Как Россия стала крупнейшей страной на Земле

Мы настолько привыкли к масштабам страны, что перестаем замечать абсурдность цифр. От Калининграда до Камчатки — одиннадцать часовых поясов. Когда на Дальнем Востоке ужинают, в Калининграде только собираются завтракать. Такое не снилось даже Римской империи. Как скромное Московское княжество сумело расползти по целому континенту?

Начало: крошечный пятачок у Оки

В начале XVI века централизованное Московское государство занимало лишь клочок суши в междуречье Волги и Оки. Новгородская земля, Север, пара смежных территорий — всё вместе едва дотягивало до десятой части от того, что мы сегодня называем Россией. К югу от Тулы и восточнее Нижнего Новгорода — глухая, почти безлюдная дикость. Но именно в этом неудобье начиналось всё.

За Уральский камень

Ключевой момент произошел в XVI веке. Царь Иван Грозный, покончив с осколками Орды — Казанским и Астраханским ханствами, распахнул ворота на Восток. Дорогу указали казаки.

В 1582 году отряд Ермака, нанятый купцами Строгановыми, перевалил через Урал — «Каменный пояс». 26 октября казаки разгромили Сибирское ханство и взяли столицу Кашлык. С этого момента началась стремительная гонка. Землепроходцы несли русскую власть «встречь солнца». Они ставили остроги (Якутск, Тобольск, Охотск), собирали с местных племен ясак — налог драгоценной пушниной.

Уже к 1645 году русские казаки вышли к берегам Тихого океана. Всего за шестьдесят с небольшим лет Россия прошла путь, на который другим империям потребовались столетия.

Тихое освоение или экспансия?

Почему Сибирь сдалась так легко? У сибирских племен не было огнестрельного оружия и единой армии. Но ключевое в другом: земель было настолько много, а населения настолько мало (в те времена плотность была меньше пары человек на квадратный километр), что пересекаться границами было практически негде. Русские в основном интересовались пушниной, а не землей, поэтому местные устои оставались нетронутыми за уплату налога.

Геополитические «ножницы»

Но бескрайняя Сибирь была лишь одной стороной медали. Если на востоке проблем почти не было, то на западе и юге за каждый клочок приходилось драться насмерть.

Веками тянулась борьба с Польшей, Литвой и Швецией. Тем не менее к концу XVIII века Россия оттяпала у соседей гигантские куски: Украину, Белоруссию и Прибалтику. Затем наступила очередь Черного моря, Кавказа и Средней Азии. Покорение Ташкента в империи воспринимали почти как курьез: чиновник Александр Половцов писал, что генерал Черняев взял город самовольно — «никто не знает, почему и зачем».

Аляска и обратный отсчет

Параллельно с азиатской экспансией русские купцы осваивали Америку. В 1732 году наш бот «Святой Гавриил» достиг берегов Аляски, а в 1784-м Григорий Шелихов основал там первое постоянное поселение. Русская Америка просуществовала до 1867 года, когда мы продали эти территории США. Сумма в 7,2 миллиона долларов тогда казалась выгодной сделкой.

Сегодня азиатская часть России занимает 77% всей территории. Мы привыкли жить с мыслью, что это нормально. Но это не норма. Это историческая аномалия: одно из беднейших ресурсами княжеств сумело накопить мощь и расползти по всему северу Евразии за рекордные два с половиной века. И, кажется, в этом хаотичном, но невероятно успешном движении — весь секрет нашего национального характера.