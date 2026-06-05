Каких женщин на самом деле любил Ленин

Советская пропаганда долгие годы рисовала вождя мирового пролетариата аскетом, который будто бы не знал ни романтических увлечений, ни житейских радостей — всё во имя идей. Однако мемуары и рассекреченные архивы последних лет рисуют совсем другой портрет. Владимир Ильич был эмоциональным, увлекающимся человеком, который мог по-настоящему привязываться к женщинам и влюбляться. Какими же были эти женщины?

© РИА Новости

«Кубочка» и первое разочарование

Ещё в Петербурге двадцатитрёхлетний Володя обратил внимание на Аполлинарию Якубову — подругу своей сестры Ольги по Высшим женским курсам. Девушка была умна, эрудирована и отличалась бойким нравом, что сразу выделило её на фоне серой массы. Владимир даже дал ей прозвище «Кубочка» и долго робел, признаваясь в чувствах. Чтобы сблизиться с предметом обожания, он использовал третью лишнюю — невзрачную подругу Надю Крупскую, которая служила для пары посредницей.

Историки до сих пор спорят, насколько далеко зашли отношения, но известно, что Ульянов сделал Аполлинарии предложение. Ответа не последовало. Когда в 1895 году Ленина арестовали и поместили в Дом предварительного заключения, он смог договориться о коротких «оконных» свиданиях с волей. Надежда Крупская исправно приходила на Шпалерную, часами стоя на морозе у оговорённого места. Аполлинария же так и не появилась.

«Не смогла прийти», — туманно напишет позже в мемуарах сама Крупская.

Ульянов больше не пытался возобновить роман с первой красавицей марксистского кружка.

Брак по расчёту или поддержка?

Надежда Константиновна Крупская. Партийный псевдоним — Рыба. Даже родные Ленина отзывались о ней нелестно: в письмах Анна Ульянова сравнивала невестку с селёдкой. Эндокринная болезнь действительно сильно повлияла на её внешность, и выглядела она старше своих лет.

Но Ленина привлекло в ней другое. Когда его отправили в ссылку в сибирское Шушенское, разрешение на свидания могли получить только официальные жёны. Крупская первой подала прошение о переводе, солгав начальству, что является невестой ссыльного. В 1898 году они обвенчались в местной церкви. Близкий друг семьи Глеб Кржижановский скажет позже:

«Владимир Ильич мог найти красивее женщину, но умнее, чем Надежда Константиновна, преданнее делу, чем она, у нас не было».

Похоже, в первую очередь в супруге вождь ценил верного товарища и тонкого стратега, который всегда прикроет спину и даст верный совет.

Инесса Арманд: главная любовь

Если Крупская была надёжным тылом, то Инесса Арманд стала настоящей страстью Ильича. Иностранка (француженка Элизабет Пешё д’Эрбанвилль) уже имела скандальную репутацию к моменту их знакомства: в 28 лет она ушла от обеспеченного мужа к его младшему брату и увлеклась эсерами. В 1909 году в Париже, в возрасте 35 лет, она встретила Ленина.

Их роман длился почти десять лет. Инесса возила ему книги в тюрьму, жила вместе с четой Ульяновых в эмиграции, переводила статьи. Её письма Ленину невероятно откровенны для тех времён:

«Я тогда совсем не была влюблена в тебя, но и тогда я тебя очень любила… Крепко тебя целую».

Остальные послания Инесса по просьбе Ленина сожгла.

Советские историки упорно называли Арманд просто «соратницей» и «другом семьи», но сегодня по косвенным уликам (лечение аборта за границей, закрытые письма, ревность Крупской) ясно: это была глубокая взаимная привязанность. Инесса умерла от холеры в 1920 году. Ленин выглядел убитым горем, а Крупская, несмотря ни на что, взяла на воспитание её пятерых детей.

Лиза де К. и другие

Аполлинария Якубова, Надежда Крупская, Инесса Арманд — три главных женских имени в биографии вождя. Однако у «самого гуманного человека» случались и романы на стороне.

Самый загадочный из них — с таинственной Lise de K., настоящая фамилия которой до сих пор вызывает споры историков. Эта встреча произошла в 1905 году, в не самом известном «кабачке» с татарской кухней, где Ленина представили аристократке как «англичанина Уильяма Фрея». Их роман растянулся на девять лет, но неизменно натыкался на главное препятствие: женщина увлекалась искусством и литературой, а не политикой. В отличие от Арманд, она не смогла разделить одержимость Ленина марксизмом.

Подводя итог

Ленин оказался совсем не тем аскетом, каким его привыкли представлять. Он искал в женщинах не просто красивый фасад, а поддержку, ум и умение разделять его фанатичную веру в революцию. Даже самая страстная любовь в его жизни неизбежно оказывалась привязана к делу. Пожалуй, именно этим объясняется терпение Крупской, существование Инессы Арманд и обречённость на разрыв с теми, кто не хотел воевать за «светлое будущее».