились неуправляемыми. Но именно их и бросали в самое пекло — туда, где обычный воин сломался бы.

Была и еще более редкая каста — ульфхеднары («волчьи шкуры»). Они носили волчьи шкуры и считались воинами Одина, одержимыми духом волка. Если берсерк — это бульдозер, то ульфхеднар — волк-одиночка, хладнокровный и смертоносный.

Но даже на фоне этих «спецназовцев» выделялись отдельные личности. О них — дальше.

Ивар Бескостный: калека, наказавший королей

История Ивара Бескостного похожа на мрачную сказку. Сын Рагнара Лодброка, по разным версиям, либо был настолько гибким, что ему дали прозвище «Бескостный», либо страдал от врожденного недуга — недоразвитости ног. В любом случае, он не мог нормально передвигаться. Но этот недостаток компенсировался неистовством в бою и холодной жестокостью ума.

Когда король Нортумбрии Элла казнил Рагнара, бросив его в яму со змеями, сыновья поклялись отомстить. Собрали так называемую «Великую языческую армию» и вторглись в Англию. Ивар возглавил этот поход.

Расправа над Эллой вошла в историю как образец садистской изобретательности. Есть версия, что Ивар применил казнь, которая называется «кровавый орел». Пленнику разрезали спину, ломали ребра, выворачивали их наружу — они должны были напоминать крылья, — а затем вытаскивали легкие через образовавшуюся рану. Жертва оставалась жива, пока хирург-палач не заканчивал процедуру.

Современные ученые спорят: практиковали ли викинги «кровавого орла» на самом деле или это выдумка более поздних хронистов. Но сам факт, что легенды приписывают эту жестокость именно Ивару, говорит о многом.

Бескостный не просто убивал врагов. Он казнил короля Эллу публично, превратив месть в ритуальное действо. И он добился своего: Англия на десятилетия погрузилась в хаос, а датские викинги захватили власть над значительной частью острова.

Эйрик Кровавая Секира и Хастейн: когда жестокость — профессия

Ивар мстил за отца. Но были и те, кто убивал просто ради власти и денег. Их считали самыми опасными.

Взять Эйрика Кровавую Секиру — второго короля Норвегии. Прозвище он получил не за красивые глаза. По некоторым данным, перебил нескольких своих братьев, чтобы захватить трон. За это его называли еще и Братоубийцей. Тактика Эйрика была проста: входить в город, убивать всех, кто сопротивляется, и двигаться дальше.

А вот Хастейн — это вообще история-анекдот, если бы не количество трупов. Викинг конца IX века, которого современники описывали как «свирепого, невероятно жестокого и дикого, чумного». Он совершил набег на Средиземное море вместе с Бьорном Железнобоким. Разграбил десятки городов в Европе и Северной Африке.

Но самым курьезным эпизодом стал штурм итальянского города Луни. Хастейн приказал своим людям: «Скажите, что я умер и принял христианство. Попросите похоронить меня внутри собора». Враги поверили. Гроб с «покойным» Хастейном занесли в церковь. В середине службы викинг выпрыгнул из гроба, зарубил священника и открыл ворота своему войску. История забавная. Но за этим юмором — десятки зарезанных в храме людей.

Почему викингов боялись больше других

Здесь есть один нюанс. По большому счету, викинги не были «особенно» жестокими по меркам раннего Средневековья.

Современные исследования показывают: уровень насилия в тогдашней Европе был примерно одинаковым. Каролинги, англосаксы, арабы — все убивали, жгли и пытали не меньше викингов. Почему же именно скандинавы получили репутацию монстров?

Причина — религия и внезапность. Викинги были язычниками. Их жертвами чаще всего становились христиане — те, кто писал летописи. Для монаха-хрониста викинг был не просто врагом, а слугой дьявола, безбожным исчадием ада. Добавьте сюда тактику викингов: они атаковали молниеносно с моря, грабили и исчезали, оставляя после себя пепелища.

К тому же не все викинги были одинаково жестоки. Новое исследование 2024 года показало: норвежские викинги были намного агрессивнее датских. У датчан насилие было более системным — например, казни через повешение. А норвежцы предпочитали массовую резню.

Вердикт: ужас, рожденный легендами

Кто же самый беспощадный? На ум приходит Ивар Бескостный. Он не просто убивал — он превращал смерть в ритуал, в инструмент психологического устрашения. Он — единственный викинг, чье имя до сих пор произносят с содроганием.

Берсерки страшны в бою, но не они принимали стратегические решения. Эйрик и Хастейн жестоки, но их жестокость была прагматичной — частью войны, а не самоцелью. Ивар же превратил жестокость в искусство. Калека, который не мог ходить, подчинил себе Англию. И когда его враги смотрели в глаза этому человеку на носилках, они, вероятно, видели там не просто ненависть — а саму смерть.

Впрочем, есть и другое мнение: возможно, мы просто переоцениваем викингов. Может, они были не намного страшнее любой другой армии того времени. Но легенды — они живут своей жизнью. И пока люди рассказывают истории о «кровавом орле» и берсерках, кусающих щиты, викинги останутся самыми беспощадными воинами в истории. Даже если на самом деле все было немного иначе.