Почему в СССР ненавидели стахановцев

В советской пропаганде стахановцы были настоящими героями, передовиками производства, на которых должна была равняться вся страна. Их портреты украшали газеты, их имена гремели на собраниях, а секреты их «трудовых подвигов» передавались из уст в уста. Но за парадным фасадом скрывалась совсем иная реальность. Обычные рабочие стахановцев откровенно не любили, а порой и откровенно ненавидели. И на то были веские причины.

© РИА Новости

Показной рекорд

Самый первый рекорд, с которого всё началось, носил откровенно показной характер. Забойщик Алексей Стаханов добыл за смену 102 тонны угля. Но газеты не писали, что для этого ему создали идеальные условия: из забоя убрали других шахтёров, освободили Стаханова от крепёжных работ (их делала отдельная бригада), а уголь вывозили вне очереди. Это был не трудовой подвиг, а тщательно спланированная акция партийных органов донбасской шахты «Центральная-Ирмино», приуроченная к Международному юношескому дню.

Рекорд состоялся, но производительность самой шахты увеличилась лишь на 0,7 процента. Остальной уголь просто не успевали вывозить.

Деньги решают всё

Официально считалось, что стахановцы перевыполняют нормы из любви к труду и желания построить светлое будущее. На самом деле их манили вполне материальные стимулы. Шахтёр-забойщик-стахановец зарабатывал больше 1600 рублей в месяц, а его коллега, не стремившийся к рекордам — всего 400-500 рублей. Коногон-стахановец получал 400 рублей, обычный — 170. И это при том, что средняя зарплата по стране составляла около 300 рублей.

Но деньгами дело не ограничивалось. Стахановцам выдавали меблированные квартиры вне очереди, путёвки в санатории, их дети без очереди попадали в детские сады, а семьи могли пользоваться бесплатными услугами домашних учителей и даже парикмахерских. Это был настоящий «социальный лифт» для тех, кто соглашался играть по правилам партии.

Цена рекорда — простой завода

Беда была в том, что трудовой подвиг стахановца почти всегда нарушал производственный цикл и вёл к срыву планов для остальных. Кузнец автозавода в Горьком Александр Бусыгин выковал за смену 117 валов (на заводе Форда средняя выработка была 100). Но после этого он простаивал два дня, а фордовский кузнец продолжал ковать свои сто. И таких примеров было множество.

Работа стахановца требовала экстремального напряжения, которое невозможно было поддерживать постоянно. Поэтому их подвиги были единичными актами, за которыми следовали вынужденные паузы. Но план-то предприятию спускали общий, и он почему-то рос. На стахановцев завязывалась вся производственная цепочка, и её сбои вызывали закономерное раздражение коллег.

Золушка наказала сестёр

Самым страшным последствием стахановского движения стало повышение норм выработки для всех остальных рабочих. Руководство предприятий, увидев, что отдельные энтузиасты могут работать быстрее, повышало плановые показатели и снижало расценки. Если вчера ты зарабатывал 500 рублей за свою норму, то сегодня, с новой повышенной нормой, ты получал те же 500, но ценой вдвое больших усилий. Или столько же, сколько до рекордов, но работая за двоих.

Это были не просто отдельные решения директоров заводов. Иосиф Сталин в программных статьях теоретически обосновывал необходимость повышения норм выработки. Так личная выгода немногих оборачивалась ухудшением условий для большинства.

Рабочая месть

Результатом стали не просто служебные конфликты. Дело дошло до физической расправы. Стахановцам портили станки и инструменты, их били, подвергали моральным унижениям. Газета «Труд» сообщала, что «аварии и поломки механизмов — излюбленное средство борьбы против стахановского движения».

«Известия» описали случай, когда спящему стахановцу зажгли на ногах бумагу, и он получил сильные ожоги. «Правда» за 1935 год пестрела сообщениями о расправах со стахановцами — и это была лишь малая часть того, что происходило по всей стране.

Государство ответило жёстко. Убийство стахановца стало рассматриваться не как бытовое преступление, а как диверсия и терроризм, а то и как часть «троцкистско-зиновьевского фашистского заговора». Наказания были суровыми, вплоть до расстрела. А партийные вожди, включая Постышева и Жданова, использовали эту ситуацию, чтобы подтвердить тезис Сталина о нарастании классовой борьбы по мере строительства социализма.

Сам Алексей Стаханов этих проблем уже не знал. Его перевели в Москву на тёплое местечко, он подружился с сыном вождя Василием Сталиным и с удовольствием «отрывался» в столичных ресторанах, не забывая стрелять в воздух из именного наградного пистолета. Рабочие, которые верили в его подвиг, остались у станков с повышенными нормами и пониженными расценками.

Главный урок стахановского движения — не в самом рекорде и даже не в том, что его организовали партийные чиновники. Урок в том, что успех одних за счёт ухудшения жизни большинства никогда не приводит к народной любви. Стахановцев не любили не за труд — за то, что их «трудовые подвиги» оборачивались новыми нормативами для всех остальных.