Как Чингисхан наследил в России

Говоря о потомках Чингисхана, первое, что приходит на ум — это средневековые ханы. Но сегодня наследники знаменитого завоевателя живут среди нас. И найти их можно не только в Монголии.

Генетический след великого хана

Если рассматривать потомков по прямой мужской линии, здесь всё решает Y-хромосома. Генетикам удалось определить кластер гаплотипов (условный «генетический паспорт»), с высокой долей вероятности принадлежавший самому Чингисхану. Этот кластер был обнаружен в 18 популяциях Северной Евразии. Оказалось, что самый высокий процент потомков — у современных монголов (почти 35%), но и в России таких людей предостаточно.

Исследования показали, что носителями «чингизидских» гаплотипов являются представители пяти коренных народов: больше всего у алтайских казахов (8,3%), далее следуют алтайцы (3,4%), буряты (2,3%), тувинцы (1,9%) и калмыки (1,7%). Немало потомков и на Северном Кавказе, где изначально проживали ногайцы.

Право на власть: казахи и торе

Среди казахского народа существует особая категория людей, которые и сегодня претендуют на прямое происхождение от Чингисхана. Это «торе» — потомки Джучи, старшего сына великого завоевателя. В традиционном казахском обществе торе обладали исключительным правом на власть. Основатели Казахского ханства, Керей и Жанибек, принадлежали к чингизидской ветви, а их предок Урус-хан был одним из ханов Золотой Орды. Многие из них впоследствии приняли российское подданство и основали знатные роды.

Русские княжеские роды

Вопреки мифу об отсутствии смешения, русская знать активно вбирала в себя чингизидов. Самый известный из них — Пётр Ордынский, племянник хана Берке. Приняв крещение, он основал род Чириковых, из которого происходил, например, композитор Модест Мусоргский.

Родоначальник Аничковых — хан Берке, потомок Чингисхана, перешедший на службу к Ивану Калите. От потомка второго сына Чингисхана (Чагатая), Чегодай-ходжи, берут начало Чегодаевы. К этой категории относятся и такие известные фамилии, как Мустафины, Дашкины, Урусовы. Это были не просто аристократы — это была военно-политическая элита страны.

Скрытое наследие

Но самый удивительный факт — это то, как много потомков Чингисхана до сих пор не знают о своих корнях. Работая в Туве, генетик Илья Захаров обнаружил целую семью Дангыт. Братья Радж и Герман даже внешне напоминали портреты завоевателя — такие же рыжеволосые и светлоглазые. Но эти люди искренне удивились, узнав о своем происхождении. В Калмыкии генетики также находили чингизидов, чьи предки были выселены, и родовая память оказалась утрачена.

Таким образом, потомков Чингисхана в России можно найти среди казахов, бурят, тувинцев, калмыков и даже в старинных дворянских родах. За истекшие века их кровь рассеялась по многим народам, сделав Россию уникальным «резерватом» его могучего генофонда.