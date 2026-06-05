5 июня: что празднуют и кого вспоминают в этот день

5 июня в России отмечают День образования полиции, а также профессиональный праздник экологов. Кроме того, на эту дату приходится Всемирный день окружающей среды. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 5 июня — в материале «Ленты.ру».

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Праздники в России

День образования полиции

5 июня (25 мая по старому стилю) 1718 года император Петр I Санкт-Петербурге новую должность — генерал-полицмейстера, главы полицмейстерской канцелярии. Тогда же был издан руководящий документ «Пункты, данные Санкт-Петербургскому генерал-полицмейстеру», в котором была прописана программа деятельности полиции, а также ее роль и место в государстве. С этого момента российская полиция стала официальным правоохранительным органом.

В 2018 году, в честь 300-летия с момента подписания указа, 5 июня было объявлено Днем образования российской полиции.

РИА Новости

День эколога

День эколога отмечают в России с 2008 года. Это профессиональный праздник для всех, кто работает в сфере охраны окружающей среды: госслужащих, сотрудников заповедников и штатных экологов предприятий, а также экоактивистов.

Праздник призван привлечь внимание к проблемам изменения климата, загрязнения водоемов и лесов, сокращения биоразнообразия и другим актуальным вопросам в сфере экологии. В этот день по всей стране проводят субботники, просветительские акции, мастер-классы, а также церемонии награждения для экологов.

Праздники в мире

Всемирный день защиты окружающей среды

В 1972 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 5 июня Всемирным днем окружающей среды. Праздник призван привлечь внимание общественности к актуальным проблемам экологии. Более чем в 100 странах мира 5 июня проводят просветительские мероприятия, посвященные вопросам глобального потепления, загрязнения атмосферы, опустынивания, а также исчезновения некоторых видов животных и растений.

Globallookpress.com

Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом

В 2017 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, провозглашающую 5 июня Днем борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом. По данным организации, незаконный отлов рыбы наносит ущерб мировой экономике в размере 10-23 миллиардов долларов США в год — каждая пятая пойманная рыба добывается в результате незаконного промысла. Это большая проблема в первую очередь для тех регионов, где рыболовство является основным источником пищи и дохода.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 5 июня

День создания государственной службы карантина растений в России;

Дeнь ocвeдoмленнocти o ВИЧ-инфициpoвaнныx, пepeжившиx длитeльный пepиoд;

Вceмиpный дeнь пpoтив видoвoй диcкpиминaции;

День отца в Дании.

Какой церковный праздник 5 июня

День памяти преподобной Евфросинии Полоцкой

В миру святую Евфросинью звали Предславой, она была дочерью князя Георгия Всеславича. Еще в молодости Предслава отказалась вступать в брак и приняла постриг, став монахиней при Софийском соборе.

Примерно в 1128 году епископ поручил Евфросинии учредить новый монастырь и через несколько лет святая устроила Спасо-Преображенскую обитель, где обучала женщин грамоте, пению, шитью и другим ремеслам. В 1161 году под руководством Евфросинии был построен собор, кроме того, святая успела основать мужскую Богородицкую обитель.

Русская православная церковь почитает Евфросинию как покровительницу женского монашества.

Какие еще церковные праздники отмечают 5 июня

Собор Ростово-Ярославских святых;

День памяти преподобного Михаила исповедника, епископа Синадского;

День памяти преподобномученика Михаила Савваита черноризца;

День памяти преподобного Паисия Галичского, архимандрита; Обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского.

Приметы на 5 июня

Если 5 июня летает много оводов — будет богатый урожай огурцов; Обильно цветет боярышник — зима будет суровой;

Если повсюду летают жуки и громко жужжат — ближайшие дни будут теплыми и ясными.

Кто родился 5 июня

Советский и российский шоумен Валдис Пельш Риге. В студенческие годы был одним из основателей группы «Несчастный случай». Однако широкому зрителю Пельш запомнился как ведущий программ «Угадай мелодию», «Русская рулетка», «Розыгрыш» и других. В 1997 и 2005 годах стал лауреатом премии «ТЭФИ».

Американский актер Марк Уолберг родился 5 июня 1971 года. Получил известность после съемок в фильмах «Дневник баскетболиста» и «Ночь в стиле буги». Затем Уолберг снимался в картинах «Ограбление по-итальянски», «Планета обезьян», серии фильмов «Трансформеры» и многих других. Дважды номинировался на премии «Оскар» и «Золотой глобус».

Кто еще родился 5 июня