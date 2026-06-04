«Джек из коробочки»: как хитрецы из ЦРУ обманули «топтунов» Лубянки

В мире шпионажа умение «сбросить хвост» ценится едва ли не выше, чем добыть секретный чертеж или завербовать ценного агента. И если в кино герой легко теряет преследователей, ныряя в первую попавшуюся подворотню, то в реальной жизни уход от профессионального наружного наблюдения — это сложнейшая операция, требующая холодного расчёта, железной памяти и порой самой настоящей инженерной смекалки. О том, как работают «топтуны» и каким образом их можно переиграть, рассказывают ветераны спецслужб.

© Кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны"

Толпа не спасёт

Многие наивно полагают, что лучшее место, чтобы затеряться, — это многолюдная улица или час пик в метро. Дескать, чем больше народу, тем сложнее агенту сохранить объект в поле зрения. Однако Леонид Шебаршин, возглавлявший внешнюю разведку КГБ, в своих мемуарах «Рука Москвы» утверждает обратное: затеряться в толпе практически невозможно. Более того, выявить слежку в толпе тоже крайне сложно — профессиональные «топтуны» умеют растворяться в потоке, мгновенно передавая друг другу наблюдение по цепочке.

Тем не менее специалисты высокого класса способны не только засечь преследователя, но и заставить его раскрыться. Юрий Дроздов, посвятивший 35 лет нелегальной разведке, приводит в книге «Записки начальника нелегальной разведки» случай с Ириной Алимовой, работавшей в Юго-Восточной Азии. Она заметила за собой слежку, когда направлялась к тайнику. Вместо того чтобы паниковать или ускоряться, Алимова внезапно спряталась за дерево. А через мгновение вышла прямо навстречу растерянному агенту. Эффект неожиданности сработал идеально: «топтун», поняв, что его раскрыли, немедленно ретировался.

Главное правило

Агенты, которых готовили в разведшколах, наизусть знают главное правило: импровизация — враг безопасности. Маршрут для отрыва от слежки должен быть продуман до мелочей задолго до выхода на задание.

В книге «Роковые иллюзии» Олега Царева и Джона Косселло упоминается майор госбезопасности Александр Орлов, нелегально работавший в Европе. Его учили действовать по отточенной схеме: заметив подозрительную машину или человека, агент резко менял вид транспорта. Например, гуляя пешком, он внезапно запрыгивал в автобус или трамвай, проезжал одну-две остановки и так же внезапно выскакивал, хватая такси.

Этот метод казался спонтанным, но за ним стояли часы тренировок. Денис Букин, автор книги «Развитие памяти по методикам спецслужб», рекомендует всем, кто хочет овладеть этим искусством, выучить карту метро и расписание автобусов наизусть. Нужно знать не просто маршруты, а интервалы движения, последовательность остановок и точное время в пути. Только в этом случае эффект «внезапного исчезновения» сработает безупречно: пока преследователь будет лихорадочно искать вас на остановке, вы уже будете мчаться в такси в противоположном направлении.

«Джек из коробочки» и эффект аккордеона

Когда слежка ведется с использованием автомобилей, набор инструментов становится еще более разнообразным. Клинт Эмерсон, отставной офицер спецназа ВМС США и автор книги «Выживание по методике спецслужб», описывает тактику, которую он называет «эффектом аккордеона». Суть проста: нужно провести колонну преследователей через длинный участок дороги с большим количеством светофоров и знаков «STOP». За считанные минуты плотная группа наблюдения «растягивается» — кто-то застревает на красном свет, кто-то отстает, пытаясь соблюдать ПДД. В результате головная машина преследователей предпочитает прекратить погоню, чтобы не светиться в одиночку.

Но самым изобретательным приспособлением для отрыва, пожалуй, было устройство под названием «Джек из коробочки». О нем рассказывает Дэвид Хоффман в книге «Шпион на миллиард долларов». Сотрудники ЦРУ заметили, что «наружники» КГБ почти всегда следуют за машиной строго сзади. Воспользовавшись этим, американцы сконструировали хитрый механизм: в багажник устанавливалась пружинная «коробочка», которая выбрасывала в воздух муляж — фигуру, напоминающую голову и плечи высунувшегося из машины человека.

Эффект был фантастическим. Агент ЦРУ, скрывшись за углом, нажимал кнопку. Пока «топтуны» КГБ, видя «человека» в машине, продолжали спокойно стоять на светофоре, разведчик незамеченным покидал место и спокойно уходил пешком в противоположную сторону. К тому моменту, когда советская слежка спохватывалась, что машина пуста, «хвост» был потерян безвозвратно.

Профессиональная слежка и уход от неё — это всегда противостояние интеллектов. Это шахматная партия на городских улицах, где фигурами служат автобусы, светофоры, случайные прохожие и даже механические куклы из багажника. И выигрывает в ней тот, кто не только знает правила, но и умеет их элегантно нарушать.